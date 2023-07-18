デュアルスティールプレシジョン刃

毎分最大 150,000回カットする72枚のデュアルスティールプレシジョン刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。刃はオランダ・ドラハテンにあるシェーバー工場で加工・生産されています。内刃の素材には、一般の生活用品に加えて航空宇宙用にも使用されることのある強靭なスウェーデン生産のオーステナイト系ステンレス鋼の刃を採用。また外刃の素材には、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃*¹を使用しています。オイル差し不要で、替え刃交換は２年に１回*²です。自動研磨システム搭載だから常にシャープな切れ味が続きます。 *¹ 医療器具にも使用されている低ニッケルでアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくいASTM規格420相当を用いたステンレス刃を使用。※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。 *² 使用状況により異なります。 ／画像はイメージです