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  • 理想の肌で、進め。一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング 理想の肌で、進め。一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング 理想の肌で、進め。一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング

    Philips shaver 9000 Series ウェット＆ドライ電動シェーバー

    S9986/30

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    理想の肌で、進め。一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング

    ヒゲの濃さ、顔の輪郭は、指紋のように誰一人として同じではありません。フィリップス S9000シリーズは、スリーサイクロンヘッドとSkinIQテクノロジーを搭載。あなたのヒゲの濃さに合わせ、顔の輪郭に密着してシェービング。さらにシェービングのガイドまで行うことで、やさしく、きれいな深剃りを実現します。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です

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    Philips shaver 9000 Series ウェット＆ドライ電動シェーバー

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    理想の肌で、進め。一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング

    ヒゲを引き上げて剃り残し0mm の深剃りへ

    • しっかり深剃り
    • デュアルスティールプレシジョン刃
    • ヒゲ密度感知システム
    • 360-D フレックスヘッド
    • 最長 5 年保証*****
    リフト＆カットシステムでしっかり深剃り

    リフト＆カットシステムでしっかり深剃り

    当社独自の特許取得済みリフト＆カット回転式テクノロジーにより、カットする前にヒゲを根元からそっと起こして、刃が肌に触れずにしっかり深剃りします（皮膚まで最大 0.00 mm）。

    360 度回転式ブレードであらゆる方向のひげをカット

    360 度回転式ブレードであらゆる方向のひげをカット

    当社の回転式シェーバーは、独自設計によりヒゲの伸びに合わせて、360 度回転式ブレードが全方向をカットするため、あらゆる方向のヒゲをとらえます。1 分間に最大 15 万回カットするデュアル SteelPrecision ブレードは、1 回のストロークでより多くの毛をカットします**

    過圧防止センサーで常に最適な力加減

    過圧防止センサーで常に最適な力加減

    肌に優しく深剃りするには、最適な力加減が不可欠です。シェーバーに備えられた高度なセンサーが、肌に押しつける力を読み取ります。力が強すぎたり弱すぎたりするとランプでお知らせするので、自分にぴったりの深剃り加減でシェービングできます。

    360-D フレックスヘッドで輪郭にフィット

    360-D フレックスヘッドで輪郭にフィット

    顔や首の輪郭に対応するように設計されたこのフィリップス電気シェーバーは、360°回転する柔軟なヘッドを搭載しており、快適で念入りなシェービングが可能です。

    最長 5 年保証

    最長 5 年保証

    2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。

    肌を守る SkinGlide コーティングで 30％軽いすべり***

    肌を守る SkinGlide コーティングで 30％軽いすべり***

    シェーバーヘッドに施された保護コーティングが肌を守ります。1 平方センチメートルあたり最大 25,000 個のマイクロビーズですべりが 30％*** 良くなり、刺激を最小限に抑えます。

    Power Adapt センサーでヒゲの密度に合わせて調整

    Power Adapt センサーでヒゲの密度に合わせて調整

    毎秒 500 回、ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所も難なく剃りきります。

    ワンタッチオープンで簡単にお手入れ

    ワンタッチオープンで簡単にお手入れ

    シェーバーを簡単にお手入れ。ボタン 1 つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできます。

    ハンドル一体型のプレシジョントリマー

    ハンドル一体型のプレシジョントリマー

    ポップアッププレシジョントリマーで最終仕上げ。シェーバー本体に組み込まれているので、口ヒゲやもみあげのお手入れに最適です。

    お客様と地球のために製造

    お客様と地球のために製造

    当社では使用するプラスチックの 30% を再生プラスチックへ変えることで、生産工程で大量の未使用プラスチックを使用しないよう努めています。さらに、当社のブレードは 80% 再生スチール製で、再生可能エネルギーを 100% 使用する工場で製造されています。

    1 回の満充電で約 60 分間のコードレスシェービングが可能

    1 回の満充電で約 60 分間のコードレスシェービングが可能

    最新式充電システムでは、2 つの便利なオプションを選択できます。1 回のフル充電で約 60 分の使用、または急速充電で 1 回のフルシェービングが可能です。

    Philips Shaving アプリでシェービングを快適に

    シェーバーを Philips Shaving アプリとペアリングしましょう****。シェービングするたびに、肌の状態を追跡し、シェービングをパーソナライズして、肌にやさしい深剃りテクニックを習得していくことができます。

    手軽なドライシェービングか爽快なウェットシェービングか

    ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。

    技術仕様

    • スマートクリック アタッチメント

      対応製品：
      RQ585/51 は角型ヘッドのシェーバーには非対応

    • アクセサリー

      収納ケース
      トラベルケース
      スマートクリック
      クレンジングブラシ
      一体型ポップアップトリマー

    • 電源

      充電
      • 約 60 分間
      • ５分間の急速充電モード付
      バッテリーの種類
      リチウムイオン
      使用時間
      約 60 分

    • デザイン

      ハンドル
      人間工学に基づいたグリップとハンドル
      仕上げ
      上質でエレガントなデザイン
      ブラック

    • サービス

      替刃
      約 2 年ごとに SH91 と交換してください
      2 + 3 年保証*****

    • シェービング性能

      肌に密着
      360-D フレックスヘッド
      シェービングシステム
      • リフト＆カットシステム
      • デュアルスティールプレシジョン刃
      SkinIQ テクノロジー
      • 過圧防止センサー
      • スキンプロテクションテクノロジー
      • シェービング動作検知センサー
      • ヒゲ密度感知システム

    • 使いやすさ

      クリーニング
      • ワンタッチオープン
      • 本体丸洗い可能
      ディスプレイ
      充電残量表示（%）
      ウェット＆ドライ
      お風呂でも使える防水仕様

    Badge-D2C

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    • ⁴ Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
    • ⁵ Apple、Appleロゴ、iPadおよびiPhoneは、Apple Inc.の商標です。
    • ⁶ AndroidはGoogle LLCの商標です。
    • -
    • ****2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。
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