フィリップスソニッケアーアプリは、モバイルデバイスの位置サービスなどの機能や連絡先にアクセスする許可を求めます。その理由はこちらをご覧ください。
フィリップスソニッケアーアプリで各種許可が必要な理由
に公開 01 July 2026
フィリップスソニッケアーアプリでは許可が必要
フィリップスソニッケアーアプリは、次のような機能にアクセスする許可を求めることがあります。
- 位置サービス
- ID
- カレンダー
- 連絡先
- 電話機能
- マイク
位置サービス
フィリップスソニッケアーアプリに位置サービスへのアクセスを許可することにより、ブラッシング情報を自動的に受信できるようになります。フィリップスソニッケアーアプリの使用には位置サービスへのアクセス許可は不要ですが、位置データは、最寄りのストアの検索や、お住まいの国のサポート窓口をご案内に使用されます。
識別
この機能により、Google+ または Facebook アカウントを使用して簡単にアクセスできます。
カレンダー
この許可により、歯科医や歯科衛生士の予約をカレンダーイベントとして作成することができます。これは機密情報と見なされ、予約の作成のみに使用されます。
連絡先
連絡先を使用すると、歯科医や歯科衛生士へのブラッシング進捗レポートを共有するためのオプションを使用できます（連絡先機能を使用）。 これは機密情報と見なされ、歯科医や歯科衛生士への連絡のみに使用されます。
電話機能
電話機能へのアクセス許可は、フィリップスのサポート窓口に直接電話する際に必要になります。
マイク
マイク機能へのアクセス許可は、アプリ経由で音声を再生する際に必要になります。また、バーチャルアシスタント（Siri や Google アシスタントなど）を使用したアプリの起動にも必要になります。フィリップスソニッケアーアプリでマイクを使用して録音することはありません。