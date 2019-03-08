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    Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 充電式電動歯ブラシ

    HX9924/62

    お口の健康のためのトータルケア

    フィリップスソニッケアーダイヤモンドクリーンスマート電動歯ブラシで、トータルケアを実現。最大 15 倍歯ぐきの健康を推進し**、よりきれいで自然な白い歯* に。スマートなアプリ連携機能により、いつでも自分に適した磨き方が可能になります。

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    タイプ:

    Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 充電式電動歯ブラシ

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    お口の健康のためのトータルケア

    約 20 倍の歯垢をやさしく除去*

    • 約 20 倍の歯垢を除去*
    • 最大約 15 倍健康的な歯ぐき**
    • ライトリングが光り視覚的に過圧防止を知らせる
    • 5 つのモードと 3 段階の強さ設定
    歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチ。歯垢除去力は手磨きの最大20倍*²

    歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチ。歯垢除去力は手磨きの最大20倍*²

    プレミアムオールインワンブラシヘッドは、歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチし、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所にもしっかり届きます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大2 倍のステイン（着色汚れ）を除去します*³。また、長めの毛先は歯と歯ぐきの境目にやさしい刺激を与え、2週間で歯ぐきの健康を推進します*⁴。*² 手磨きと比べ/クリーンモード使用時/プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時/フィリップス調べ、*³プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／当社調べ／実際の口内では異なる場合があります　*⁴ クリーンモード使用時／手磨きと比べ/フィリップス調べ

    音波テクノロジーによる3つの働き

    音波テクノロジーによる3つの働き

    ソニッケアーは、毎分約31,000ストローク* の高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。*フィリップス調べ

    押しつけ過ぎを伝える過圧防止センサー

    押しつけ過ぎを伝える過圧防止センサー

    歯ブラシのベース部にライトリングがあり、歯ブラシを強く押しつけすぎると光ってお知らせします。ライトリングが光ったとき、押し付ける力を弱めることで、歯と歯ぐきを傷めるリスクを軽減できます。

    理想的なブラッシング体験へ

    理想的なブラッシング体験へ

    15 のブラッシング設定でオーラルケアを強化。徹底的に磨きたい方や自分に合った磨き方をしたい方には、この電動歯ブラシが最適です。クリーン、ホワイトプラス、ガムヘルス、ディープクリーンプラス、タンケアーの 5 つのモードから選択し、3 段階の強さ設定レベルで調整してブラッシングをパーソナライズしましょう。

    プログレスレポート

    プログレスレポート

    内蔵センサーはブラシ圧が強すぎることをお知らせします。ソニッケアーアプリに接続することでブラシ圧などの歯磨き習慣を記録し確認でき、歯科検診の合間のお口の健康維持をサポートします。

    こだわりの一品

    こだわりの一品

    洗練されたスリムなデザインの充電用グラスを含め、細部にわたってフィリップスの専任デザイナーとエンジニアがこだわりぬいた電動歯ブラシです。付属のコンパクトなトラベルケースは、外出先で歯ブラシをしっかり保護します。

    ブラシヘッド交換時期をわかりやすくランプでお知らせ

    ブラシヘッド交換時期をわかりやすくランプでお知らせ

    ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。

    最大 14 日間の定期的ブラッシングが可能

    最大 14 日間の定期的ブラッシングが可能

    1 回の充電で最大 14 日間の定期的なブラッシングが可能。ブラッシング習慣にさらなる便利さをもたらします。

    技術仕様

    • 強さ

      ブラッシングを強化
      毎日の歯みがきに
      敏感な歯と歯ぐき用

    • 電源

      対応電圧
      100-240 V

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      14 日間
      バッテリーの種類
      リチウムイオンバッテリー
      エネルギー消費
      スタンバイ（ディスプレイオフ） <0.06 W

    • デザインと仕上げ

      ローズゴールド

    • サービス

      本体保証
      2年間保証
      ソフトウェアサポート
      関連するソフトウェア更新のフィリップスによる提供期間は、ご購入日から 2 年。

    • 互換性

      Android**
      Bluetooth 4.0 以降に対応した Android スマートフォン
      Bluetooth ワイヤレステクノロジー
      ソニッケアーアプリに接続
      iOS***
      Bluetooth 4.0 以降に対応した iPhone

    • 使いやすさ

      充電表示ランプ
      ランプでバッテリー残量を表示
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      ハンドル
      スリムでコンパクトなデザイン
      タイマー
      ペーサー機能とスマートタイマー機能

    • 内容・付属品

      ハンドル
      ダイヤモンドクリーン スマート 1 本
      ブラシヘッド
      • A3 オールインワン 1 本
      • G3 プレミアムガムケア 1 本
      • T1 舌磨きブラシヘッド 1 本
      充電器
      充電ベースとグラス 1 個
      トラベルケース
      トラベルケース 1 個

    • 洗浄性能

      歯垢の除去
      20 倍効果的*
      ガムヘルス
      最大約 15 倍健康的な歯ぐき**
      ステイン除去
      最大で 2 倍のステインを除去***
      ブラシ振動数
      約 31,000 ストローク／分

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      ディープクリーンプラス
      歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
      ガムヘルス
      歯ぐきをやさしく刺激
      ホワイトプラス
      表面のステイン（着色汚れ）を除去
      舌磨き
      フレッシュな息が長続き

    • スマートセンサーテクノロジー

      過圧防止センサー機能
      • リングライトが紫で点灯
      • 振動とパルス音
      ブラシヘッド交換お知らせ機能
      ブラシヘッドの交換時期をお知らせ

    • ソニッケアーアプリ

      リアルタイムコーチング
      歯に当てる強さ、動き、ブラッシング範囲のフィードバックを受け取れるので、日に日にブラッシングテクニックが向上します。
      毎日の歯磨き記録
      詳細なデータとパーソナライズされたインサイトを使用して、経時的にブラッシング習慣を追跡・改善します。
      一人ひとりに合ったガイダンス
      ブラッシングパターンや習慣に基づいてカスタマイズされたブラッシングのヒントが提供されます。

    Badge-D2C

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    • *手磨きと比較（6 週間）
    • **手磨きと比較（2 日未満）
    • ***** クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回

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