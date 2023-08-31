理想の肌で、進め。一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング

ヒゲの濃さ、顔の輪郭は、指紋のように誰一人として同じではありません。フィリップス S9000シリーズは、スリーサイクロンヘッドとSkinIQテクノロジーを搭載。あなたのヒゲの濃さに合わせ、顔の輪郭に密着してシェービング。さらにシェービングのガイドまで行うことで、やさしく、きれいな深剃りを実現します。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です