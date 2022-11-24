わずか 1 分ですみずみまで洗浄し、清潔なシェービングを実現

わずか 1 分でパワフルなクリーニングポッドがシェーバーをしっかり洗浄、潤滑するため、理想的な状態で長期間性能を発揮することができます。ポッドの洗浄効率は水で洗浄するときの 10 倍です****。世界最小サイズなので保存しやすく、どこでもご使用いただけます。