フィリップスルメアの各アタッチメントの違いを教えてください。

顔用アタッチメントは、小さな照射ウィンドウと小さく平らなデザインで、頬骨より下の細かいお手入れに適しています。また、赤いフィルターが付いており、顔の頬骨より下の部分をお手入れする際に役立ちます。

注：男性の首や顔にはルメアを使用しないでください。これらの部分の体毛は特性が異なります。