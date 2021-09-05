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    Philips Sonicare W2 White Plus ホワイトプラス（旧ダイヤモンドクリーン）ブラシヘッド レギュラー

    HX6066/67

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    ひし形の毛先がステインを除去し、自然な白い歯へ

    ホワイトプラスブラシヘッドは、歯垢を除去するだけでなく歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去。自然な白い歯がこぼれる明るい笑顔を手に入れたい方へ。

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    タイプ:

    Philips Sonicare W2 White Plus ホワイトプラス（旧ダイヤモンドクリーン）ブラシヘッド レギュラー

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    ひし形の毛先がステインを除去し、自然な白い歯へ

    ステイン（着色汚れ）を除去し、歯に自然な白さを

    • 6 本組
    • レギュラーサイズ
    • 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    • ブラシヘッド認識機能対応
    手磨きの最大7倍歯垢を除去*

    手磨きの最大7倍歯垢を除去*

    密集した高品質な毛先が、手磨きの最大7倍歯垢を除去します*。 * クリーンモード使用時/フィリップス調べ

    ひし形の毛先により7日間で最大２倍のステイン除去*

    ひし形の毛先により7日間で最大２倍のステイン除去*

    ひし形に密集した毛先により、食べ物や飲み物による歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去。 7日間で最大2倍のステインを除去し自然な白い歯へ導きます*。 * ホワイトモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ

    ブラシヘッド認識機能対応

    ブラシヘッド認識機能対応

    ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定します。（9900 プレステージ、ダイヤモンドクリーン スマート、ダイヤモンドクリーン、プロテクトクリーン〈プレミアム〉対応、モード・強さはお好みで変更可能）​

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能のついたハンドルとお使いいただくことで、ブラシヘッド交換のタイミングをハンドルでお知らせします。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

    厳格なテストに合格したブラシヘッドがお口の健康を守ります

    厳格なテストに合格したブラシヘッドがお口の健康を守ります

    フィリップス ソニッケアーでは安心してお使いいただくために、すべてのブラシヘッドに対して使用感や耐久性などの品質テストが行われています。

    音波水流

    音波水流

    毎分約 31,000 ストロークの高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。

    すべてのフィリップス ソニケアー電動歯ブラシ*²に対応

    すべてのフィリップス ソニケアー電動歯ブラシ*²に対応

    ホワイトプラス ブラシヘッドは、フィリップス ソニッケアーのはめ込み式ハンドルに対応しています*²。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。*²PhilipsOne、ソニッケアーキッズ、eシリーズを除く​

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      ホワイト
      毛の硬さ
      ふつう
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      サイズ
      レギュラー

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      はめ込み式
      ブラシヘッド認識機能対応
      使用できるモデル
      • 2 シリーズ プラーク ディフェンス
      • プラークディフェンス
      • ガムヘルス
      • ダイヤモンドクリーン
      • ダイヤモンドクリーン スマート
      • イージークリーン
      • エッセンスプラス
      • フレックスケアー
      • フレックスケアー プラチナ
      • フレックスケアー プラチナ コネクテッド
      • フレックスケアープラス
      • キッズ
      • ヘルシーホワイト
      • ヘルシーホワイトプラス
      • パワーアップ
      • プロテクトクリーン

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      ホワイトプラス レギュラー（ホワイト） 6 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯垢の除去
      歯ぐきの健康
      歯ぐきの健康を推進* *電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。
      ステイン除去
      自然な白い歯に

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