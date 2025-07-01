状況によりますが、ソニッケアーキッズアプリでブラッシング履歴を復元できる場合があります。
ソニッケアーキッズアプリの問題が解決しない場合は、フィリップスまでご連絡ください。
このページの情報は次のモデルに適用されます： HX3601/01, HX6322/06, HX6326/03. その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください ›
フィリップスソニッケアーキッズアプリはどの国で使用できますか？
ソニッケアーキッズアプリでブラッシング履歴を復元する方法を教えてください。
デバイスを変更した場合、ソニッケアーキッズアプリのデータはどうなりますか？
ソニッケアーアプリはどの国で使用できますか？
フィリップスソニッケアーアプリで各種許可が必要な理由
ブラシヘッドとハンドルの間にすき間があるのはなぜですか？
ソニッケアー歯ブラシの充電方法を教えてください。
ソニッケアー歯ブラシを登録する方法を教えてください。
私が使っているソニッケアーに合うブラシヘッドはどれですか？
フィリップスソニッケアー歯ブラシのお手入れ方法
矯正器具を装着している場合に、ソニッケアー歯ブラシを使用する方法を教えてください。
製品にアダプターが付属していないのはなぜですか？