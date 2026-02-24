HX9094/14
ソニッケアー史上最高のブラシヘッド*¹
プレミアムオールインワンブラシヘッドは、歯垢除去・ステイン除去・歯ぐきケアすべてを叶えるブラシヘッドです。歯垢除去力は手磨きの最大20倍*²、2日間で最大2倍のステインを除去*³し、2週間で歯ぐきを健康に導きます*⁴。 *¹ 歯垢除去力等主要機能の総合力を弊社他製品と比較 *² 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／フィリップス調べ *³ プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／実際の口内での効果は異なる場合があります／フィリップス調べ *⁴ 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／フィリップス調べ *⁵ マスバランス方式、ブラシの柄の部分においてさらに詳細をみる
プレミアムオールインワンブラシヘッドの角度の付いた毛は、歯垢を最大限に除去するために設計されています。歯間や磨きにくい部分にも届き、あらゆる角度から歯垢にアプローチし、手磨きの最大20倍の歯垢を除去*²します。 *² 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／フィリップス調べ
一本一本が三角形の形をしているトライアングルカットが、コーヒー、ワイン、タバコなどによる気になるステイン（歯の着色汚れ）を除去。2日間で最大2倍のステインを除去*³し、歯本来の自然な白さに導きます。 *³ プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／実際の口内での効果は異なる場合があります／フィリップス調べ
歯を磨きながら同時に、ブラシヘッドのサイドの毛が歯と歯ぐきの境目をやさしくブラッシングし、約2週間で歯ぐきの健康を推進*⁴。毛自体もやわらかめの毛を使用しており、柔軟性のある毛がブラシ圧が強くなり過ぎるのを防ぎます。 *⁴ 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／フィリップス調べ
毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。
フィリップスソニッケアーのすべてのブラシヘッドは、細部までこだわって設計され、臨床試験を経ています。だからこそ、品質、安全性、性能の最高基準を満たしていることをお約束します。
ブラシの一部の色が変わり、交換の時期をお知らせします。またハンドルの機種によってはブラシヘッド交換お知らせ機能*⁶によりランプで時期をお知らせします。（交換の目安：約3か月） *⁶ ハンドルの機種によってはないものもあります
ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、ニーズやお好みに応じてお気に入りを見つけてください。（Philips One, eシリーズ、キッズ除く）また、はめ込み式で取り付け簡単。
当社では、製品に使用する化石燃料由来プラスチックの削減に取り組んでいます。そのため、このブラシヘッドのプラスチックの70%はバイオベース素材です*⁵。ISCC認証取得。 *⁵ マスバランス方式、ブラシの柄の部分において
すべてのブラシヘッドは、リサイクル可能な紙製パッケージでお届けします。（廃棄はお住いの地方自治体のルールに従ってください）。ハサミ等がなくても簡単に手で開けられます。
