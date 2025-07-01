ルメアにさまざまなアタッチメントが付属している場合、各アタッチメントはからだの特定の部位をお手入れすることを目的としています。アタッチメントを、本来の目的とは違う部位に使用しないでください。お使いのルメアのモデルに付属しているアタッチメントについては、取扱説明書をご覧ください。
このページの情報は次のモデルに適用されます： BRI940/70, SC1997/71, SC1998/71. その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください ›
フィリップスルメアの使用による副作用はありますか？
フィリップスルメアの使用頻度を上げると、効果が上がりますか？
フィリップスルメアはどんな肌色や体毛の色でも使用できますか？
フィリップスルメアでお手入れをするには、どのような準備が必要ですか？
フィリップスルメアが使用中に温かくなるのはどうしてですか？
フィリップスルメアはビキニエリアに使用できますか？
自分に合った出力レベルは、どうすれば判断できますか？
フィリップスルメアはどのくらいの頻度で使用すればよいですか？
フィリップスルメアは男性でも使用できますか？
フィリップスルメアで照射した光は目に安全ですか？
フィリップスルメアは何歳から使用できますか？
フィリップスルメアに気泡があるのはどうしてですか？
フィリップスルメアのアタッチメントにガラスフィルターが付いていないのはどうしてですか？
フィリップスルメアによるお手入れの前に除毛が必要なのはどうしてですか？
フィリップスルメアの清掃方法を教えてください。
妊娠中や授乳中でもルメアを使用できますか？
フィリップスルメアの各アタッチメントの違いを教えてください。
フィリップスルメアで期待どおりの効果を出すにはどうすればよいですか？