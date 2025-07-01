このページの情報は次のモデルに適用されます： HX9992/21, HX9992/22.
歯ブラシのハンドルから有効または無効にできる機能について教えてください。
フィリップスソニッケアープレステージ歯ブラシのブラシペーサーについて教えてください。
強さ調節機能を有効または無効にする方法を教えてください。
歯列矯正装置の装着や、歯科的整形を行っているときにも、ソニッケアー 9900 プレステージを使用できますか？
ソニッケアー 9900 プレステージは、アプリとどのように連動しますか？
ソニッケアー 9900 プレステージ歯ブラシをソニッケアーアプリに接続する方法を教えてください。
ソニッケアー 9900 プレステージのハンドルを充電ベースで充電する方法を教えてください。
ソニッケアー 9900 プレステージには何個のボタンがありますか？
トラベルケースを使用して歯ブラシハンドルを充電する方法を教えてください。
ソニッケアー 9900 プレステージのバッテリーを安全に廃棄する方法を教えてください。
ソニッケアーアプリのブラッシングガイダンスについて教えてください。
ソニッケアーの替ブラシヘッドをリオーダーするには、Alexa デバイスが必要ですか？
ソニッケアーアプリでブラッシングモードを変更する方法を教えてください。
ソニッケアーアプリを Apple ヘルスケアアプリに同期できますか？
Alexa でソニッケアー替ブラシヘッドをリオーダーする方法を教えてください。
ソニッケアーブラシヘッドのリオーダーサービスを無効にする方法を教えてください。
強さ調節機能について教えてください。
フィリップスソニッケアーでみがきすぎ通知機能を有効にする方法を教えてください。
みがきすぎ通知機能について教えてください。
ブラシヘッドを交換するタイミングを教えてください。
ソニッケアー SenseIQ テクノロジーについて教えてください。
ソニッケアーアプリはどの国で使用できますか？
ソニッケアーアプリ／ソニッケアーキッズアプリが対応している製品を教えてください。
ソニッケアー歯ブラシのブラッシングモードについて教えてください。
ソニッケアーの過圧防止センサーの有効／無効にする方法を教えてください。