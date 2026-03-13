空気清浄器のボタンを押すだけで、目に見えないウイルス、アレルゲンまたは汚染物質をカットし、ご自宅を清潔、安全に保ちます。1 時間あたり 300 m³のCADR（クリーンエア供給率）によりすばやく効率的に清浄します。