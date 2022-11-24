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一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング。
優れたシェービング性能となめらかな剃り心地を実現するシェーバー。SkinIQ テクノロジーにより、ヒゲの密度を感知して適応し、最適な動きをガイドするため、肌にやさしいシェービングが可能です。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要ですさらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
当社の回転式シェーバーは、独自設計によりヒゲの伸びに合わせて、360 度回転式ブレードが全方向をカットするため、あらゆる方向のヒゲをとらえます。1 分間に最大 15 万回カットするデュアル SteelPrecision ブレードは、1 回のストロークでより多くの毛をカットします*。
シェーバーヘッドに施された保護コーティングが肌を守ります。1 平方ミリメートルあたり最大 2,000 個のマイクロビーズが肌との摩擦を 25％*提言し、刺激を最小限に抑えます。
モーションセンシングテクノロジーが、シェービング方法を追跡し、最適な動きをガイドします。わずか 3 回シェービングするだけで、大多数のユーザーがより少ないストロークで効率的なテクニックを習得できました**
毎秒125回、ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所も難なく剃りきります。／画像はイメージです
2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。
柔軟性に優れたヘッドが 360 °度回転し、顔の凹凸に密着し剃り残しを低減します。／画像はイメージです
ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。
シェーバーをフィリップスメンズグルーミングアプリとペアリングしましょう。シェービングするたびに、肌の状態を追跡し、シェービングをパーソナライズして、肌にやさしい深剃りテクニックを習得していくことができます。
わずか 1 分でパワフルなクリーニングポッドがシェーバーをしっかり洗浄、潤滑するため、理想的な状態で長期間性能を発揮することができます。ポッドの洗浄効率は水で洗浄するときの 10 倍です****。世界最小サイズなので保存しやすく、どこでもご使用いただけます。
スマートクリック アタッチメント
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