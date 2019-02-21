検索文字列

  • 歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。 歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。 歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。

    Philips Sonicare Protect Clean ソニッケアー プロテクトクリーン プロフェッショナル

    HX6445/01

    歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。

    過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく磨く。／歯科医院で販売中

    さらに詳細をみる

    Philips Sonicare Protect Clean ソニッケアー プロテクトクリーン プロフェッショナル

    類似製品

    プロテクトクリーン をすべて表示

    歯ぐきにやさしく、歯垢に強く。電動歯ブラシはさらに進化した。

    手磨きより多くの歯垢を除去

    • 過圧防止センサー
    • 3 つのモード、３段階の強さ設定
    • ブラシヘッド認識機能
    歯垢をしっかり除去

    歯垢をしっかり除去

    ゴム素材の柔軟な形状により、届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去*。 歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨けます。

    お好みの磨き方が選べる

    お好みの磨き方が選べる

    3 つのモードと 3 段階の強さ設定から、お好みに合わせてカスタマイズできます。クリーンモードは通常ブラッシング、ホワイトモードはステインの除去に効果的です。ガムケアモードは、クリーンモードに歯と歯ぐきの境目を磨くモードを追加した 3 分間のモードです。強さ設定は、強・中・弱の 3 段階からお選びいただけます。

    やさしくブラッシング

    やさしくブラッシング

    音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、やさしく磨きます。

    音波水流

    音波水流

    1 分間に約 31,000 回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁もしっかりとやさしく磨きます。

    過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング

    過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング

    過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。

    ブラシヘッド認識機能

    ブラシヘッド認識機能

    ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）

    カドペーサー機能（時間の区切りをビープ音でお知らせする機能）

    カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      使用時間
      約 2 週間
      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      ハンドル
      スリムなデザイン
      使用時間
      約 2 週間

    • 内容・付属品

      ハンドル
      プロテクトクリーンプラス 1 本
      ブラシヘッド
      プレミアムクリーン 1 本
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      健康上の利点
      • 歯垢を除去
      • 歯垢を除去
      性能
      歯垢を除去
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      過圧防止センサー機能
      ハンドルが振動してお知らせ

    • モード

      3 段階の強さ設定
      クリーン
      歯をキレイに
      ホワイト
      自然な白さへ
      ガムケア
      歯ぐきをケア

    • ブラシヘッド認識機能

      C2 クリーンプラス
      クリーンモードを自動選択
      ガムプラス
      ガムケアモードを自動選択
      ホワイトプラス
      ホワイトモードを自動選択

    • スマートセンサーテクノロジー

      ブラシヘッド交換お知らせ機能
      • ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)
      • ブラシヘッドの交換時期
      過圧防止センサー
      当て方が強すぎるときにお知らせ
      BrushSync テクノロジー
      • スマートハンドルと
      • スマートブラシヘッドの接続

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。
    Clippin

    アクセサリーや交換部品を検索

    アクセサリーと交換部品へ

    アクセサリー

    • Sonicare ProResults プロリザルツ　ブラシヘッド　スタンダード4本組

      HX6014/01

    • Sonicare ProResults プロリザルツ　ブラシヘッド スタンダード2本組

      HX6012/01

    • Sonicare ProResults プロリザルツ　ブラシヘッド　ミニ4本組

      HX6024/01

    • Sonicare ProResults プロリザルツ　ブラシヘッド　ミニ2本組

      HX6022/01

    • Sonicare ソニッケアー　プロリザルツ　プラークディフェンス ブラシヘッド　スタンダード4本組

      HX9024/01

    • ソニッケアー　プロリザルツ　プラークディフェンス ブラシヘッド　スタンダード2本組

      HX9022/01

    • Sonicare Sensitive センシティブ　ブラシヘッド　スタンダード2本組

      HX6052/01

    • Sonicare InterCare ソニッケアー　インターケアー　ブラシヘッド スタンダード4 本組

      HX9004/01

    • Sonicare InterCare ソニッケアー　インターケアー　ブラシヘッド　スタンダード2本組

      HX9002/01

    • Sonicare InterCare ソニッケアー　インターケアー　ブラシヘッド ミニ4 本組

      HX9014/01

    • Sonicare InterCare ソニッケアー　インターケアー　ブラシヘッド 　ミニ2本組

      HX9012/01

    • Sonicare DiamondClean ダイヤモンドクリーン　ブラシヘッド スタンダード（ブラック）2本組

      HX6062/31

    • Sonicare DiamondClean ダイヤモンドクリーン　ブラシヘッド スタンダード4本組

      HX6064/01

    • Sonicare DiamondClean ダイヤモンドクリーン　ブラシヘッド スタンダード2本組

      HX6062/01

    • Sonicare W3 Premium White ソニッケアー プレミアムホワイト ブラシヘッド レギュラー

      HX9063/31

    • Sonicare W3 Premium White ソニッケアー プレミアムホワイト ブラシヘッド レギュラー

      HX9063/11

    • Sonicare W3 Premium White ソニッケアー プレミアムホワイト ブラシヘッド レギュラー

      HX9062/96

    • Sonicare W3 Premium White ソニッケアー プレミアムホワイト ブラシヘッド レギュラー

      HX9062/67

    • Sonicare PremiumWhite ソニッケアー プレミアムホワイト ブラシヘッド レギュラー

      HX9061/24

    • Sonicare G3 Premium Gum Care ソニッケアー プレミアムガムケア ブラシヘッド レギュラー

      HX9052/96

    • Sonicare G3 Premium Gum Care ソニッケアー プレミアムガムケア ブラシヘッド レギュラー

      HX9052/67

    • Sonicare Premium Gumcare ソニッケアー プレミアムガムケア ブラシヘッド レギュラー

      HX9051/24

    • Sonicare G3 Premium Gum Care ブラシヘッド レギュラー

      HX9051/08

    • Sonicare C3 Premium Plaque Control ソニッケアー プレミアムクリーン ブラシヘッド レギュラー

      HX9045/31

    • Sonicare C3 Premium Plaque Control ソニッケアー プレミアムクリーン ブラシヘッド レギュラー

      HX9045/11

    • Sonicare C3 Premium Plaque Defense ソニッケアー プレミアムクリーン ブラシヘッド レギュラー

      HX9044/96

    • Sonicare C3 Premium Plaque Defense ソニッケアー プレミアムクリーン ブラシヘッド レギュラー

      HX9044/67

    • Sonicare C3 Premium Plaque Control ソニッケアー プレミアムクリーン ブラシヘッド レギュラー

      HX9043/31

    • Sonicare C3 Premium Plaque Control ソニッケアー プレミアムクリーン ブラシヘッド レギュラー

      HX9043/11

    • Sonicare C3 Premium Plaque Defense ソニッケアー プレミアムクリーン ブラシヘッド レギュラー

      HX9042/96

    • Sonicare C3 Premium Plaque Defense ソニッケアー プレミアムクリーン ブラシヘッド レギュラー

      HX9042/67

    • Sonicare ProResults gum health プロリザルツガムヘルスブラシヘッド　レギュラー

      HX9033/01

    • Sonicare G2 Optimal Gum Care ソニッケアー ガムプラス（旧ガムヘルス） ブラシヘッド レギュラー

      HX9032/67

    • Sonicare ProResults gum health 音波式電動歯ブラシ　ブラシヘッド スタンダードサイズ

      HX9032/08

    • Sonicare G2 Gum Plus ソニッケアー ガムプラス（旧ガムヘルス） ブラシヘッド レギュラー

      HX9031/25

    • Sonicare ProResults gum health 音波式電動歯ブラシ　ブラシヘッド スタンダードサイズ

      HX9031/08

    • Philips Sonicare C2 Clean Plus フィリップス ソニッケアー クリーンプラスブラシヘッド レギュラー

      HX9028/67

    • Sonicare ProResults plaque defense プロリザルツプラークディフェンスブラシヘッド　レギュラー

      HX9025/01

    • Sonicare C2 Optimal Plaque Defense ソニッケアー クリーンプラス（旧プラークディフェンス）ブラシヘッド レギュラー

      HX9024/67

    • Sonicare ProResults plaque defense プロリザルツプラークディフェンスブラシヘッド　レギュラー

      HX9023/01

    • Sonicare Philips sonicare Clean Plus brush head ソニッケアー クリーンプラスブラシヘッド レギュラー

      HX9022/67

    • Sonicare ic Intercare ソニッケアー インターケアー ブラシヘッド コンパクト

      HX9013/67

    • Sonicare InterCare インターケアーブラシヘッド　コンパクト

      HX9013/01

    • Sonicare ic Intercare ソニッケアー インターケアー ブラシヘッド コンパクト

      HX9012/67

    • Sonicare InterCare ブラシヘッド コンパクト

      HX9012/08

    • Sonicare ic Intercare ブラシヘッド レギュラー

      HX9011/25

    • Sonicare InterCare 音波式電動歯ブラシ　ブラシヘッド ミニサイズ

      HX9011/08

    • Sonicare InterCare インターケアーブラシヘッド　レギュラー

      HX9003/01

    • Sonicare i InterCare ソニッケアー インターケアー ブラシヘッド レギュラー

      HX9002/67

    • Sonicare InterCare 音波式電動歯ブラシ　ブラシヘッド　スタンダードサイズ

      HX9002/08

    • Sonicare i InterCare ソニッケアー インターケアー ブラシヘッド レギュラー

      HX9001/25

    • Sonicare InterCare 音波式電動歯ブラシ ブラシヘッド スタンダードサイズ

      HX9001/08

    • UV Sanitizer ソニッケアー 充電機能付き紫外線除菌器*

      HX6907/01

    • Sonicare Sensitive センシティブブラシヘッド コンパクトサイズ

      HX6083/01

    • Sonicare Sensitive 音波式電動歯ブラシ ブラシヘッド ミニサイズ

      HX6082/08

    • Sonicare Sensitive 音波式電動歯ブラシ ブラシヘッド ミニサイズ

      HX6081/08

    • Sonicare DiamondClean ダイヤモンドクリーンブラシヘッド レギュラーサイズ

      HX6068/01

    • Sonicare W DiamondClean ホワイトプラス（旧ダイヤモンドクリーン）ブラシヘッド レギュラー

      HX6066/71

    • Sonicare W2 White Plus ホワイトプラス（旧ダイヤモンドクリーン）ブラシヘッド レギュラー

      HX6065/67

    • Sonicare DiamondClean ダイヤモンドクリーンブラシヘッド レギュラーサイズ

      HX6065/01

    • Sonicare W DiamondClean ホワイトプラス（旧ダイヤモンドクリーン）ブラシヘッド レギュラー

      HX6064/67

    • Sonicare DiamondClean ダイヤモンドクリーンブラシヘッド レギュラーサイズ

      HX6063/35

    • Sonicare DiamondClean ダイヤモンドクリーンブラシヘッド レギュラーサイズ

      HX6063/01

    • Sonicare W2 Optimal White ホワイトプラス（旧ダイヤモンドクリーン）ブラシヘッド レギュラー

      HX6062/96

    • Sonicare W2 Optimal White ホワイトプラス（旧ダイヤモンドクリーン）ブラシヘッド レギュラー

      HX6062/67

    • Sonicare DiamondClean 音波式電動歯ブラシ ブラシヘッド スタンダードサイズ

      HX6062/08

    • Sonicare DiamondClean ダイヤモンドクリーン　ブラシヘッド スタンダード2本組

      HX6062/06

    • Sonicare W2 Optimal White ホワイトプラス（旧ダイヤモンドクリーン）ブラシヘッド レギュラー

      HX6062/02

    • Sonicare W2 Optimal White ホワイトプラス（旧ダイヤモンドクリーン）ブラシヘッド レギュラー

      HX6061/25

    • Sonicare DiamondClean 音波式電動歯ブラシ ブラシヘッド スタンダードサイズ

      HX6061/08

    • Sonicare Sensitive センシティブブラシヘッド レギュラー

      HX6053/01

    • Sonicare S Sensitive ソニッケアー センシティブ ブラシヘッド レギュラー

      HX6052/63

    • Sonicare Sensitive 音波式電動歯ブラシ ブラシヘッド スタンダードサイズ

      HX6052/08

    • Sonicare Sensitive ブラシヘッド レギュラー

      HX6052/05

    • Sonicare S Sensitive ソニッケアー センシティブ ブラシヘッド レギュラー

      HX6051/22

    • Sonicare Sensitive 音波式電動歯ブラシ ブラシヘッド スタンダードサイズ

      HX6051/08

    • Sonicare ProResults 音波式電動歯ブラシ ブラシヘッド ミニサイズ

      HX6024/05

    • Sonicare ProResults ブラシヘッド コンパクト

      HX6022/08

    • Sonicare ProResults プロリザルツ　ブラシヘッド　ミニ2本組

      HX6022/06

    • Sonicare ProResults 音波式電動歯ブラシ ブラシヘッド ミニサイズ

      HX6022/05

    • Sonicare ProResults ブラシヘッド コンパクト

      HX6021/08

    • Sonicare ProResults ソニッケアーブラシヘッド

      HX6015/80

    • Sonicare ProResults ブラシヘッド レギュラー

      HX6014/05

    • Sonicare ProResults 音波式電動歯ブラシ ブラシヘッド スタンダードサイズ

      HX6012/08

    • Sonicare ProResults プロリザルツ　ブラシヘッド　スタンダード2本組

      HX6012/06

    • Sonicare ProResults 音波式歯ブラシヘッド スタンダード

      HX6012/05

    • Sonicare ProResults 音波式電動歯ブラシ ブラシヘッド スタンダードサイズ

      HX6011/08

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    • プレミアムクリーンブラシヘッド使用時／手磨きと比べ／Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014　**クリーンモードで 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回

    これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。