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  • ソニッケアー史上最高*のブラッシング体験をあなたに！ ソニッケアー史上最高*のブラッシング体験をあなたに！ ソニッケアー史上最高*のブラッシング体験をあなたに！

    Philips Sonicare DiamondClean Smart ソニッケアー ダイヤモンドクリーン スマート プロフェッショナル

    HX9949/09

    ソニッケアー史上最高*のブラッシング体験をあなたに！

    ダイヤモンドクリーン スマートは、理想的なオーラルケアーを実現する高性能電動歯ブラシです。／歯科医院で販売中

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    Philips Sonicare DiamondClean Smart ソニッケアー ダイヤモンドクリーン スマート プロフェッショナル

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    ソニッケアー史上最高*のブラッシング体験をあなたに！

    より優れたブラッシング体験を実現

    • 最適なオーラルケアをリアルタイムでガイド
    • ブラシヘッド交換時期お知らせ機能
    • ブラシヘッド認識機能
    • 5 つのモード、3 段階の強さ設定
    問題がある箇所に注目、目標を設定

    問題がある箇所に注目、目標を設定

    アプリの 3D 口腔マップにその箇所を示して、特に注意すべき箇所をお知らせすることができます。

    磨き方をサポート

    磨き方をサポート

    位置センサーを使用すれば、磨いた部分と磨いていない部分をいつでも確認できます。Philips Sonicare アプリで歯磨きをリアルタイムに追跡することで、隅々までしっかり磨けたことを確認するだけでなく、さらにガイドに従いしっかり歯を磨くことができます。

    ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ

    ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ

    ブラッシングはハンドルに任せてしまいましょう。ハンドル内蔵の動作センサーが、ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせします。上手に磨いて、効果的なブラッシングを。

    ブラシヘッド認識機能

    ブラシヘッド認識機能

    ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）。

    5 つのモード、3 段階の強さ設定

    5 つのモード、3 段階の強さ設定

    ダイヤモンドクリーンスマートは 5 つのブラッシングモードを搭載。クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかり除去）、舌磨き（きれいな息が長続き）の 5 つのモードが、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の 3 段階からお選びいただけます。

    過圧防止センサー機能

    過圧防止センサー機能

    歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ライトリングが紫色に点滅したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。

    仕上げ磨き機能

    仕上げ磨き機能

    磨き残しがあれば、アプリの仕上げ磨き機能が教えてくれます。すべて磨いたあと、もう一度磨き残しを確認できます。

    技術仕様

    • コネクティビティー

      Bluetooth®*
      Philips Sonicare アプリに接続

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      使用時間
      14 日間******
      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 互換性

      Android**
      • Android4.4.2以上 （Bluetooth4.0以降搭載機種） *iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。
      • （Bluetooth 4.0 以降搭載機種）
      iOS***
      • iOS 9.3 以上
      • （iPhone 6 以降）
      • iOS 9.3 以上（iPhone6 以降）

    • 使いやすさ

      ハンドル
      スリムなデザイン
      ディスプレイ
      照明付きディスプレイ
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      ブラシヘッド自動認識
      ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合
      交換お知らせ機能
      • ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合
      • リマインダーアイコンの点灯

    • 内容・付属品

      ハンドル
      ダイヤモンドクリーン スマート 1 本
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      タイマー
      ブラシペーサーとスマートタイマー
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分
      過圧防止センサー機能
      • 紫色のライトリングが点灯
      • ハンドルが振動してお知らせ
      仕上げ磨き

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      3 段階の強さ設定
      ディープクリーンプラス
      歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
      ガムヘルス
      歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を
      舌磨き
      きれいな息が長続き
      ホワイトプラス
      ステインを落とし磨き上げる

    • ブラシヘッド認識機能

      プレミアムクリーン
      クリーンモードを自動選択
      プレミアムガムケアブラシヘッド
      ガムヘルスモードを自動選択
      プレミアムホワイトブラシヘッド
      ホワイトプラスモードを自動選択
      舌磨きブラシヘッド
      クリーンモードを自動選択

    • スマートセンサーテクノロジー

      過圧防止センサー
      当て方が強すぎるときにお知らせ
      位置センサー
      ブラシヘッドの位置を追跡して改善
      摩擦センサー
      摩擦を減らすように指導
      3D 口腔マップ
      問題の箇所をハイライト
      仕上げ磨き
      磨き残しに対処

    Badge-D2C

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    • モード数等主要機能の総合力を弊社他製品と比較　**Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、 Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。　***クリーンモードで 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回

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