検索文字列

  • 深剃りとやさしさで上質のシェービング体験を 深剃りとやさしさで上質のシェービング体験を 深剃りとやさしさで上質のシェービング体験を

    Philips shaver S9000 Prestige ウェット＆ドライ電動シェーバー

    SP9885/36

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    深剃りとやさしさで上質のシェービング体験を

    ヒゲの濃さ、顔の輪郭は、指紋のように誰一人として同じではありません。フィリップスS9000プレステージは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を50％*¹低減。そして、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載し、深剃りとやさしさで上質なシェービング体験を可能にします。*¹旧機種SP986Xと比較した場合【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です

    さらに詳細をみる

    Philips shaver S9000 Prestige ウェット＆ドライ電動シェーバー

    類似製品

    シリーズシェーバー をすべて表示

    深剃りとやさしさで上質のシェービング体験を

    ヒゲを引き上げて剃り残し0mm の深剃りへ

    • デュアルスティールプレシジョン刃
    • スキンプロテクションテクノロジー Pro
    • フレックスサスペンションシステム
    • フレックスサスペンションシステム
    • ヒゲ密度感知システム
    360 度回転式ブレードであらゆる方向のヒゲをカット

    360 度回転式ブレードであらゆる方向のヒゲをカット

    当社の回転式シェーバーは、独自に設計によりヒゲの伸びに合わせて、360 度回転式ブレードが全方向をカットするため、あらゆる方向のヒゲをとらえます。1 分間に最大 16 万 5,000 回カットするデュアルスティールプレシジョン刃は、1 回のストロークで最大 25％多くの毛をカットします**。

    フレックスサスペンションシステムで顔のあらゆる輪郭にフィット

    フレックスサスペンションシステムで顔のあらゆる輪郭にフィット

    柔軟性に優れたヘッド搭載のフレックスサスペンションシステムにより、顔のあらゆる輪郭に完全にフィットし、剃りにくいヒゲもしっかりとらえます。なめらかなで快適なシェービングを実現します。

    コーティングで肌の滑らかさが 50％向上***

    コーティングで肌の滑らかさが 50％向上***

    シェーバーヘッドに施された最高レベルの保護コーティングが肌を守ります。1 平方センチメートルあたり最大 50 万個のマイクロビーズは親水性を備えているため、肌の滑らかさが 50％向上し***、抜群の快適性をもたらします。

    パーソナルコンフォート設定

    パーソナルコンフォート設定

    ヒゲの濃さや肌タイプに合わせてセンシティブ、ノーマル、ハイスピードの3段階にスピード調節できます。

    ヒゲ密度感知システムでヒゲの密度に合わせて調整

    ヒゲ密度感知システムでヒゲの密度に合わせて調整

    インテリジェントなヒゲ感知テクノロジー搭載の電気シェーバーが、1 秒間に 500 回の頻度でヒゲの密度をチェックし、Power Adapt センサーによりカット性能が自動調整されるめ、手間をかけずにやさしくシェービングできます。

    トップスピンデジタルモーターで最高の速度と効率性

    トップスピンデジタルモーターで最高の速度と効率性

    最速回転で効率性を最大化します。先進的なトップスピンデジタルモーターで、あらゆる顔の輪郭やヒゲの密度で正確なシェービングを実現します。

    クイッククリーンポッドならわずか 1 分でしっかり洗浄

    クイッククリーンポッドならわずか 1 分でしっかり洗浄

    わずか 1 分でパワフルなクリーニングポッドがシェーバーをしっかり洗浄、潤滑するため、理想的な状態で長期間性能を発揮することができます。ポッドの洗浄効率は水で洗浄するときの 10 倍です****。世界最小サイズなので保存しやすく、どこでもご使用いただけます。

    手軽なドライシェービングか爽快なウェットシェービングか

    手軽なドライシェービングか爽快なウェットシェービングか

    ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。

    お客様と地球のために製造

    お客様と地球のために製造

    フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。9000 Prestige シェーバーは、高品質で長持ちする部品とパッケージで構成され、当社のブレードは 80% 再生スチール製で、再生可能エネルギーを 100% 使用する工場で製造されています。

    着脱式のトリマー

    着脱式のトリマー

    肌にやさしく使いやすい着脱式プレシジョントリマーが、口ヒゲやもみあげをよりくっきりと仕上げます。

    鼻毛と耳毛用着脱式トリマー

    鼻毛と耳毛用着脱式トリマー

    鼻毛と耳毛をやさしく快適にトリミングしましょう。

    デジタルディスプレイ

    デジタルディスプレイ

    ディスプレイには、充電残量デジタル表示（％）、クリーニング表示、充電催促表示、シェービングヘッド交換表示、ロック機能などの各種情報が表示されます。

    シェーバーとアクセサリーを保護

    シェーバーとアクセサリーを保護

    S9000 Prestige シェーバーは、取り付けアクセサリーもすべてプレミアムトラベルケースにまとめて収納できます。旅行時に携帯するときや使用しないときに保管しておくのに最適です。

    技術仕様

    • アクセサリー

      収納ケース
      プレミアムポーチ
      スマートクリック
      • トリマー
      • 鼻毛・耳毛トリマー
      クイッククリーンポッド
      • カートリッジ 1 個付属

    • 電源

      充電
      • ワイヤレス充電パッド
      • 3 時間でフル充電
      • 18分間の急速充電
      バッテリーの種類
      リチウムイオン
      使用時間
      約 60 分

    • デザイン

      クローム
      ハンドル
      握りやすいグリップとハンドル
      仕上げ
      上質でエレガントなデザイン

    • サービス

      替刃
      約 2 年ごとに SH91 と交換してください
      本体 2 年間保証

    • シェービング性能

      肌に密着
      フレックスサスペンションシステム
      シェービングシステム
      • デュアルスティールプレシジョン刃
      • スキンプロテクションテクノロジー Pro
      SkinIQ テクノロジー
      • トップスピンデジタルモーター
      • ヒゲ密度感知システム
      • パーソナルコンフォート設定

    • 使いやすさ

      クリーニング
      • コードレスのクイッククリーンポッド
      • ワンタッチオープン
      • 本体丸洗い可能
      ウェット＆ドライ
      お風呂でも使える防水仕様
      ディスプレイ
      充電残量表示（%）

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。
    Clippin

    アクセサリーや交換部品を検索

    アクセサリーと交換部品へ

    アクセサリー

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    • -
    • -
    • **旧機種と比較した場合
    • ***洗浄液と水をカートリッジに入れて使用した後に、シェービングの汚れを比較
    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。