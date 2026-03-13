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空気清浄機 室内（ミディアムサイズ）用空気清浄器

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空気清浄機室内（ミディアムサイズ）用空気清浄器

AC1715/85

空気清浄機 室内（ミディアムサイズ）用空気清浄器

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ドキュメント

AC1715_UM_Japan

  • PDF ファイル, 9.5 MB
  • 13 March 2026

空気清浄器のボタンを押すだけで、目に見えないウイルス、アレルゲンまたは汚染物質をカットし、ご自宅を清潔、安全に保ちます。1 時間あたり 300 m³のCADR（クリーンエア供給率）によりすばやく効率的に清浄します。

  • PDF ファイル
  • 29 March 2026

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