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敏感肌でも深剃りを
フィリップス シェーバー 7000 シリーズは、肌を守りながら深剃りできるよう、皮膚科医との共同開発から生まれました。改良されたパーソナルガイダンスで、それぞれの方が抱える肌トラブルに応じたシェービングをアドバイスします。さらに詳細をみる
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フィリップスによる先進のマイクロコーティング技術でなめらかな軽い動きを体感してください。シェーバーリングをガラス状の丸い粒子数千個でコーティング、肌へのやさしさを最大限に考慮しました。
敏感肌にも対応したこの電気シェーバーは、肌の引っかかりや引っ張り、ストロークの繰り返しを最小限に抑えるジェントルプレシジョン刃を搭載。3 日間伸ばしっぱなしの無精ヒゲでさえ、すっきり深剃りできます。
あごヒゲの密度を読み取るヒゲ密度感知システムが、シェービングの力加減を自動的に調整します。
メンズグルーミングアプリを通し、皮膚科医と共同開発したパーソナルプランで、赤み、カミソリ負け、埋もれ毛などの肌の問題に対処します。シェービングを続ける中で、経過を追跡し、一人ひとりに適したシェービング習慣とテクニックを提供します。
シェーバーヘッドが顔や首の輪郭にやさしくフィットして深剃りできます。強く押し当てる必要がないので、肌の炎症を抑えることができます。
通常の肌、敏感肌、超敏感肌に合わせて速度を設定できるので、どんな肌でも快適にシェービングできます。メンズグルーミングアプリを使用して一人ひとりに合ったお勧めを利用することもできます。
ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。
スマートクリック（着脱式）トリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。
1 回のフル充電で最大 50 分間のコードレスでのシェービングが可能です。
リチウムイオン電池採用で、わずか 1 時間で満充電状態になります。
お急ぎのときは、シェーバーを 5 分間コンセントにつなぐだけでシェービング約 1 回分のパワーを充電できます。
アクセサリー
ソフトウェア
電源
サービス
シェービング性能
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