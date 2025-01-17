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  • コンパクトなヘッドが磨きにくいエリアにも無理なくアプローチ コンパクトなヘッドが磨きにくいエリアにも無理なくアプローチ コンパクトなヘッドが磨きにくいエリアにも無理なくアプローチ

    Philips Sonicare Wc White Plus Compact ソニッケアー ホワイトプラス ブラシヘッド コンパクト

    HX6076/67

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    コンパクトなヘッドが磨きにくいエリアにも無理なくアプローチ

    日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率 16年連続*¹ NO.1の電動歯ブラシブランド、フィリップス ソニッケアー。ホワイトプラス ブラシヘッド コンパクトは、ヘッドのサイズはコンパクトなので、ブラシ毛が届きづらく磨きにくいエリアに無理なくアプローチし歯垢・ステインを除去します。 *¹ POHC 2023 Dental Professional Tracking Research調べ　

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    タイプ:

    Philips Sonicare Wc White Plus Compact ソニッケアー ホワイトプラス ブラシヘッド コンパクト

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    コンパクトなヘッドが磨きにくいエリアにも無理なくアプローチ

    ステイン（着色汚れ）を除去し、歯に自然な白さを

    • 6 本組
    • コンパクトサイズ
    • はめ込み式
    • ブラシヘッド認識機能対応
    ひし形の毛先によるステイン除去

    ひし形の毛先によるステイン除去

    ひし形に密集した毛先が、食べ物や飲み物による歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去。ステインを除去して歯を自然な白さに導きます。

    ブラシヘッド認識機能対応

    ブラシヘッド認識機能対応

    ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応、モード・強さはお好みで変更可能）。

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能のついたハンドルとお使いいただくことで、ブラシヘッド交換のタイミングをハンドルでお知らせします。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

    すべてのフィリップス ソニッケアー電動歯ブラシに対応

    すべてのフィリップス ソニッケアー電動歯ブラシに対応

    ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます（Philips One、Essence を除く）。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。

    音波水流

    音波水流

    毎分約 31,000 ストロークの高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。

    厳格なテストに合格したブラシヘッドがお口の健康を守ります

    厳格なテストに合格したブラシヘッドがお口の健康を守ります

    フィリップス ソニッケアーでは安心してお使いいただくために、すべてのブラシヘッドに対して使用感や耐久性などの品質テストが行われています。

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      ホワイト
      毛の硬さ
      ふつう
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      サイズ
      コンパクト

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      はめ込み式
      使用できるモデル
      • 2 シリーズ プラーク ディフェンス
      • プラークディフェンス
      • ガムヘルス
      • ダイヤモンドクリーン
      • ダイヤモンドクリーン スマート
      • イージークリーン
      • エッセンスプラス
      • フレックスケアー
      • フレックスケアー プラチナ
      • フレックスケアー プラチナ コネクテッド
      • フレックスケアープラス
      • キッズ
      • ヘルシーホワイト
      • ヘルシーホワイトプラス
      • パワーアップ
      • プロテクトクリーン
      ブラシヘッド認識機能対応

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      Wc ホワイトプラス（コンパクト）6 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯ぐきの健康
      歯ぐきの健康を推進* *電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。
      歯垢の除去
      ステイン除去
      • 自然な白い歯に
      • 自然な白い歯に

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