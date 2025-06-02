圧力と動きを光でお知らせ、快適なシェービングへ

深剃りと肌へのやさしさの両方を得るためには、適切な力でシェーバーを肌に当てているかが重要です。肌に押し当てすぎると深剃りはできてもカミソリ負けしてしまったり、反対に、押し当てが足りないと深剃りできません。 また、回転式ならではの、円を描くようにシェービングヘッドを動かしながら最小限のストローク数で効率よく剃れるようになると、より快適なシェービングを感じられるようになります。 シェーバーに搭載された過圧防止センサーが肌への圧力を、また、シェービング動作検知センサーがシェーバーの動きをそれぞれ感知し、光のガイドでリアルタイムで色を変化させてお知らせするので、すぐに最適なシェービングへと調整が可能です 。 光のガイドの表示は圧力のみ、動作のみ、両方の複合表示、そして非表示から選択できます。／画像はイメージです。