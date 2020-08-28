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    Performance インイヤーヘッドホン／マイク付き

    PRO6305BK/98

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    必要な機能を一つに

    プレイリストやポッドキャスト、通話まで。有線インイヤーヘッドホンなら、クリアなサウンドが楽しめます。さらに、ハイレゾオーディオ対応で、お気に入りのハイレゾストリーミングサービスの再生時には細部までサウンドを楽しめます。

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    必要な機能を一つに

    • 12.2mm ドライバー／クローズドバック
    • 内蔵マイク
    • ブラック
    • インイヤー

    エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、クリアな音声を実現

    スマートフォンを操作することなく、着信への応答や曲の一時停止が行えます。エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、通話でのクリアな音声を実現します。音楽やポッドキャストの再生時には、最適にチューニングされたネオジウムアコースティックドライバーにより、細部までクリアなサンドを楽しめます。

    ハイレゾオーディオ。細部まで再生可能

    ハイレゾストリーミングサービスの利用時には、ハイレゾオーディオヘッドホンで細部まで再生可能。40 kHz までの高域再生に対応し、移動中でも精細なサウンドを楽しめます。

    3 つの交換可能なゴム製イヤーチップカバー。快適なフィット

    楕円形チューブと 3 つのサイズの交換可能なゴム製イヤーチップカバーで、ぴったりフィット。一日中続く快適さと、パッシブノイズ遮断効果でサウンドを楽しめます。

    12.2 mm ネオジウムアコースティックドライバー

    12.2 mm ネオジウムアコースティックドライバーにより、くっきりとしたクリアなサウンドと心地よい低音を実現。

    技術仕様

    • サウンド

      音響システム
      クローズド
      Speaker diameter
      12.2
      ダイヤフラム
      マイラードーム
      磁気タイプ
      ネオジウム
      ボイスコイル
      CCAW
      周波数特性
      7～40,000 Hz
      感度
      109  dB

    • コネクティビティー

      Microphone
      3.5 mm ジャックのマイク
      Finishing of connector
      金メッキ
      Cable length
      1.2  m

    • 外箱

      Length
      38  cm
      Number of consumer packagings
      24
      Width
      18.3  cm
      Gross weight
      1.59  kg
      Height
      19.6  cm
      GTIN
      1 48 95229 11600 6
      Nett weight
      0.432  kg
      風袋重量
      1.158  kg

    • 内箱

      長さ
      18  cm
      販売用パッケージ数
      3
      8.2  cm
      高さ
      7.8  cm
      本体重量
      0.054  kg
      総重量
      0.17  kg
      風袋重量
      0.116  kg
      GTIN
      2 48 95229 11600 3

    • パッケージ寸法

      Height
      17.5  cm
      Packaging type
      ボックス
      Type of shelf placement
      吊り下げ
      Width
      7  cm
      Depth
      2.5  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      48 95229 11600 9
      Gross weight
      0.05  kg
      Nett weight
      0.018  kg
      風袋重量
      0.032  kg

    • アクセサリー

      イヤーキャップ
      予備 2 組

    Badge-D2C

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