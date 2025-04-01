フィリップスでは、プラスチック廃棄物の削減に取り組んでいます。この取り組みの一環として、一部のフィリップス製品には USB 電源アダプターを同梱していません。ご不便に思われるかもしれませんが、多くのお客様がすでに USB 電源アダプターをお持ちであることがその理由です。
USB 電源アダプター対応製品には、引き続き USB 充電ケーブルを同梱いたします。
以下は、フィリップス製品で使用可能な電源アダプターの詳細です。
製品にアダプターが付属していないのはなぜですか？
に公開 2023 年 8 月 10 日
USB アダプターは Philips.com で購入できますか？
フィリップス USB 電源アダプターは、お住まいの国によっては購入できない場合があります。次のいずれかのアダプター（HQ87 または WAA1001/WA2001）を検索するか、Philips.com サイトで「USB wall adapter」（USB 電源アダプター）または「wall adapter」（電源アダプター）を検索してください。お探しのものが見つからない場合は当社までご連絡ください。
USB 電源アダプターを持っている
USB 電源アダプターをお持ちの場合は、安全規格に適合していることを確認してください。信頼できるブランドのものをお勧めします。安全に充電するための基準は以下のとおりです。
- 入力電圧： 100-240V.
- 出力電圧： 5V.
- 電源出力：1A 以上
- バスルームなど湿気の多い場所で使用または充電する場合は、必ず防滴仕様（IPX4）のアダプターを使用してください。
USB 電源アダプターを持っていない
防滴（IPX4）アダプターをお勧めします。防滴アダプターは、フィリップスオンラインストアまたはその他の販売店で購入できます。アダプターに「IPX4」の文字または記号が記されていることを確認してください。
HQ87 IPX4 電源アダプターの例を以下に示します。
注：防滴または IPX4 を示すアイコンと画像は、国によって異なります。お使いの製品の取扱説明書で推奨されている USB 充電器を確認してください。
詳細情報
フィリップスの持続可能性目標について詳しくは、Philips.com をご覧ください。