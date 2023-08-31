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理想の肌で、進め。一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング
ヒゲの濃さ、顔の輪郭は、指紋のように誰一人として同じではありません。フィリップス S9000シリーズは、スリーサイクロンヘッドとSkinIQテクノロジーを搭載。あなたのヒゲの濃さに合わせ、顔の輪郭に密着してシェービング。さらにシェービングのガイドまで行うことで、やさしく、きれいな深剃りを実現します。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要ですさらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
当社独自の特許取得済みリフト＆カット回転式テクノロジーにより、カットする前にヒゲを根元からそっと起こして、刃が肌に触れずにしっかり深剃りします（皮膚まで最大 0.00 mm）。
当社の回転式シェーバーは、独自設計によりヒゲの伸びに合わせて、360 度回転式ブレードが全方向をカットするため、あらゆる方向のヒゲをとらえます。1 分間に最大 15 万回カットするデュアル SteelPrecision ブレードは、1 回のストロークでより多くの毛をカットします**
肌に優しく深剃りするには、最適な力加減が不可欠です。シェーバーに備えられた高度なセンサーが、肌に押しつける力を読み取ります。力が強すぎたり弱すぎたりするとランプでお知らせするので、自分にぴったりの深剃り加減でシェービングできます。
顔や首の輪郭に対応するように設計されたこのフィリップス電気シェーバーは、360°回転する柔軟なヘッドを搭載しており、快適で念入りなシェービングが可能です。
2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。
シェーバーヘッドに施された保護コーティングが肌を守ります。1 平方センチメートルあたり最大 25,000 個のマイクロビーズですべりが 30％*** 良くなり、刺激を最小限に抑えます。
毎秒 500 回、ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所も難なく剃りきります。
シェーバーを簡単にお手入れ。ボタン 1 つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできます。
ポップアッププレシジョントリマーで最終仕上げ。シェーバー本体に組み込まれているので、口ヒゲやもみあげのお手入れに最適です。
当社では使用するプラスチックの 30% を再生プラスチックへ変えることで、生産工程で大量の未使用プラスチックを使用しないよう努めています。さらに、当社のブレードは 80% 再生スチール製で、再生可能エネルギーを 100% 使用する工場で製造されています。
最新式充電システムでは、2 つの便利なオプションを選択できます。1 回のフル充電で約 60 分の使用、または急速充電で 1 回のフルシェービングが可能です。
シェーバーを Philips Shaving アプリとペアリングしましょう****。シェービングするたびに、肌の状態を追跡し、シェービングをパーソナライズして、肌にやさしい深剃りテクニックを習得していくことができます。
ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。
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