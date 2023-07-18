SP9883/36
深剃りとやさしさで上質のシェービング体験を
ヒゲの濃さ、顔の輪郭は、指紋のように誰一人として同じではありません。フィリップスS9000プレステージは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を50％*¹低減。そして、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載し、深剃りとやさしさで上質なシェービング体験を可能にします。*¹旧機種SP986Xと比較した場合【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要ですさらに詳細をみる
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当社独自の特許取得済みリフト＆カット回転式シェービングシステムにより、カットする前にヒゲを根元からそっと起こして、刃が肌に触れずにしっかり深剃りします（皮膚まで最大 0.00 mm）。理想的な高精度シェービングで、夕方まできれいな状態を保ちます*。
毎分最大 150,000回カットする72枚のデュアルスティールプレシジョン刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。刃はオランダ・ドラハテンにあるシェーバー工場で加工・生産されています。内刃の素材には、一般の生活用品に加えて航空宇宙用にも使用されることのある強靭なスウェーデン生産のオーステナイト系ステンレス鋼の刃を採用。また外刃の素材には、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃*¹を使用しています。オイル差し不要で、替え刃交換は２年に１回*²です。自動研磨システム搭載だから常にシャープな切れ味が続きます。 *¹ 医療器具にも使用されている低ニッケルでアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくいASTM規格420相当を用いたステンレス刃を使用。※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。 *² 使用状況により異なります。 ／画像はイメージです
柔軟性に優れたヘッド搭載のフレックスサスペンションシステムにより、顔のあらゆる輪郭に完全にフィットし、剃りにくいヒゲもしっかりとらえます。なめらかなで快適なシェービングを実現します。
シェーバーヘッドに施された1 平方センチメートルあたり最大50 万個のマイクロビーズが肌との摩擦を50％*¹ 低減します。*¹旧機種SP986Xと比較した場合／画像はイメージです
2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。
ヒゲの濃さや肌タイプに合わせてセンシティブ、ノーマル、ハイスピードの3段階にスピード調節できます。
インテリジェントなヒゲ感知テクノロジー搭載の電気シェーバーが、1 秒間に 500 回の頻度でヒゲの密度をチェックし、Power Adapt センサーによりカット性能が自動調整されるめ、手間をかけずにやさしくシェービングできます。
最速回転で効率性を最大化します。先進的なトップスピンデジタルモーターで、あらゆる顔の輪郭やヒゲの密度で正確なシェービングを実現します。
置くだけで充電ができるワイヤレス充電パッド。シェービングの前後も、より便利に、よりスマートに。
ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウエットシェービング。なにもつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。
わずか 1 分でパワフルなクリーニングポッドがシェーバーをしっかり洗浄、潤滑するため、理想的な状態で長期間性能を発揮することができます。ポッドの洗浄効率は水で洗浄するときの 10 倍です****。世界最小サイズなので保存しやすく、どこでもご使用いただけます。
ディスプレイには、充電残量デジタル表示（％）、クリーニング表示、充電催促表示、シェービングヘッド交換表示、ロック機能などの各種情報が表示されます。
本体だけでなく、トリマーアクセサリーもまとめて収納できます。旅行時や使用しないときの保管にも最適です。
フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。9000 Prestige シェーバーは、高品質で長持ちする部品とパッケージで構成され、当社のブレードは 80% 再生スチール製で、再生可能エネルギーを 100% 使用する工場で製造されています。
肌にやさしく使いやすい着脱式プレシジョントリマーで、口ヒゲやもみあげがよりくっきりと仕上がります。
最新式充電システムでは、2 つの便利なオプションを選択できます。1 回のフル充電で約 60 分の使用、または急速充電で 1 回のフルシェービングが可能です。
アクセサリー
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