潤滑化が、摩擦やシェービングヘッドと刃の摩滅を軽減。新品同様の剃り心地が長続きします。
デュアルフィルターシステムと潤滑作用により、水洗いのみの場合と比較してシェーバーが 10 倍きれいに
スマートクリーン システムの新しいクリーニング液は、独自の調合法を用い爽やかな香り付き。シェーバーを衛生的に洗浄し、シェービングヘッドにフレッシュな香りを残します。
フィリップスのクリーニングカートリッジ式スマートクリーンシステムは、使用後のシェーバーをフォームとジェルで効果的にクリーニングする初のシェーバークリーニングシステムです。
フィリップスクリーニングカートリッジは、週に 1 度の使用で、1 パックあたり最大 3 か月持ちます。2 パックセットの場合は、約 6 か月持ちます。
クリーニングカートリッジは、スマートクリーンシステムを搭載したすべてのシェーバーで使用できます。
ダブルフィルター構造でヒゲ、フォーム、ジェルを洗浄します。独自のダブルフィルターが、シェービングヘッドにヒゲくずが詰まるのを防ぎ、常に快適なの剃り心地を保ちます。
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