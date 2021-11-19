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    Shaver series 5000 ウェット＆ドライ電動シェーバー

    S5444/03

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    やさしく、早剃り

    忙しい朝もさっと身支度完了！顔の凹凸に密着し剃り残しを低減する360-Dフレックスヘッドを搭載。忙しい朝でも効率よく剃れて、さっと洗える使い勝手の良いシェーバーです。

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    Shaver series 5000 ウェット＆ドライ電動シェーバー

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    やさしく、早剃り

    • パワーカット刃
    • 360-Dフレックスヘッド
    • ディスプレイ
    パワーカット刃

    パワーカット刃

    27枚のパワーカット刃で効率的にヒゲをキャッチ＆カット。自動研磨システムを搭載し、オイル差し不要なのでシャープな切れ味が続きます。／画像はイメージです

    360-Dフレックスヘッド

    360-Dフレックスヘッド

    360‐Dフレックスヘッドが顔の凹凸に密着し、剃り残しを低減。

    スリムで握りやすいグリップ

    スリムで握りやすいグリップ

    スリムで握りやすいグリップにより、自然な動きが体感できます。

    ワンタッチオープン

    ワンタッチオープン

    シェーバーを簡単にお手入れ。ボタン 1 つでシェーバーヘッドが開き、ヒゲも皮脂もさっと水洗いできます。

    ウェット＆ドライシェービング

    ウェット＆ドライシェービング

    ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウエットシェービング。なにもつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。

    LEDディスプレイ

    LEDディスプレイ

    ディスプレイには 1 段階充電残量表示、ロック表示の各種情報が表示され、シェーバーの理想的なパフォーマンスを引き出します。

    1 時間の充電と１回分のクイック充電

    1 時間の充電と１回分のクイック充電

    ニッケル水素電池採用で、わずか 1 時間で満充電状態になります。お急ぎの時は約 5 分間の充電で 1 回分のシェービングが可能です。

    約 40 分間のコードレスシェービング

    約 40 分間のコードレスシェービング

    フル充電状態になったら約 40 分間コードレスシェービングが可能です。

    技術仕様

    • アクセサリー

      保護キャップ

    • 電源

      バッテリーの種類
      ニッケル水素電池
      使用時間
      50 分
      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      充電
      • ５分間の急速充電モード付
      • 約 1 時間
      待機電力
      0.04  W
      最大消費電力
      9  W

    • デザイン

      ハンドル
      スリムで握りやすいグリップ
      ダークロイヤルブルー

    • サービス

      本体 2 年間保証
      替刃 SH30
      2 年ごとに交換してください
      替刃 SH50
      2 年ごとに SH50 と交換

    • シェービング性能

      シェービングシステム
      パワーカット刃
      肌に密着
      360-D フレックスヘッド

    • 使いやすさ

      ディスプレイ
      • 充電残量表示
      • LED 表示
      • ロック機能
      ウェット＆ドライ
      お風呂でも使える防水仕様
      クリーニング
      • 本体丸洗い可能
      • ワンタッチオープン

    Badge-D2C

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