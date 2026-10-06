フィリップスルメアを使用しても効果を実感できない

フィリップスルメアは、どなたにも適しているわけではありません。取扱説明書（オンラインでも入手可能）に記載されている肌色 / 体毛カラーチャートを確認し、安全上の重要な注意事項をよくお読みいただいた上で、ルメアがご自身に適しているかどうかをご判断ください。

適していない体毛の色：明るい金色、グレー、赤色、白色の体毛は光を十分に吸収しないために、ルメアによる処理は効果がありません。

適していない肌の色：肌の色がダークブラウンから黒色に近い場合は光を吸収しやすく、痛みを感じたり、肌に赤みが出たり、やけどをしたりする可能性があるため、ルメアは使用できません。

注：体毛の色や肌の色はからだの箇所によって異なる場合があります。ある箇所がルメアのお手入れに適していない場合でも、別の箇所は肌の色や体毛の色によってお手入れに適している場合もあります。