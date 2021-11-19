27枚のパワーカット刃で効率的にヒゲをキャッチ＆カット。自動研磨システムを搭載し、オイル差し不要なのでシャープな切れ味が続きます。／画像はイメージです
360‐Dフレックスヘッドが顔の凹凸に密着し、剃り残しを低減。
スリムで握りやすいグリップにより、自然な動きが体感できます。
シェーバーを簡単にお手入れ。ボタン 1 つでシェーバーヘッドが開き、ヒゲも皮脂もさっと水洗いできます。
ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウエットシェービング。なにもつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。
ディスプレイには 1 段階充電残量表示、ロック表示の各種情報が表示され、シェーバーの理想的なパフォーマンスを引き出します。
ニッケル水素電池採用で、わずか 1 時間で満充電状態になります。お急ぎの時は約 5 分間の充電で 1 回分のシェービングが可能です。
フル充電状態になったら約 40 分間コードレスシェービングが可能です。
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