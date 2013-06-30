デンタルフロスが面倒でも、エアーフロスなら簡単

デンタルフロスが面倒な人でも、エアーフロスなら歯間洗浄を簡単に始めることができます。エアーフロスは水とともに使用し、空気とミクロの水滴を噴射する独自のテクノロジーで届きにくい部分の歯垢も除去します。