夢が近づく、肌であれ
スーパーリフト＆カットテクノロジーと 360° フレックスコンパクトヘッドを搭載したフィリップス i9000 により、剃りにくい箇所でもヒゲをしっかりと深剃りできます。SkinIQ がインテリジェントに肌の状態を感知、適応、ガイドすることで、快適な剃り心地をお届けします。さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
薄くなった外刃*と、スーパーリフト＆カットテクノロジーにより、やさしく、しっかり深剃り。1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。毎分150,000回カットする72枚の回転刃は色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃りします。*旧機種S99xxと比較した場合、外刃の厚みを10％小さく設計／画像はイメージです。
20%*小型となったヘッドで、剃りにくい部分さえも剃り残しを少なく、顔の凹凸にぴったりと密着し高精度なシェービングを実現*旧機種S99xxと比較した場合
360° 回転式デュアル SteelPrecision ブレードは、さまざまな方向に伸びているヒゲをキャッチします。／画像はイメージです。
当社の最新鋭のスキンプロテクションは、1 平方センチメートルあたり最大 50 万個のマイクロビーズを保持する親水性コーティングにより、肌の上の動きの滑らかさを 50 ％向上**させます。肌の負担を抑えて、快適にシェービングできます。**コーティングなしと比較した場合／画像はイメージです。
毎秒500回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所もしっかりシェービングします。／画像はイメージです。
シェーバーとアプリをペアリングして、今までにないシェービング習慣とテクニックを実現しましょう。あなたの見た目と雰囲気を毎日ベストな状態にする、リアルタイムのガイダンスとパーソナライズされたシェービングインサイトをご体験ください。
2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。
肌にやさしく使いやすい一体型ポップアップトリマーにより、口ヒゲやもみあげをよりくっきりと仕上げることができます。
ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。
ワンタッチでシェーバーヘッドを開き、水ですすぐだけで簡単にお手入れできます。
フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。当社では廃棄物を減らし、市場に出す USB充電アダプターの数を最小限に抑えることを目指しています。※ USB充電アダプタは付属していません。充電の際は、USB充電アダプタ（定格出力電圧DC5 V、定格出力電流１A以上でタイププレートにPSEマークの表示がある安全技術基準に適合したUSB充電アダプタ）をご準備ください。
i9000 シェーバーには、旅行時に携帯するときや使用しないときに保管しておくのに最適なトラベルケース（収納ケース）が付属しています。
i9000 シェーバーはすべて、高品質で長持ちする部品・コンポーネントとリサイクル可能なパッケージで構成されており、外刃・内刃は 100 ％再生可能エネルギーを使用する工場で製造されています。
