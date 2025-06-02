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    SH92 替刃

    SH92/51

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    シェーバーを新品の使い心地に

    シェーバーヘッドは 2 年間で約 900 万本のヒゲを剃ります。性能を理想的な状態で維持するためにシェーバーヘッドを交換してください。

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    SH92 替刃

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    シェーバーを新品の使い心地に

    2 年ごとに交換して新品の使い心地を維持

    • ナノテクデュアルプレシジョン刃
    • i9000 シリーズに対応
    • i9000 プレステージシリーズに対応
    • i9000 プレステージウルトラシリーズに対応
    ヒゲを根元から引き上げて、肌の下-0.08mmの深剃りへ

    ヒゲを根元から引き上げて、肌の下-0.08mmの深剃りへ

    薄くなった外刃*と、リフトアンドカットテクノロジーにより、やさしく、しっかり深剃り。1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。 毎分165,000回カットする72枚の回転刃は色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃りします。 *旧機種SP98xxと比較した場合、外刃の厚みを10％薄く設計／画像はイメージです。

    シェーバーを新品の使い心地に

    シェーバーを新品の使い心地に

    性能を理想的な状態で維持し、肌を傷つけるのを防ぐため、刃は約2年ごとに交換してください

    簡単に交換可能

    簡単に交換可能

    1. リリースボタンを押してシェービングヘッドホルダーを取り外します 2. 保持板を反時計回りに回して取り外します 3. 古い刃を取り外して、新しい替刃を取り付けます（切り込みを突起にぴったりはめ込んでください） 4. 保持板を元に戻し、時計回りにカチッと音がするまで回します 5. シェービングホルダーを元に戻して閉じます

    しっかり深剃り

    しっかり深剃り

    刃はオランダ・ドラハテンにあるシェーバー工場で加工・製造されています。 内刃の素材には、一般の生活用品に加えて航空宇宙用にも使用されることのある強靭なスウェーデン生産のオーステナイト系ステンレス鋼の刃を採用。 また外刃の素材には、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃**を使用しています。 オイル差し不要で、替刃交換は約２年に１回***です。 **医療器具にも使用されている低ニッケルでアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくいJIS規格SUS420相当を用いたステンレス刃を使用。 ※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。 ***使用状況により異なります。

    リサイクル可能なパッケージ

    リサイクル可能なパッケージ

    フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。 このパッケージはプラスチックを使用せず、リサイクル可能な素材を使用しています。

    技術仕様

    • シェービングヘッド

      対応製品：
      • シェーバー i9000 シリーズ
      • シェーバー i9000 プレステージシリーズ
      • シェーバー i9000 プレステージウルトラシリーズ
      パッケージに含まれるシェービングヘッド数
      3
    Badge-D2C

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