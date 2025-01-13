最長 28 時間の再生が可能。スリムな充電ケース付き。

フル充電で 7 時間の連続再生が可能で、充電ケースを使用するとさらに 21 時間の再生が可能になります。急速充電が必要な場合は、イヤホンを充電ケースに戻すと 15 分ほどで再生時間を 1 時間延長できます。フル充電には 2 時間かかります。また、モノモードを使用すると、片方のイヤホンで再生しながら、もう片方を充電することができます。