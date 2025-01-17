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コンパクトなヘッドが磨きにくいエリアにも無理なくアプローチ
日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率 16年連続*¹ NO.1の電動歯ブラシブランド、フィリップス ソニッケアー。ホワイトプラス ブラシヘッド コンパクトは、ヘッドのサイズはコンパクトなので、ブラシ毛が届きづらく磨きにくいエリアに無理なくアプローチし歯垢・ステインを除去します。 *¹ POHC 2023 Dental Professional Tracking Research調べさらに詳細をみる
ひし形に密集した毛先が、食べ物や飲み物による歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去。ステインを除去して歯を自然な白さに導きます。
ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応、モード・強さはお好みで変更可能）。
ブラシヘッド交換お知らせ機能のついたハンドルとお使いいただくことで、ブラシヘッド交換のタイミングをハンドルでお知らせします。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。
ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます（Philips One、Essence を除く）。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。
毎分約 31,000 ストロークの高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。
フィリップス ソニッケアーでは安心してお使いいただくために、すべてのブラシヘッドに対して使用感や耐久性などの品質テストが行われています。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
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