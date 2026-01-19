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    i9000 Prestige Ultra ウェット＆ドライ電動シェーバー

    XP9404/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー
    3 アワード

    夢が近づく、肌であれ

    フィリップス i9000 Prestige Ultra は、スーパーリフト＆カットテクノロジーにより1 日中続く深剃りを実現します。 SkinIQ Proは5つのシェービングモードを備え、肌にやさしくより快適なシェービングをお届けします。

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    i9000 Prestige Ultra ウェット＆ドライ電動シェーバー

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    夢が近づく、肌であれ

    SkinIQ Pro テクノロジー搭載

    • 肌の下-0.08mmの深剃りへ
    • 5つのシェービングモード
    • 光のガイドでシェービング
    • 360°フレックスヘッド
    • 7 年間保証****
    ヒゲを根元から引き上げて、肌の下-0.08mmの深剃りへ

    ヒゲを根元から引き上げて、肌の下-0.08mmの深剃りへ

    薄くなった外刃*と、リフトアンドカットテクノロジーにより、やさしく、しっかり深剃り。1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。 毎分165,000回カットする72枚の回転刃は色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃りします。 *旧機種SP98xxと比較した場合、外刃の厚みを10％薄く設計／画像はイメージです。

    360°プレシジョンフレックスヘッドで顔の凹凸に密着

    360°プレシジョンフレックスヘッドで顔の凹凸に密着

    20%***小型となったヘッドで、剃りにくい部分さえも剃り残しを少なく、顔の凹凸にぴったりと密着し高精度なシェービングを実現 ***旧機種SP98xxと比較した場合／画像はイメージです。

    刺激性が少なく強靭なステンレス鋼の刃

    刺激性が少なく強靭なステンレス鋼の刃

    刃はオランダ・ドラハテンにあるシェーバー工場で加工・製造されています。 内刃の素材には、一般の生活用品に加えて航空宇宙用にも使用されることのある強靭なスウェーデン生産のオーステナイト系ステンレス鋼の刃を採用。 また外刃の素材には、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃*****を使用しています。 オイル差し不要で、替刃交換は２年に１回******です。 *****医療器具にも使用されている低ニッケルでアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくいJIS規格SUS420相当を用いたステンレス刃を使用。 ※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。 ******使用状況により異なります。／画像はイメージです。

    圧力と動きを光でお知らせ、快適なシェービングへ

    圧力と動きを光でお知らせ、快適なシェービングへ

    深剃りと肌へのやさしさの両方を得るためには、適切な力でシェーバーを肌に当てているかが重要です。肌に押し当てすぎると深剃りはできてもカミソリ負けしてしまったり、反対に、押し当てが足りないと深剃りできません。 また、回転式ならではの、円を描くようにシェービングヘッドを動かしながら最小限のストローク数で効率よく剃れるようになると、より快適なシェービングを感じられるようになります。 シェーバーに搭載された過圧防止センサーが肌への圧力を、また、シェービング動作検知センサーがシェーバーの動きをそれぞれ感知し、光のガイドでリアルタイムで色を変化させてお知らせするので、すぐに最適なシェービングへと調整が可能です 。 光のガイドの表示は圧力のみ、動作のみ、両方の複合表示、そして非表示から選択できます。／画像はイメージです。

    肌との摩擦を少なく、やさしくシェービング

    肌との摩擦を少なく、やさしくシェービング

    ヘッドに施されたマイクロビーズコーティングが肌の負担を低減。1 平方センチメートルあたり最大50 万個のマイクロビーズで肌との摩擦を50％**** 少なく、やさしくシェービング。 ****非コーティングの場合と比較した場合／画像はイメージです。

    用途に合わせて選べる５つのシェービングモード

    用途に合わせて選べる５つのシェービングモード

    通常のモードに加え、インテンス、フォーム、センシティブといった用途に合わせて選べるシェービングモードを備えています。 さらにカスタマイズ**したシェービングが可能なカスタムモードも搭載。 **シェービングのカスタマイズはアプリでのみ設定可能です。／画像はイメージです。

    ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節

    ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節

    毎秒500回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを 調節。濃い箇所もしっかりシェービングします。／画像はイメージです。

    リアルタイムでのシェービング効率性トラッキング

    リアルタイムでのシェービング効率性トラッキング

    シェーバーとアプリをペアリングして、今までにないシェービング習慣とテクニックを実現しましょう。あなたの見た目と、シェービングと、雰囲気を毎日ベストな状態にする、リアルタイムのガイダンスとパーソナライズされたスキンケアインサイトをご体験ください。

    7年保証 （2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 5年延長保証)

    7年保証 （2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 5年延長保証)

    当社のシェーバーは、長寿命を考えて設計されています。自動研磨の刃の交換は2年に1回＊ （＊使用状況により異なります）バッテリーとモーターは、最長で 7 年間使い続けられるように設計されています。

    口ヒゲやもみあげをトリミング

    口ヒゲやもみあげをトリミング

    肌にやさしく使いやすい着脱式プレシジョントリマーで、口ヒゲやもみあげがよりくっきりと仕上がります。

    プレミアムな充電体験

    プレミアムな充電体験

    充電スタンドは、1 時間でシェーバーをフル充電することができ、スタイリッシュなライトリングによって、充電状態を常に通知します。お急ぎの時は 5 分間の充電で 1 回分のシェービングに十分な電力を充電できます。

    手軽なドライシェービングか爽快なウェットシェービングか

    手軽なドライシェービングか爽快なウェットシェービングか

    ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。 ※本体は水で洗えます。ただし、水や液体の中に浸けないでください。また、水場や浴室で充電をしないでください

    ワンタッチオープンで簡単にお手入れ

    ワンタッチオープンで簡単にお手入れ

    ワンタッチでシェーバーヘッドを開き、水ですすぐだけで簡単にお手入れできます。 ※本体は水で洗えます。ただし、水や液体の中に浸けないでください。また、水場や浴室で充電をしないでください

    USBで簡単に充電

    USBで簡単に充電

    フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。当社では廃棄物を減らし、市場に出す USB充電アダプターの数を最小限に抑えることを目指しています。※ USB充電アダプタは付属していません。充電の際は、USB充電アダプタ（定格出力電圧DC5 V、定格出力電流１A以上でタイププレートにPSEマークの表示がある安全技術基準に適合したUSB充電アダプタ）をご準備ください。

    シェーバーを保護

    シェーバーを保護

    トラベルケース（収納ケース）に収納できます。旅行時に携帯するときや使用しないときに保管しておくのに最適です。

    長持ち設計、未来のための製造

    長持ち設計、未来のための製造

    i9000 シェーバーはすべて、高品質で長持ちする部品・コンポーネントとリサイクル可能なパッケージで構成されており、外刃・内刃は 100 ％再生可能エネルギーを使用する工場で製造されています。

    技術仕様

    • アクセサリー

      アタッチメント
      トリマー
      携帯・収納
      プレミアムポーチ
      ライト付き充電スタンド

    • ソフトウェア

      アプリ
      • フィリップスメンズグルーミングアプリ
      • Bluetooth®*⁴ 接続
      スマートフォンの対応機種
      iPhone*⁵ および Android™*⁶デバイス

    • 電源

      使用時間
      約 60 分
      充電
      • 1 時間でフル充電
      • ５分間の急速充電モード付
      バッテリーの種類
      リチウムイオン

    • デザイン

      仕上げ
      上質でエレガントなデザイン
      クローム
      ハンドル
      人間工学に基づいたグリップとハンドル

    • サービス

      替刃
      2 年ごとに SH92 と交換
      7 年間保証

    • シェービング性能

      シェービングシステム
      • スーパーリフト＆カット
      • デュアルスティールプレシジョン刃
      肌に密着
      360° プレシジョンフレックスヘッド
      SkinIQ Pro テクノロジー
      • 5 つのシェービングモード
      • 圧力＆モーションガイダンス
      • スキンプロテクションテクノロジー Pro

    • 使いやすさ

      ウェット＆ドライ
      お風呂でも使える防水仕様
      ディスプレイ
      • 充電残量表示（%）
      • カラー液晶ディスプレイ
      • 13 言語に対応
      • ロック機能
      • アプリに接続
      クリーニング
      • ワンタッチオープン
      • 本体丸洗い可能

    Badge-D2C

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    • ****2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 5年延長保証
    • *⁴ Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
    • *⁵ Apple、Appleロゴ、iPadおよびiPhoneは、アメリカおよびその他の国におけるApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
    • *⁶ AndroidはGoogle Inc.の商標です。Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle Inc.の商標です。
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