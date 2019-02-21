検索文字列

トラブルシューティング＆サポート

Philips Sonicare Protect Clean
ソニッケアー プロテクトクリーン プロフェッショナル

HX6489/01
HX685T
製品仕様を見る
HX6489/01 Philips Sonicare Protect Clean ソニッケアー プロテクトクリーン プロフェッショナル
このページ
ログイン／アカウントを作成

登録する

取扱説明書や自分に合ったサポートなどをすぐにご利用いただけます。そのうえ、すばやく簡単です。
今すぐ登録

ドキュメント

よく参照されるこの製品の部品とアクセサリー

トラブルシューティング＆修理

製品が正常に動作しない場合は、こちらの解決方法をご確認ください。

件名を選択してください
他の質問に戻る
他の質問に戻る
カスタマーサービス

何かお困りですか？

サービスセンターを検索

おすすめの製品

これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。