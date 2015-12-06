HX6081/08
敏感な歯と歯ぐきのためにきわめてやさしく洗浄
フィリップスソニッケアーセンシティブブラシヘッドは、歯と歯ぐきをやさしく磨きたい知覚過敏の方におすすめ。4 週間使用した場合、手磨きだけの場合よりも歯垢を多く除去しました。さらに詳細をみる
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歯間と歯肉縁に沿って液体を噴射してしっかりと、しかもやさしく洗浄します。
密集した長い毛先で、歯と歯の間や届きにくい部分の隠れた歯垢を取り除きます。
通常ブラシヘッドを数か月使い続けると、固さが失われ、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、そろそろ交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 か月ごとに交換してください。
フィリップスソニッケアーブラシヘッドはブラシハンドルに簡単にはめ込みできるため、しっかりとフィットし、お手入れとクリーニングにも便利です。パワーアップバッテリー、アドバンス、エリートおよびエッセンス以外の、すべてのフィリップスソニッケアー歯ブラシのハンドルに対応します。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
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