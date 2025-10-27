検索文字列

    i9000 ウェット＆ドライ電動シェーバー

    X9002/05

    夢が近づく、肌であれ

    スーパーリフト＆カットテクノロジーと 360° フレックスコンパクトヘッドを搭載したフィリップス i9000 により、剃りにくい箇所でもヒゲをしっかりと深剃りできます。SkinIQ がインテリジェントに肌の状態を感知、適応、ガイドすることで、快適な剃り心地をお届けします。

    i9000 ウェット＆ドライ電動シェーバー

    夢が近づく、肌であれ

    SkinIQ テクノロジーを搭載

    • 肌の下 - 0.08mmの深剃りへ
    • シェービング動作検知センサー
    • 360° プレシジョンフレックスヘッド
    • ヒゲ密度感知システム
    • 5 年間保証***
    ヒゲを根元から引き上げて、肌の下- 0.08mmの深剃りへ

    ヒゲを根元から引き上げて、肌の下- 0.08mmの深剃りへ

    薄くなった外刃*と、スーパーリフト＆カットテクノロジーにより、やさしく、しっかり深剃り。1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。毎分150,000回カットする72枚の回転刃は色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃りします。*旧機種S99xxと比較した場合、外刃の厚みを10％小さく設計／画像はイメージです。

    360°プレシジョンフレックスヘッドで顔の凹凸に密着

    360°プレシジョンフレックスヘッドで顔の凹凸に密着

    20%*小型となったヘッドで、剃りにくい部分さえも剃り残しを少なく、顔の凹凸にぴったりと密着し高精度なシェービングを実現*旧機種S99xxと比較した場合

    1 日、3 日、7 日間伸びっぱなしのヒゲでも剃り残しなし

    1 日、3 日、7 日間伸びっぱなしのヒゲでも剃り残しなし

    360° 回転式デュアル SteelPrecision ブレードは、さまざまな方向に伸びているヒゲをキャッチします。／画像はイメージです。

    動きの滑らかさが 50 ％向上し**、最大限の快適さを実現

    動きの滑らかさが 50 ％向上し**、最大限の快適さを実現

    当社の最新鋭のスキンプロテクションは、1 平方センチメートルあたり最大 50 万個のマイクロビーズを保持する親水性コーティングにより、肌の上の動きの滑らかさを 50 ％向上**させます。肌の負担を抑えて、快適にシェービングできます。**コーティングなしと比較した場合／画像はイメージです。

    ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節

    ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節

    毎秒500回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所もしっかりシェービングします。／画像はイメージです。

    リアルタイムでのシェービング効率性トラッキング

    リアルタイムでのシェービング効率性トラッキング

    シェーバーとアプリをペアリングして、今までにないシェービング習慣とテクニックを実現しましょう。あなたの見た目と雰囲気を毎日ベストな状態にする、リアルタイムのガイダンスとパーソナライズされたシェービングインサイトをご体験ください。

    5 年間保証

    5 年間保証

    2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。

    口ヒゲやもみあげをトリミング

    口ヒゲやもみあげをトリミング

    肌にやさしく使いやすい一体型ポップアップトリマーにより、口ヒゲやもみあげをよりくっきりと仕上げることができます。

    手軽なドライシェービングか爽快なウェットシェービングか

    手軽なドライシェービングか爽快なウェットシェービングか

    ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。

    ワンタッチオープンで簡単にお手入れ

    ワンタッチオープンで簡単にお手入れ

    ワンタッチでシェーバーヘッドを開き、水ですすぐだけで簡単にお手入れできます。

    USBで簡単に充電

    USBで簡単に充電

    フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。当社では廃棄物を減らし、市場に出す USB充電アダプターの数を最小限に抑えることを目指しています。※ USB充電アダプタは付属していません。充電の際は、USB充電アダプタ（定格出力電圧DC5 V、定格出力電流１A以上でタイププレートにPSEマークの表示がある安全技術基準に適合したUSB充電アダプタ）をご準備ください。

    シェーバーとアクセサリーを保護

    シェーバーとアクセサリーを保護

    i9000 シェーバーには、旅行時に携帯するときや使用しないときに保管しておくのに最適なトラベルケース（収納ケース）が付属しています。

    長持ち設計、未来のための製造

    長持ち設計、未来のための製造

    i9000 シェーバーはすべて、高品質で長持ちする部品・コンポーネントとリサイクル可能なパッケージで構成されており、外刃・内刃は 100 ％再生可能エネルギーを使用する工場で製造されています。

    技術仕様

    • アクセサリー

      一体型ポップアップトリマー
      携帯・収納
      収納ケース

    • ソフトウェア

      アプリ
      • フィリップスメンズグルーミングアプリ
      • Bluetooth®*⁴ 接続
      スマートフォンの対応機種
      iPhone*⁵ および Android™*⁶デバイス

    • 電源

      使用時間
      50 分
      バッテリーの種類
      リチウムイオン
      充電
      • 1 時間でフル充電
      • ５分間の急速充電モード付

    • デザイン

      仕上げ
      上質でエレガントなデザイン
      ダークスレート
      ハンドル
      人間工学に基づいたグリップとハンドル

    • サービス

      本体 2 年間保証
      替刃
      約 2 年ごとに SH91 と交換してください

    • シェービング性能

      シェービングシステム
      • スーパーリフト＆カット
      • デュアルスティールプレシジョン刃
      肌に密着
      360° プレシジョンフレックスヘッド
      SkinIQ テクノロジー
      • ヒゲ密度感知システム
      • シェービング動作検知センサー
      • スキンプロテクションテクノロジー Pro

    • 使いやすさ

      クリーニング
      • ワンタッチオープン
      • 本体丸洗い可能
      ウェット＆ドライ
      お風呂でも使える防水仕様
      ディスプレイ
      • 3 段階 LED 充電残量表示
      • ロック機能
      • アプリに接続
      • LED 表示
      充電
      USB-A 充電（5V⎓ / ≥1A）

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。
    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    • ※ 2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。
    • *⁴ Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
    • *⁵ Apple、Appleロゴ、iPadおよびiPhoneは、アメリカおよびその他の国におけるApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
    • *⁶ AndroidはGoogle Inc.の商標です。Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle Inc.の商標です。
    • ※替刃についてはSH91と記載されていますが、日本市場ではSH92となります。
