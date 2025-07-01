フィリップスサポート ソニッケアーキッズアプリでブラッシング履歴を復元する方法を教えてください。

状況によりますが、ソニッケアーキッズアプリでブラッシング履歴を復元できる場合があります。

アプリでお子様のプロフィールを選択します。 画面左側にあるカレンダーボタンを選択します。 ［マイカレンダー］と記載されているオプションを選択します。 復元したいデータに応じて太陽または月をクリックすると、該当日の横に緑色のチェックマークが表示されます。赤色の「X」が黄色のアイコンに変わります。 保護者向けダッシュボードに移動します。 黄色の半円をクリックします。黄色の半円は、復元対象の午前と午後のセッションを表します。緑色のチェックマークを選択します。 これにより、記録されなかった以前のセッションが認められ、ブラッシング履歴が復元されます。

ソニッケアーキッズアプリの問題が解決しない場合は、フィリップスまでご連絡ください。









