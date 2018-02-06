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販売終了

SmartClickブラシ台座＋洗顔ブラシ　1セット

RQ585/51

3.3

| (3) レビュー

効果的に皮脂をコントロール

洗顔ブラシを使うと、時間とともに顔に浮いてくる皮脂を抑えることができます。

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技術仕様

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3.3

5 中

3

レビュー

3
2

06/02/2018

日本

日本

確認済みの購入者

フィリップス SmartClick ブラシ台座＋洗顔ブラシ 1セット RQ585/51 着脱可能 オイルコントロールについて

手頃な価格で、シェーバーのアタッチメントとしての使い勝手がとてもよく、 重宝しております。 また水洗い後の乾燥のし易さ、 肌に触れた時の羽根や筆を当てたような柔らかい触れごごちがとてもよく、 肌質が潤いを帯びてきました。 手洗いよりも、手軽に朝の時間短縮に重宝する点、ブラシによる肌ケア後のシェービングが滑らかになる点などに購入してよかったと切に思います。

はい、この製品をお勧めします

これは SmartClick RQ585/51 ブラシ台座＋洗顔ブラシ　1セット に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは SmartClick RQ585/51 ブラシ台座＋洗顔ブラシ　1セット に対するレビューです

07/02/2021

日本

日本

確認済みの購入者

まあまあです。

髭剃りの記録になってしまう？のが残念です。使い勝手は良いです。毎晩お風呂で使っています。顔を洗うのがくせになります。

これは SmartClick RQ585/51 ブラシ台座＋洗顔ブラシ　1セット に対するレビューです

使用日 2021-01-06

これは SmartClick RQ585/51 ブラシ台座＋洗顔ブラシ　1セット に対するレビューです

使用日 2021-01-06

03/08/2016

Singapore

Singapore

This brush does not come with the shaver

I purchased a set of Philip S5402-04 shaver as a gift on 29/7/16 at Audio House @Liang Court for a friend who never uses Philip shaver before while myself I bought a set of Philip S9111-12 to replace my existing shaver of more than 10 years old. But, I was very disappointed to find out a lot of accessories do not come with the shavers eg charging stand and brush etc. Rather, those items are now optional and need to be paid for additionally. I do not understand why this accessory brush is optional. I think it should be part of the purchase. Don't I need a brush to clean the shaver ?? My 2-cent view. Thanks

これは SmartClick RQ585/51 oil-control cleansing brush pro に対するレビューです

これは SmartClick RQ585/51 oil-control cleansing brush pro に対するレビューです

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注釈

  1. 手洗顔との比較。30人の肌で洗顔後の3時間の経過を測定（フィリップス調べ　2013年）