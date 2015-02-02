歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*¹除去

デンタルフロスが面倒な方でも、エアーフロス ウルトラなら効果的に歯間を洗浄できます。マウスウォッシュや水を入れ、水と空気の 3 連続ジェット噴射で歯間の汚れや歯垢を除去します。