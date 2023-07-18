SP9885/36
深剃りとやさしさで上質のシェービング体験を
ヒゲの濃さ、顔の輪郭は、指紋のように誰一人として同じではありません。フィリップスS9000プレステージは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を50％*¹低減。そして、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載し、深剃りとやさしさで上質なシェービング体験を可能にします。*¹旧機種SP986Xと比較した場合【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要ですさらに詳細をみる
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当社の回転式シェーバーは、独自に設計によりヒゲの伸びに合わせて、360 度回転式ブレードが全方向をカットするため、あらゆる方向のヒゲをとらえます。1 分間に最大 16 万 5,000 回カットするデュアルスティールプレシジョン刃は、1 回のストロークで最大 25％多くの毛をカットします**。
柔軟性に優れたヘッド搭載のフレックスサスペンションシステムにより、顔のあらゆる輪郭に完全にフィットし、剃りにくいヒゲもしっかりとらえます。なめらかなで快適なシェービングを実現します。
シェーバーヘッドに施された最高レベルの保護コーティングが肌を守ります。1 平方センチメートルあたり最大 50 万個のマイクロビーズは親水性を備えているため、肌の滑らかさが 50％向上し***、抜群の快適性をもたらします。
ヒゲの濃さや肌タイプに合わせてセンシティブ、ノーマル、ハイスピードの3段階にスピード調節できます。
インテリジェントなヒゲ感知テクノロジー搭載の電気シェーバーが、1 秒間に 500 回の頻度でヒゲの密度をチェックし、Power Adapt センサーによりカット性能が自動調整されるめ、手間をかけずにやさしくシェービングできます。
最速回転で効率性を最大化します。先進的なトップスピンデジタルモーターで、あらゆる顔の輪郭やヒゲの密度で正確なシェービングを実現します。
わずか 1 分でパワフルなクリーニングポッドがシェーバーをしっかり洗浄、潤滑するため、理想的な状態で長期間性能を発揮することができます。ポッドの洗浄効率は水で洗浄するときの 10 倍です****。世界最小サイズなので保存しやすく、どこでもご使用いただけます。
ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。
フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。9000 Prestige シェーバーは、高品質で長持ちする部品とパッケージで構成され、当社のブレードは 80% 再生スチール製で、再生可能エネルギーを 100% 使用する工場で製造されています。
肌にやさしく使いやすい着脱式プレシジョントリマーが、口ヒゲやもみあげをよりくっきりと仕上げます。
鼻毛と耳毛をやさしく快適にトリミングしましょう。
ディスプレイには、充電残量デジタル表示（％）、クリーニング表示、充電催促表示、シェービングヘッド交換表示、ロック機能などの各種情報が表示されます。
S9000 Prestige シェーバーは、取り付けアクセサリーもすべてプレミアムトラベルケースにまとめて収納できます。旅行時に携帯するときや使用しないときに保管しておくのに最適です。
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
シェービング性能
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