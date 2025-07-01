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フィリップスルメアの各アタッチメントの違いを教えてください。

ルメアにさまざまなアタッチメントが付属している場合、各アタッチメントはからだの特定の部位をお手入れすることを目的としています。アタッチメントを、本来の目的とは違う部位に使用しないでください。お使いのルメアのモデルに付属しているアタッチメントについては、取扱説明書をご覧ください。 

このページの情報は次のモデルに適用されます： BRI940/70, SC1997/71, SC1998/71. その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください  ›

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