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フィリップスルメアで照射できない

照射できない場合、以下のうちいずれかの理由が考えられます。

  • 肌色が濃すぎる
  • アタッチメントが正しく取り付けられていない
  • 肌にしっかり密着できていない
  • センサーが汚れている

詳細については、以下をお読みください。

このページの情報は次のモデルに適用されます： BRI940/70, SC1997/71, SC1998/71. その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください  ›

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