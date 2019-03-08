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お口の健康のためのトータルケア
フィリップスソニッケアーダイヤモンドクリーンスマート電動歯ブラシで、トータルケアを実現。最大 15 倍歯ぐきの健康を推進し**、よりきれいで自然な白い歯* に。スマートなアプリ連携機能により、いつでも自分に適した磨き方が可能になります。さらに詳細をみる
プレミアムオールインワンブラシヘッドは、歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチし、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所にもしっかり届きます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大2 倍のステイン（着色汚れ）を除去します*³。また、長めの毛先は歯と歯ぐきの境目にやさしい刺激を与え、2週間で歯ぐきの健康を推進します*⁴。*² 手磨きと比べ/クリーンモード使用時/プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時/フィリップス調べ、*³プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／当社調べ／実際の口内では異なる場合があります *⁴ クリーンモード使用時／手磨きと比べ/フィリップス調べ
ソニッケアーは、毎分約31,000ストローク* の高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。*フィリップス調べ
歯ブラシのベース部にライトリングがあり、歯ブラシを強く押しつけすぎると光ってお知らせします。ライトリングが光ったとき、押し付ける力を弱めることで、歯と歯ぐきを傷めるリスクを軽減できます。
15 のブラッシング設定でオーラルケアを強化。徹底的に磨きたい方や自分に合った磨き方をしたい方には、この電動歯ブラシが最適です。クリーン、ホワイトプラス、ガムヘルス、ディープクリーンプラス、タンケアーの 5 つのモードから選択し、3 段階の強さ設定レベルで調整してブラッシングをパーソナライズしましょう。
内蔵センサーはブラシ圧が強すぎることをお知らせします。ソニッケアーアプリに接続することでブラシ圧などの歯磨き習慣を記録し確認でき、歯科検診の合間のお口の健康維持をサポートします。
洗練されたスリムなデザインの充電用グラスを含め、細部にわたってフィリップスの専任デザイナーとエンジニアがこだわりぬいた電動歯ブラシです。付属のコンパクトなトラベルケースは、外出先で歯ブラシをしっかり保護します。
ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。
1 回の充電で最大 14 日間の定期的なブラッシングが可能。ブラッシング習慣にさらなる便利さをもたらします。
強さ
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
互換性
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
スマートセンサーテクノロジー
ソニッケアーアプリ
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