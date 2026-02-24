ソニッケアー史上最高のブラシヘッド*¹

プレミアムオールインワンブラシヘッドは、歯垢除去・ステイン除去・歯ぐきケアすべてを叶えるブラシヘッドです。歯垢除去力は手磨きの最大20倍*²、2日間で最大2倍のステインを除去*³し、2週間で歯ぐきを健康に導きます*⁴。 *¹ 歯垢除去力等主要機能の総合力を弊社他製品と比較 *² 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／フィリップス調べ *³ プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／実際の口内での効果は異なる場合があります／フィリップス調べ *⁴ 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／フィリップス調べ *⁵ マスバランス方式、ブラシの柄の部分において