毎日新品のような使い心地

毎使用後にシェーバーをクイッククリーンポッドで洗浄して、新品のような使い心地を維持しましょう。水洗いよりシェーバーを 10 倍*¹清潔に保つことができます。 *¹洗浄器を使用し、水で洗った場合と洗浄液で洗った場合とでヒゲの破片の残留量を比較