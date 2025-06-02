包装盒中的所有物品
- トリマー
- クイッククリーンポッド（カートリッジ付き）
同梱物
- i9000 プレステージウルトラシェーバー
- ⿐⽑トリマー
- 充電スタンド
- USB ケーブル
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夢が近づく、肌であれ
フィリップス i9000 Prestige Ultra は、スーパーリフト＆カットテクノロジーにより1 日中続く深剃りを実現します。 SkinIQ Proは5つのシェービングモードを備え、肌にやさしくより快適なシェービングをお届けします。さらに詳細をみる
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薄くなった外刃*と、リフトアンドカットテクノロジーにより、やさしく、しっかり深剃り。1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。 毎分165,000回カットする72枚の回転刃は色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃りします。 *旧機種SP98xxと比較した場合、外刃の厚みを10％薄く設計／画像はイメージです。
20%***小型となったヘッドで、剃りにくい部分さえも剃り残しを少なく、顔の凹凸にぴったりと密着し高精度なシェービングを実現 ***旧機種SP98xxと比較した場合／画像はイメージです。
刃はオランダ・ドラハテンにあるシェーバー工場で加工・製造されています。 内刃の素材には、一般の生活用品に加えて航空宇宙用にも使用されることのある強靭なスウェーデン生産のオーステナイト系ステンレス鋼の刃を採用。 また外刃の素材には、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃*****を使用しています。 オイル差し不要で、替刃交換は２年に１回******です。 *****医療器具にも使用されている低ニッケルでアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくいJIS規格SUS420相当を用いたステンレス刃を使用。 ※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。 ******使用状況により異なります。／画像はイメージです。
深剃りと肌へのやさしさの両方を得るためには、適切な力でシェーバーを肌に当てているかが重要です。肌に押し当てすぎると深剃りはできてもカミソリ負けしてしまったり、反対に、押し当てが足りないと深剃りできません。 また、回転式ならではの、円を描くようにシェービングヘッドを動かしながら最小限のストローク数で効率よく剃れるようになると、より快適なシェービングを感じられるようになります。 シェーバーに搭載された過圧防止センサーが肌への圧力を、また、シェービング動作検知センサーがシェーバーの動きをそれぞれ感知し、光のガイドでリアルタイムで色を変化させてお知らせするので、すぐに最適なシェービングへと調整が可能です 。 光のガイドの表示は圧力のみ、動作のみ、両方の複合表示、そして非表示から選択できます。／画像はイメージです。
ヘッドに施されたマイクロビーズコーティングが肌の負担を低減。1 平方センチメートルあたり最大50 万個のマイクロビーズで肌との摩擦を50％**** 少なく、やさしくシェービング。 ****非コーティングの場合と比較した場合／画像はイメージです。
通常のモードに加え、インテンス、フォーム、センシティブといった用途に合わせて選べるシェービングモードを備えています。 さらにカスタマイズ**したシェービングが可能なカスタムモードも搭載。 **シェービングのカスタマイズはアプリでのみ設定可能です。／画像はイメージです。
毎秒500回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを 調節。濃い箇所もしっかりシェービングします。／画像はイメージです。
シェーバーとアプリをペアリングして、今までにないシェービング習慣とテクニックを実現しましょう。あなたの見た目と、シェービングと、雰囲気を毎日ベストな状態にする、リアルタイムのガイダンスとパーソナライズされたスキンケアインサイトをご体験ください。
当社のシェーバーは、長寿命を考えて設計されています。自動研磨の刃の交換は2年に1回＊ （＊使用状況により異なります）バッテリーとモーターは、最長で 7 年間使い続けられるように設計されています。
当社シェーバー初の充電・UV除菌*¹ ケースわずか 10 分でシェーバーを除菌します。リチウムイオン充電池を内蔵しており、最長で 6 週間使用分をシェーバーに充電できます。 （付属の充電ケーブルによるUSB充電） *¹ 試験機関：Guangdong Detection Center of Microbiology 試験方法：Technical Standard for Disinfection (2002 Ministry of HealthP.R. China)- 2.1.5.4 に基づいた試験（感染布をシェービングヘッドに載置し、シェーバーを滅菌した充電ケースに入れ、充電ケース内で 10 分間 紫外線 を照射した試験での実証結果にて） 試験実施日:2024 年12月 31 日 試験結果：除菌率99.9% なお、すべての菌を除去できるものではありません。／画像はイメージです。
シェーバー本体の動力で駆動する、コードレスでコンパクトな洗浄器。 3ケ所の高圧ジェット噴射と、毎分1,600回回転することにより1分間で高速洗浄。水洗いの10倍****清潔です。 ****水をカートリッジに入れた場合との比較
肌にやさしく使いやすい着脱式プレシジョントリマーで、口ヒゲやもみあげがよりくっきりと仕上がります。
着脱式鼻毛・耳毛トリマーは、適切な角度で鼻毛や耳毛を効果的に除去します。
充電スタンドは、1 時間でシェーバーをフル充電することができ、スタイリッシュなライトリングによって、充電状態を常に通知します。お急ぎの時は 5 分間の充電で 1 回分のシェービングに十分な電力を充電できます。
ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。 ※本体は水で洗えます。ただし、水や液体の中に浸けないでください。また、水場や浴室で充電をしないでください
ワンタッチでシェーバーヘッドを開き、水ですすぐだけで簡単にお手入れできます。 ※本体は水で洗えます。ただし、水や液体の中に浸けないでください。また、水場や浴室で充電をしないでください
フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。当社では廃棄物を減らし、市場に出す USB充電アダプターの数を最小限に抑えることを目指しています。※ USB充電アダプタは付属していません。充電の際は、USB充電アダプタ（定格出力電圧DC5 V、定格出力電流１A以上でタイププレートにPSEマークの表示がある安全技術基準に適合したUSB充電アダプタ）をご準備ください。
i9000 シェーバーはすべて、高品質で長持ちする部品・コンポーネントとリサイクル可能なパッケージで構成されており、外刃・内刃は 100 ％再生可能エネルギーを使用する工場で製造されています。
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