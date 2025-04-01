製品カテゴリ 推奨アダプター フィリップスグルーミング・ビューティ：OneBlade、シェーバー、レディースシェーバー、グルーマー、ヘアカッター フィリップス HQ87 防滴 IPX4 アダプター。 フィリップスソニッケアー：電動歯ブラシ、ウォーターフロス フィリップス WAA1001 防滴 IPX4 アダプター（ホワイト）

フィリップス WAA2001 防滴 IPX4 アダプター（ブラック）

防滴（IPX4）アダプターをお勧めします。防滴アダプターは、フィリップスオンラインストアまたはその他の販売店で購入できます。アダプターに「IPX4」の文字または記号が記されていることを確認してください。HQ87 IPX4 電源アダプターの例を以下に示します。注：防滴または IPX4 を示すアイコンと画像は、国によって異なります。お使いの製品の取扱説明書で推奨されている USB 充電器を確認してください。