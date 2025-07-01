フィリップスサポート ソニッケアー 9900 プレステージのバッテリーを安全に廃棄する方法を教えてください。

ソニッケアー 9900 プレステージの充電式バッテリーは交換できません。ソニッケアー 9900 プレステージを廃棄する場合は、認定業者にバッテリーの取り外しとリサイクルを依頼してください。安全上の理由から、お客様ご自身がバッテリーを取り外すことはおやめください。



認定業者向けの内蔵バッテリーの安全な取り外し方については、こちらをご覧ください。