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    Shaver S9000 Prestige ウェット＆ドライ電動シェーバー

    SP9871/15

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    より便利に、スマートに！

    置くだけで充電ができる「ワイヤレス充電パッド 」が、シェービングの前後も、より便利に、よりスマートに。デザインだけでなく、深剃りとやさしさを実現したモデル。【１年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です

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    Shaver S9000 Prestige ウェット＆ドライ電動シェーバー

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    より便利に、スマートに！

    ワイヤレス充電パッドを搭載

    • デュアルスティールプレシジョン刃
    • スキンプロテクションテクノロジー Pro
    • フレックスサスペンションシステム
    • フレックスサスペンションシステム
    • 最長 5 年保証****
    自動研磨システム搭載のデュアルスティールプレシジョン刃

    自動研磨システム搭載のデュアルスティールプレシジョン刃

    毎分最大 150,000回カットする72枚のデュアルスティールプレシジョン刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。自動研磨システム搭載だから常にシャープな切れ味が続きます。 ／画像はイメージです

    360 度回転式ブレードであらゆる方向のヒゲをカット

    360 度回転式ブレードであらゆる方向のヒゲをカット

    当社の回転式シェーバーは、独自に設計によりヒゲの伸びに合わせて、360 度回転式ブレードが全方向をカットするため、あらゆる方向のヒゲをとらえます。1 分間に最大 16 万 5,000 回カットするデュアルスティールプレシジョン刃は、1 回のストロークで最大 25％多くの毛をカットします**。

    フレックスサスペンションシステムで顔のあらゆる輪郭にフィット

    フレックスサスペンションシステムで顔のあらゆる輪郭にフィット

    柔軟性に優れたヘッド搭載のフレックスサスペンションシステムにより、顔のあらゆる輪郭に完全にフィットし、剃りにくいヒゲもしっかりとらえます。なめらかなで快適なシェービングを実現します。

    コーティングで肌の滑らかさが 50％向上***

    コーティングで肌の滑らかさが 50％向上***

    シェーバーヘッドに施された最高レベルの保護コーティングが肌を守ります。1 平方センチメートルあたり最大 50 万個のマイクロビーズは親水性を備えているため、肌の滑らかさが 50％向上し***、抜群の快適性をもたらします。

    最長 5 年保証

    最長 5 年保証

    2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。

    ヒゲ密度感知システムでヒゲの密度に合わせて調整

    ヒゲ密度感知システムでヒゲの密度に合わせて調整

    インテリジェントなヒゲ感知テクノロジー搭載の電気シェーバーが、1 秒間に 500 回の頻度でヒゲの密度をチェックし、Power Adapt センサーによりカット性能が自動調整されるめ、手間をかけずにやさしくシェービングできます。

    トップスピンデジタルモーターで最高の速度と効率性

    トップスピンデジタルモーターで最高の速度と効率性

    最速回転で効率性を最大化します。先進的なトップスピンデジタルモーターで、あらゆる顔の輪郭やヒゲの密度で正確なシェービングを実現します。

    パーソナルコンフォート設定

    パーソナルコンフォート設定

    ヒゲの濃さや肌タイプに合わせてセンシティブ、ノーマル、ハイスピードの3段階にスピード調節できます。

    ワンタッチオープンで簡単にお手入れ

    ワンタッチオープンで簡単にお手入れ

    シェーバーを簡単にお手入れ。ボタン 1 つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできます。

    ワイヤレス Qi パッドで簡単に充電

    ワイヤレス Qi パッドで簡単に充電

    水気の多い危険なコンセントに差し込むのはもう過去の話です。コードレス電気シェーバーなら、Qi 充電パッドのうえに置くだけでワイヤレス充電を行うことができます。

    手軽なドライシェービングか爽快なウェットシェービングか

    手軽なドライシェービングか爽快なウェットシェービングか

    ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。

    お客様と地球のために製造

    お客様と地球のために製造

    フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。9000 Prestige シェーバーは、高品質で長持ちする部品とパッケージで構成され、当社のブレードは 80% 再生スチール製で、再生可能エネルギーを 100% 使用する工場で製造されています。

    鼻毛と耳毛用着脱式トリマー

    鼻毛と耳毛用着脱式トリマー

    鼻毛と耳毛をやさしく快適にトリミングしましょう。

    デジタルディスプレイ

    デジタルディスプレイ

    ディスプレイには、充電残量デジタル表示（％）、クリーニング表示、充電催促表示、シェービングヘッド交換表示、ロック機能などの各種情報が表示されます。

    1 回の満充電で約 60 分間のコードレスシェービングが可能

    1 回の満充電で約 60 分間のコードレスシェービングが可能

    最新式充電システムでは、2 つの便利なオプションを選択できます。1 回のフル充電で約 60 分の使用、または急速充電で 1 回のフルシェービングが可能です。

    Qi 充電パッドで 3 時間充電すると、シェーバーがフル充電されます

    Qi 充電パッドで 3 時間充電すると、シェーバーがフル充電されます

    Qi 充電パッドを使用して、シェーバーを 3 時間充電します。強力なリチウムイオン電池がシェーバーを長年にわたり強力に保ちます。

    シェーバーとアクセサリーを保護

    シェーバーとアクセサリーを保護

    S9000 Prestige シェーバーは、取り付けアクセサリーもすべてプレミアムトラベルケースにまとめて収納できます。旅行時に携帯するときや使用しないときに保管しておくのに最適です。

    着脱式のトリマー

    着脱式のトリマー

    肌にやさしく使いやすい着脱式プレシジョントリマーが、口ヒゲやもみあげをよりくっきりと仕上げます。

    技術仕様

    • アクセサリー

      収納ケース
      プレミアムポーチ
      スマートクリック
      • トリマー
      • 鼻毛・耳毛トリマー

    • 電源

      充電
      • ワイヤレス充電パッド
      • 3 時間でフル充電
      • 18分間の急速充電
      バッテリーの種類
      リチウムイオン
      使用時間
      約 60 分

    • デザイン

      クローム
      仕上げ
      上質でエレガントなデザイン
      ハンドル
      人間工学に基づいたグリップとハンドル

    • サービス

      替刃
      約 2 年ごとに SH91 と交換してください
      2 + 3 年保証****

    • シェービング性能

      シェービングシステム
      デュアルスティールプレシジョン刃
      肌に密着
      フレックスサスペンションシステム
      SkinIQ テクノロジー
      • トップスピンデジタルモーター
      • ヒゲ密度感知システム
      • パーソナルコンフォート設定

    • 使いやすさ

      クリーニング
      • ワンタッチオープン
      • 本体丸洗い可能
      ウェット＆ドライ
      お風呂でも使える防水仕様
      ディスプレイ
      充電残量表示（%）

    Badge-D2C

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    • *フィリップスシェーバー 3000 シリーズとの比較、3 日間伸ばしたヒゲが対象
    • **旧機種と比較した場合
    • ****2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。
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