フィリップスソニッケアーアプリに位置サービスへのアクセスを許可することにより、ブラッシング情報を自動的に受信できるようになります。フィリップスソニッケアーアプリの使用には位置サービスへのアクセス許可は不要ですが、位置データは、最寄りのストアの検索や、お住まいの国のサポート窓口をご案内に使用されます。