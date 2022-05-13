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より便利に、スマートに！
置くだけで充電ができる「ワイヤレス充電パッド 」が、シェービングの前後も、より便利に、よりスマートに。デザインだけでなく、深剃りとやさしさを実現したモデル。【１年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要ですさらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
毎分最大 150,000回カットする72枚のデュアルスティールプレシジョン刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。自動研磨システム搭載だから常にシャープな切れ味が続きます。 ／画像はイメージです
当社の回転式シェーバーは、独自に設計によりヒゲの伸びに合わせて、360 度回転式ブレードが全方向をカットするため、あらゆる方向のヒゲをとらえます。1 分間に最大 16 万 5,000 回カットするデュアルスティールプレシジョン刃は、1 回のストロークで最大 25％多くの毛をカットします**。
柔軟性に優れたヘッド搭載のフレックスサスペンションシステムにより、顔のあらゆる輪郭に完全にフィットし、剃りにくいヒゲもしっかりとらえます。なめらかなで快適なシェービングを実現します。
シェーバーヘッドに施された最高レベルの保護コーティングが肌を守ります。1 平方センチメートルあたり最大 50 万個のマイクロビーズは親水性を備えているため、肌の滑らかさが 50％向上し***、抜群の快適性をもたらします。
2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。
インテリジェントなヒゲ感知テクノロジー搭載の電気シェーバーが、1 秒間に 500 回の頻度でヒゲの密度をチェックし、Power Adapt センサーによりカット性能が自動調整されるめ、手間をかけずにやさしくシェービングできます。
最速回転で効率性を最大化します。先進的なトップスピンデジタルモーターで、あらゆる顔の輪郭やヒゲの密度で正確なシェービングを実現します。
ヒゲの濃さや肌タイプに合わせてセンシティブ、ノーマル、ハイスピードの3段階にスピード調節できます。
シェーバーを簡単にお手入れ。ボタン 1 つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできます。
水気の多い危険なコンセントに差し込むのはもう過去の話です。コードレス電気シェーバーなら、Qi 充電パッドのうえに置くだけでワイヤレス充電を行うことができます。
ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。
フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。9000 Prestige シェーバーは、高品質で長持ちする部品とパッケージで構成され、当社のブレードは 80% 再生スチール製で、再生可能エネルギーを 100% 使用する工場で製造されています。
鼻毛と耳毛をやさしく快適にトリミングしましょう。
ディスプレイには、充電残量デジタル表示（％）、クリーニング表示、充電催促表示、シェービングヘッド交換表示、ロック機能などの各種情報が表示されます。
最新式充電システムでは、2 つの便利なオプションを選択できます。1 回のフル充電で約 60 分の使用、または急速充電で 1 回のフルシェービングが可能です。
Qi 充電パッドを使用して、シェーバーを 3 時間充電します。強力なリチウムイオン電池がシェーバーを長年にわたり強力に保ちます。
S9000 Prestige シェーバーは、取り付けアクセサリーもすべてプレミアムトラベルケースにまとめて収納できます。旅行時に携帯するときや使用しないときに保管しておくのに最適です。
肌にやさしく使いやすい着脱式プレシジョントリマーが、口ヒゲやもみあげをよりくっきりと仕上げます。
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