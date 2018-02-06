販売終了
RQ585/51
効果的に皮脂をコントロール
洗顔ブラシを使うと、時間とともに顔に浮いてくる皮脂を抑えることができます。
S9986/30
S9986/50
SP9840/32
SP9841/32
SP9883/36
SP9885/36
S5445/03
S9987/59
S5444/03
SP9871/15
着脱可能
オイルコントロール
回転ブラシを毎日のクレンジング製品と組み合わせて使うと、健康的で輝く肌へと導くオイルコントロール効果が長く持続
ブラシをお持ちのフィリップス対応シェーバー*に取り付けるだけで、究極のクレンジングデバイスに早変わり
シルキーソフトブリッスルは 32000 本のファイバーから成り、50 ミクロンの細さで、手のようにやさしく、どんなくぼみにも届きます。
3.3
5 中
3
レビュー
vientduYOKOHA3ER
06/02/2018
日本
確認済みの購入者
フィリップス SmartClick ブラシ台座＋洗顔ブラシ 1セット RQ585/51 着脱可能 オイルコントロールについて
手頃な価格で、シェーバーのアタッチメントとしての使い勝手がとてもよく、 重宝しております。 また水洗い後の乾燥のし易さ、 肌に触れた時の羽根や筆を当てたような柔らかい触れごごちがとてもよく、 肌質が潤いを帯びてきました。 手洗いよりも、手軽に朝の時間短縮に重宝する点、ブラシによる肌ケア後のシェービングが滑らかになる点などに購入してよかったと切に思います。
はい、この製品をお勧めします
これは SmartClick RQ585/51 ブラシ台座＋洗顔ブラシ 1セット に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは SmartClick RQ585/51 ブラシ台座＋洗顔ブラシ 1セット に対するレビューです
かっとし
07/02/2021
日本
確認済みの購入者
まあまあです。
髭剃りの記録になってしまう？のが残念です。使い勝手は良いです。毎晩お風呂で使っています。顔を洗うのがくせになります。
これは SmartClick RQ585/51 ブラシ台座＋洗顔ブラシ 1セット に対するレビューです
使用日 2021-01-06
これは SmartClick RQ585/51 ブラシ台座＋洗顔ブラシ 1セット に対するレビューです
使用日 2021-01-06
DesmondChia
03/08/2016
Singapore
This brush does not come with the shaver
I purchased a set of Philip S5402-04 shaver as a gift on 29/7/16 at Audio House @Liang Court for a friend who never uses Philip shaver before while myself I bought a set of Philip S9111-12 to replace my existing shaver of more than 10 years old. But, I was very disappointed to find out a lot of accessories do not come with the shavers eg charging stand and brush etc. Rather, those items are now optional and need to be paid for additionally. I do not understand why this accessory brush is optional. I think it should be part of the purchase. Don't I need a brush to clean the shaver ?? My 2-cent view. Thanks
これは SmartClick RQ585/51 oil-control cleansing brush pro に対するレビューです
これは SmartClick RQ585/51 oil-control cleansing brush pro に対するレビューです
手洗顔との比較。30人の肌で洗顔後の3時間の経過を測定（フィリップス調べ 2013年）