HX6072/08
ひし形の毛先がステインを除去し、自然な白い歯へ
フィリップスソニッケアーダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、1 週間使用した場合、手磨きだけの場合よりもステイン（着色汚れ）を多く除去します。また、手磨きだけの場合よりも歯垢を最大 7 倍除去します。*さらに詳細をみる
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ソニッケアーのステイン除去ブラシヘッド、ダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、ダイヤモンド形の毛先を採用。効果的にやさしく歯垢を取り除きます。コーヒー、紅茶、赤ワイン、タバコなどの日常的なステイン（着色汚れ）をわずか 1 週間で落とします。
通常ブラシヘッドを数か月使い続けると、固さが失われ、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、そろそろ交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 か月ごとに交換してください。
フィリップス ソニッケアーのブラシヘッドは、はめ込み式でブラシハンドルにしっかりフィットし、着脱できるのでお手入れも簡単です。パワーアップ、アドバンス、エリートとエッセンスを除くすべてのフィリップス ソニッケアー歯ブラシのハンドルに対応しています。
すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。
ソニッケアーは、粘着性の高い歯垢を効果的に除去するために、毎分31,000回の高速振動と幅広い振幅によって「音波水流」を発生。 唾液を利用した液体流動が、やさしく、効果的に歯垢を除去します。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
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