USBで簡単に充電

フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。当社では廃棄物を減らし、市場に出す USB充電アダプターの数を最小限に抑えることを目指しています。※ USB充電アダプタは付属していません。充電の際は、USB充電アダプタ（定格出力電圧DC5 V、定格出力電流１A以上でタイププレートにPSEマークの表示がある安全技術基準に適合したUSB充電アダプタ）をご準備ください。