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フィリップスソニッケアーアプリで各種許可が必要な理由

に公開 01 July 2026

フィリップスソニッケアーアプリは、モバイルデバイスの位置サービスなどの機能や連絡先にアクセスする許可を求めます。その理由はこちらをご覧ください。

フィリップスソニッケアーアプリでは許可が必要

フィリップスソニッケアーアプリは、次のような機能にアクセスする許可を求めることがあります。

  • 位置サービス
  • ID
  • カレンダー
  • 連絡先
  • 電話機能
  • マイク

位置サービス

フィリップスソニッケアーアプリに位置サービスへのアクセスを許可することにより、ブラッシング情報を自動的に受信できるようになります。フィリップスソニッケアーアプリの使用には位置サービスへのアクセス許可は不要ですが、位置データは、最寄りのストアの検索や、お住まいの国のサポート窓口をご案内に使用されます。

識別

この機能により、Google+ または Facebook アカウントを使用して簡単にアクセスできます。

カレンダー

この許可により、歯科医や歯科衛生士の予約をカレンダーイベントとして作成することができます。これは機密情報と見なされ、予約の作成のみに使用されます。

連絡先

連絡先を使用すると、歯科医や歯科衛生士へのブラッシング進捗レポートを共有するためのオプションを使用できます（連絡先機能を使用）。 これは機密情報と見なされ、歯科医や歯科衛生士への連絡のみに使用されます。

電話機能

電話機能へのアクセス許可は、フィリップスのサポート窓口に直接電話する際に必要になります。

マイク

マイク機能へのアクセス許可は、アプリ経由で音声を再生する際に必要になります。また、バーチャルアシスタント（Siri や Google アシスタントなど）を使用したアプリの起動にも必要になります。フィリップスソニッケアーアプリでマイクを使用して録音することはありません。

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