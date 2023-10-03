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毎日新品のような使い心地
毎使用後にシェーバーをクイッククリーンポッドで洗浄して、新品のような使い心地を維持しましょう。水洗いよりシェーバーを 10 倍*¹清潔に保つことができます。 *¹洗浄器を使用し、水で洗った場合と洗浄液で洗った場合とでヒゲの破片の残留量を比較さらに詳細をみる
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1分間で洗浄できる、コンパクトでコードレスな洗浄方式とマルチグリッドフィルターにより、カットしたヒゲを効果的に除去し、水洗いするよりシェーバーを10 倍*¹清潔に保つことができます。*¹洗浄器を使用し、水で洗った場合と洗浄液で洗った場合とでヒゲの破片の残留量を比較／画像はイメージです
活性潤滑剤を配合した調合方式により、シェービングヘッドを摩擦や摩耗から保護し、シェーバーの性能を長持ちさせることができます。／画像はイメージです
クリーニングカートリッジのフレッシュな香りで、シェービング中にさわやかな気分を楽しめます。また、アルコールフリーのクリーニング液は肌にやさしく、炎症から肌を守ります。／画像はイメージです
アルコールフリーのクリーニング液は肌にやさしく、炎症を起こしにくいです。（全ての方に皮膚刺激が起きないという事ではありません）
フィリップスのクリーニングカートリッジは、1 個につき、毎日の使用で約 30 回、週 1 回の使用で約 3 か月使用できます。そのため、交換なしでワンシーズン清潔かつ衛生的なシェービングが可能です。
2 個入りパックカートリッジ。最長 6 か月間さわやかなシェービングを楽しめます。
このカートリッジはフィリップスのクイッククリーンポットのみに対応しています。
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