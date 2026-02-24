検索文字列

    Philips Sonicare A3 Premium All-in-One ソニッケアー オールインワン ブラシヘッド

    HX9094/14

    ソニッケアー史上最高のブラシヘッド*¹

    プレミアムオールインワンブラシヘッドは、歯垢除去・ステイン除去・歯ぐきケアすべてを叶えるブラシヘッドです。歯垢除去力は手磨きの最大20倍*²、2日間で最大2倍のステインを除去*³し、2週間で歯ぐきを健康に導きます*⁴。 *¹ 歯垢除去力等主要機能の総合力を弊社他製品と比較 *² 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／フィリップス調べ *³ プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／実際の口内での効果は異なる場合があります／フィリップス調べ *⁴ 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／フィリップス調べ *⁵ マスバランス方式、ブラシの柄の部分において

    Philips Sonicare A3 Premium All-in-One ソニッケアー オールインワン ブラシヘッド

    ソニッケアー史上最高のブラシヘッド*¹

    この一本で歯垢除去・ステイン除去・歯ぐきケアまで全てアプローチ

    • 4 本組
    • レギュラー
    • 簡単にはめ込めるブラシヘッド
    • ブラシヘッド交換お知らせ機能
    • ISCC認証取得：70%バイオ由来プラスチック採用*⁵
    手磨きの最大20倍の歯垢を除去*²

    手磨きの最大20倍の歯垢を除去*²

    プレミアムオールインワンブラシヘッドの角度の付いた毛は、歯垢を最大限に除去するために設計されています。歯間や磨きにくい部分にも届き、あらゆる角度から歯垢にアプローチし、手磨きの最大20倍の歯垢を除去*²します。 *² 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／フィリップス調べ

    2日間で最大2倍のステインを除去*³し、自然な白い歯に導く

    2日間で最大2倍のステインを除去*³し、自然な白い歯に導く

    一本一本が三角形の形をしているトライアングルカットが、コーヒー、ワイン、タバコなどによる気になるステイン（歯の着色汚れ）を除去。2日間で最大2倍のステインを除去*³し、歯本来の自然な白さに導きます。 *³ プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／実際の口内での効果は異なる場合があります／フィリップス調べ

    2週間で歯ぐきの健康を推進*⁴

    2週間で歯ぐきの健康を推進*⁴

    歯を磨きながら同時に、ブラシヘッドのサイドの毛が歯と歯ぐきの境目をやさしくブラッシングし、約2週間で歯ぐきの健康を推進*⁴。毛自体もやわらかめの毛を使用しており、柔軟性のある毛がブラシ圧が強くなり過ぎるのを防ぎます。 *⁴ 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／フィリップス調べ

    音波水流

    音波水流

    毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。

    効果的なオーラルケアを実証

    効果的なオーラルケアを実証

    フィリップスソニッケアーのすべてのブラシヘッドは、細部までこだわって設計され、臨床試験を経ています。だからこそ、品質、安全性、性能の最高基準を満たしていることをお約束します。

    色とハンドルのブラシヘッド交換お知らせ機能*⁶に対応

    色とハンドルのブラシヘッド交換お知らせ機能*⁶に対応

    ブラシの一部の色が変わり、交換の時期をお知らせします。またハンドルの機種によってはブラシヘッド交換お知らせ機能*⁶によりランプで時期をお知らせします。（交換の目安：約3か月） *⁶ ハンドルの機種によってはないものもあります

    すべてのハンドルに対応で、ニーズに合わせて選べる

    すべてのハンドルに対応で、ニーズに合わせて選べる

    ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、ニーズやお好みに応じてお気に入りを見つけてください。（Philips One, eシリーズ、キッズ除く）また、はめ込み式で取り付け簡単。

    70%バイオベースプラスチックを採用*⁵でサステナブルな生活を

    70%バイオベースプラスチックを採用*⁵でサステナブルな生活を

    当社では、製品に使用する化石燃料由来プラスチックの削減に取り組んでいます。そのため、このブラシヘッドのプラスチックの70%はバイオベース素材です*⁵。ISCC認証取得。 *⁵ マスバランス方式、ブラシの柄の部分において

    紙製リサイクル可能パッケージで、開けやすい

    紙製リサイクル可能パッケージで、開けやすい

    すべてのブラシヘッドは、リサイクル可能な紙製パッケージでお届けします。（廃棄はお住いの地方自治体のルールに従ってください）。ハサミ等がなくても簡単に手で開けられます。

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      毛の硬さ
      やわらかめ
      ホワイト
      交換時期をお知らせ
      青色のブラシ毛が白くなったとき
      ブラシヘッドの素材
      ソフトで柔軟なゴム製ヘッド
      サイズ
      レギュラー
      ブラシヘッド認識機能対応

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      はめ込み式
      使用できないモデル
      Philips One
      対応歯ブラシ
      フィリップス ソニッケアー

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      A3 オールインワン 4 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために
      中国
      オーストリア
      効果
      • オールインワン
      • 歯垢の除去
      • 歯ぐきの健康
      • ステイン除去／ホワイトニング

    • *² 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／フィリップス調べ
    • *⁵ マスバランス方式、ブラシの柄の部分において
