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フィリップスルメアを使用しても効果を実感できない

フィリップスルメアの効果を実感できない場合は、次のガイドラインに従ってください。 

  • フィリップスルメアがご自身に適しているかどうかを確認する
  • お手入れのスケジュールを守る
  • お手入れ前に除毛する
  • 適切な出力レベルを使用する
  • 処理範囲にむらなく照射するようにする
  • ルメアが清潔であることを確認する
  • 乾燥した場所にルメアを保管する 

詳細については、以下をお読みください。 

このページの情報は次のモデルに適用されます： BRI940/70, SC1997/71, SC1998/71. その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください  ›

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