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販売終了

ワイヤレスマルチルームミュージックシステム

BM50B/11

4

| (5) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

どの部屋にも BGM

リビングでも、キッチンでも、ベッドルームでも。どこにいても BGM が流れている空間をワイヤレスで簡単に楽しめる。BGM のある少し贅沢な暮らしを izzy ではじめることができます。

すべての特長を見る

どの部屋にも BGM

  • 壁に取り付け可能

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • マルチペアリング機能搭載

最大出力 40W RMS

様々な音源を izzylink™ で楽しめる

CD、ラジオ、USB メモリの音楽も他の izzy スピーカーへワイヤレスで楽しむこともできます。

ワンプッシュで家のどこにでも届く BGM

GROUP ボタンを押すだけで、簡単に izzy 同士を接続できます。izzy 同士では独自の接続方法により、最大 100m 離れていても音楽を楽しむことができます（通信環境によって異なります）。難しいルーター接続をする必要がありません。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
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4.0

5 中

5

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

3
1

17/05/2020

日本

日本

確認済みの購入者

価格の割に性能がよい

発売から数年たって格安購入。必要十分な機能。音もよい。インテリア的にもまあまあ。時計が少し見にくく、電源を切ると、時計の再設定が必要。

気に入った点

多機能。格安

気に入らない点

上部よりＣＤを入れるタイプ。ゴミが入りそう。横からがよいのでは。

はい、この製品をお勧めします

これは BM50B ワイヤレスマルチルームミュージックシステム に対するレビューです

使用日 2020-01-17

はい、この製品をお勧めします

これは BM50B ワイヤレスマルチルームミュージックシステム に対するレビューです

使用日 2020-01-17

16/04/2017

日本

日本

確認済みの購入者

コスパ最高！

Bluetoothスピーカーを探していたところ、本器に遭遇。 小型SPのシャカシャカ全くなく、聞き取りやすい中高音と、しっかりした低音には、満足してます。 使用状況は、スマホからの音楽60％、CD25％、ラジオ15％。 壁掛け用の金具（石膏ボード用も付属）もあり、場所を決めて壁掛けに挑戦します。 難点は、一つだけ。少し距離を置くとモノラルみたいに、分離感がないこと。 全般的には、最高のコスパ感、良い音、見た目の良さで、お薦め度100％です。

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これは BM50B ワイヤレスマルチルームミュージックシステム に対するレビューです

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15/06/2017

日本

日本

確認済みの購入者

独自WiFiで簡単ワイヤレス！

BM50にBM5を3台の構成で、設置も簡単でした。 たまに接続が切れることがあるので星4つとしました, ファームウェアのアップデータをもっと簡単にダウンロード出来ると嬉しい。

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これは BM50B ワイヤレスマルチルームミュージックシステム に対するレビューです

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