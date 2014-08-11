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    クリーニングカートリッジ

    JC302/51

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    シェーバーを新品のような状態にキープ

    スマートクリーン システムのクリーニングカートリッジの使用により、シェーバーを簡単に洗浄、潤滑化。毎日新品のような使い心地を味わうことができます。

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    クリーニングカートリッジ

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    シェーバーを新品のような状態にキープ

    すべてのスマートクリーンシステムに対応

    • 2個パック
    • 洗浄
    • 潤滑
    • リフレッシュ
    潤滑作用で摩擦と刃の磨耗を低減

    潤滑作用で摩擦と刃の磨耗を低減

    潤滑化が、摩擦やシェービングヘッドと刃の摩滅を軽減。新品同様の剃り心地が長続きします。

    水洗いより洗浄力が 10 倍アップ

    水洗いより洗浄力が 10 倍アップ

    デュアルフィルターシステムと潤滑作用により、水洗いのみの場合と比較してシェーバーが 10 倍きれいに

    シェービングヘッドにフレッシュな香り

    シェービングヘッドにフレッシュな香り

    スマートクリーン システムの新しいクリーニング液は、独自の調合法を用い爽やかな香り付き。シェーバーを衛生的に洗浄し、シェービングヘッドにフレッシュな香りを残します。

    フォームとジェルでシェーバーを効率的に洗浄

    フォームとジェルでシェーバーを効率的に洗浄

    フィリップスのクリーニングカートリッジ式スマートクリーンシステムは、使用後のシェーバーをフォームとジェルで効果的にクリーニングする初のシェーバークリーニングシステムです。

    約 6 か月使用可能

    約 6 か月使用可能

    フィリップスクリーニングカートリッジは、週に 1 度の使用で、1 パックあたり最大 3 か月持ちます。2 パックセットの場合は、約 6 か月持ちます。

    すべてのスマートクリーンシステムに対応

    すべてのスマートクリーンシステムに対応

    クリーニングカートリッジは、スマートクリーンシステムを搭載したすべてのシェーバーで使用できます。

    デュアルフィルターシステムがヒゲ、フォーム、ジェルを洗浄

    ダブルフィルター構造でヒゲ、フォーム、ジェルを洗浄します。独自のダブルフィルターが、シェービングヘッドにヒゲくずが詰まるのを防ぎ、常に快適なの剃り心地を保ちます。

    技術仕様

    • 内容

      クリーニングカートリッジ
      2  個

    • 容量

      クリーニングカートリッジ
      2 x 170 ml
    Badge-D2C

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    • 結果は、フィリップス社内ラボ試験および消費者を対象とした HUT に基づいて、洗浄後にシェービングヘッドに残ったヒゲの量で測定されています。
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