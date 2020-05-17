販売終了
BM50B/11
どの部屋にも BGM
リビングでも、キッチンでも、ベッドルームでも。どこにいても BGM が流れている空間をワイヤレスで簡単に楽しめる。BGM のある少し贅沢な暮らしを izzy ではじめることができます。
壁に取り付け可能
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
マルチペアリング機能搭載
CD、ラジオ、USB メモリの音楽も他の izzy スピーカーへワイヤレスで楽しむこともできます。
GROUP ボタンを押すだけで、簡単に izzy 同士を接続できます。izzy 同士では独自の接続方法により、最大 100m 離れていても音楽を楽しむことができます（通信環境によって異なります）。難しいルーター接続をする必要がありません。
4.0
5 中
5
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
MANBOU
17/05/2020
日本
確認済みの購入者
価格の割に性能がよい
発売から数年たって格安購入。必要十分な機能。音もよい。インテリア的にもまあまあ。時計が少し見にくく、電源を切ると、時計の再設定が必要。
気に入った点
多機能。格安
気に入らない点
上部よりＣＤを入れるタイプ。ゴミが入りそう。横からがよいのでは。
はい、この製品をお勧めします
これは BM50B ワイヤレスマルチルームミュージックシステム に対するレビューです
使用日 2020-01-17
はい、この製品をお勧めします
これは BM50B ワイヤレスマルチルームミュージックシステム に対するレビューです
使用日 2020-01-17
qten
16/04/2017
日本
確認済みの購入者
コスパ最高！
Bluetoothスピーカーを探していたところ、本器に遭遇。 小型SPのシャカシャカ全くなく、聞き取りやすい中高音と、しっかりした低音には、満足してます。 使用状況は、スマホからの音楽60％、CD25％、ラジオ15％。 壁掛け用の金具（石膏ボード用も付属）もあり、場所を決めて壁掛けに挑戦します。 難点は、一つだけ。少し距離を置くとモノラルみたいに、分離感がないこと。 全般的には、最高のコスパ感、良い音、見た目の良さで、お薦め度100％です。
はい、この製品をお勧めします
これは BM50B ワイヤレスマルチルームミュージックシステム に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
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jdsp525
15/06/2017
日本
確認済みの購入者
独自WiFiで簡単ワイヤレス！
BM50にBM5を3台の構成で、設置も簡単でした。 たまに接続が切れることがあるので星4つとしました, ファームウェアのアップデータをもっと簡単にダウンロード出来ると嬉しい。
はい、この製品をお勧めします
これは BM50B ワイヤレスマルチルームミュージックシステム に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは BM50B ワイヤレスマルチルームミュージックシステム に対するレビューです