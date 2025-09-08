フィリップスルメアで照射できない

取扱説明書（オンラインでも入手可能）に記載されている肌色 / 体毛カラーチャートを確認し、ルメアがご自身に適しているかどうかをご判断ください。

安全にご使用いただくため、肌色が濃すぎる箇所をお手入れしようとすると、ルメアは照射をストップします。

日焼けした後にも同じ現象が起きることがあります。