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空気清浄機／空気加湿器
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空気清浄機 室内（ミディアムサイズ）用空気清浄器
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AC1715/85
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AC1715_UM_Japan
空気清浄器のボタンを押すだけで、目に見えないウイルス、アレルゲンまたは汚染物質をカットし、ご自宅を清潔、安全に保ちます。1 時間あたり 300 m³のCADR（クリーンエア供給率）によりすばやく効率的に清浄します。
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フィリップス空気清浄機のインジケータまたはエラーコードが示す意味を教えてください。
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フィリップス空気清浄器／空気加湿器の Wi-Fi をオフにできますか？
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