2000 series オープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン
イヤーカフスタイル。オープンイヤーフィット。
イヤーカフのように装着する、オープンイヤータイプの完全ワイヤレスイヤホン。クリアなサウンドを一日中快適にお楽しみください。軽量で、オープンイヤーデザインながら耳にしっかりフィットし、周囲の音も音楽も同時に捉えることができます。 さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
2000 series オープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン
イヤーカフスタイル。オープンイヤーフィット。
- オープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン
- イヤーカフスタイル
- 最長 28 時間の再生時間
- Bluetooth マルチポイント
イヤーカフのように装着する、オープンタイプのイヤホン。一日中快適
このオープンイヤーイヤホンは、耳の外側に軽く引っかけるだけでしっかりと装着でき、柔軟なジョイント構造によりフィット感を自在に調整できます。精密なエアコンダクションドライバーが音を外耳道に直接伝えます。耳をふさがないため、音楽を楽しみながら周囲の音も自然に聞き取れます。
最長 28 時間の再生が可能。スリムな充電ケース付き。
フル充電で 7 時間の連続再生が可能で、充電ケースを使用するとさらに 21 時間の再生が可能になります。急速充電が必要な場合は、イヤホンを充電ケースに戻すと 15 分ほどで再生時間を 1 時間延長できます。フル充電には 2 時間かかります。また、モノモードを使用すると、片方のイヤホンで再生しながら、もう片方を充電することができます。
安定した Bluetooth マルチポイント接続
高度な Bluetooth 接続機能により、これまで以上に安定した接続でシームレスなストリーミングを楽しめます。また、同時に 2 台の Bluetooth デバイスに接続可能。プレイリストやお気に入りのポッドキャストを、音の途切れなどに煩わされずに聴くことができます。
環境対応性の高いデザインとパッケージ
フィリップスは、サプライチェーンの持続可能性と透明性を高めるために継続的に取り組んでいます。当社のプラスチック不使用のパッケージには、FSC 認証のリサイクル段ボールと大豆インキが使用されています。
IPX4 防滴、防汗仕様
超軽量デザイン、快適な装着感、そして IPX4 の防滴性能を備えたこのオープンイヤー完全ワイヤレスイヤホンは、日常使いに最適です。防水性が高く、汗をかいても、急な雨に降られても心配無用。アクティブな毎日をサポートします。
クリアな音声。会話をはっきり明瞭に
通話中、声がクリアに相手に届きます。専用のマイクが音声を拾い、ノイズリダクションアルゴリズムが周囲の外部雑音を除去します。
カスタマイズ可能なオンイヤーコントロール
再生、音量調節、通話などを、イヤホン本体の便利なボタンで操作可能。左右どちらのイヤホンを使いたいかなど、制御方法はカスタマイズ可能で、フィリップスヘッドホン連携アプリを使用して設定できます。
フィリップスヘッドホンアプリで、イヤホンをカスタマイズ
オンイヤーコントロールのカスタマイズはもちろん、フィリップスヘッドホンアプリでは、ダイナミックベースの有効化、最新ファームウェアの更新、接続デバイスの管理、さらにはアプリ内のサウンドスケープの再生も可能です。集中力を高めたいとき、リラックスしたいとき、眠りにつきたいときなど、バイノーラルビートと組み合わせて使えるサウンドスケープを多数収録。自然音や環境音など、気分に合わせて選べます。
技術仕様
-
サウンド
- Frequency range
-
100～20,000 Hz
- Speaker diameter
-
12 mm
- Impedance
-
16 Ω
- Maximum power input
-
20 mW
- Sensitivity
-
113 dB（1K Hz、1mW）
- Driver type
-
ダイナミック
-
コネクティビティー
- Bluetooth バージョン
-
5.4
- Bluetooth 仕様
-
- 最大範囲
-
最大 10
m
- マルチポイント接続
-
有
- サポートされているコーデック
-
SBC
-
外箱
- Length
-
23.90
cm
- Number of consumer packagings
-
24
- Width
-
22.80
cm
- Gross weight
-
2.785
kg
- Height
-
20.00
cm
- GTIN
-
1 48 95229 15918 8
- Nett weight
-
1.44
kg
- 風袋重量
-
1.345
kg
-
利便性
- 耐水性
-
IPX4
- フィリップスヘッドホンアプリ対応
-
有
- TWS のモノモード
-
有
- ファームウェア更新
-
有
- Type of controls
-
ボタン
-
内箱
- 長さ
-
11.10
cm
- 販売用パッケージ数
-
3
- 幅
-
10.40
cm
- 高さ
-
8.50
cm
- 本体重量
-
0.18
kg
- 総重量
-
0.315
kg
- 風袋重量
-
0.135
kg
- GTIN
-
2 48 95229 15918 5
-
電源
- 電池の数
-
3
- 音楽再生時間
-
7 + 21
時間
- 充電時間
-
2
時間
- 高速充電時間
-
15 mins for 1 hour
- バッテリーの種類（充電ケース）
-
Lithium Polymer (built-in)
- バッテリーの種類（イヤピース）
-
Lithium Polymer (built-in)
- バッテリー重量（合計）
-
11.2
g
- バッテリー容量（ケース）
-
450
mAh
- バッテリー容量（イヤピース）
-
51
mAh
-
パッケージ寸法
- Height
-
9.60
cm
- Packaging type
-
カートン
- Type of shelf placement
-
吊り下げ
- Width
-
9.65
cm
- Depth
-
3.40
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
48 95229 15918 1
- Gross weight
-
0.085
kg
- Nett weight
-
0.060
kg
- 風袋重量
-
0.025
kg
-
アクセサリー
- Quick Start Guide
-
有
- 充電ケース
-
有
- 充電ケーブル
-
充電用のUSB-Cケーブルは同梱されておりません。
-
デザイン
- Color
-
ブラック
- 装着スタイル
-
イヤークリップ
- Ear fitting
-
オープンイヤー
- In-ear fitting type
-
オープン型
-
通信
- 通話用マイク
-
1 mic
-
質量／寸法
- 充電ケース寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
-
6.55 x 2.77 x 3.92
cm
- イヤピース寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
-
2.60 x 2.70 x 1.95
cm
- 総重量
-
0.048
kg
-
音声アシスタント
- 音声アシスタント対応
-
- 音声アシスタントの起動
-
マルチファンクションタッチ
- 音声アシスタントのサポート
-
有
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。