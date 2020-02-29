X3/00
まるでコンサートホールにいるような迫力
歌手の息継ぎから奏者が指板に指を滑らせる音まで、オーディオファン納得の音質を提供するオープンバックヘッドホンなら、超軽量で快適な装着感とオリジナルのままのチューニングを実現します。新しい音の透明感とディテールを体感してください。さらに詳細をみる
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フィリップス Fidelio X3 ヘッドホンには、共鳴・共振を防ぐ二層構造のイヤーシェルを搭載。耳の形に自然にフィットする 15 度傾斜で設計されたネオジウムドライバーにより、極めて精密な高域を再生。完璧なパフォーマンスと緻密なディテールを実現しています。
このオーバーイヤーヘッドホンは、優れたサウンドだけでなく、驚きの着け心地も兼ね備えています。超軽量のソフトなインナーヘッドバンドは、調節して快適にフィットさせることができます。アウターヘッドバンドの重量により安定性が向上し、しっかりとフィットする軽量なメモリーフォームのイヤーカップクッションにより、優れた密閉性を実現。長時間のリスニングに理想的です。
オープンバックのイヤーカップデザインには、音響的な透過性に優れた Kvadrat のスピーカー用ファブリックを採用。空気が生地を通して自由に流れるため、ダイヤフラム後方の空気圧の滞留を防ぎ、臨場感あふれる広がりのあるサウンドを再生します。
50 mm アコースティックドライバーには、多層ポリマーにより形成されたダイヤフラムを搭載し、ダンピングジェルを充填。柔軟で滑らかなダイヤフラムドライバーにより、バランスに優れたサウンドを実現します。低域はインパクトがありながら主張しすぎず、中域は豊かでスムーズ、高域は緻密で繊細です。
きらめくピアノ、パワフルなロック。このハイレゾオーディオヘッドホンで、お気に入りの音楽の音の一つひとつのインパクトを、余すことなく体感できます。ハイレゾ音源に接続すれば、CD よりも高いサンプルレートで録音されたロスレスオーディオを再生可能。鮮やかで生き生きとしたパフォーマンスを楽しむことができます。
洗練されたエレガントなデザインは、旧機種である伝説的な Fidelio X2 の美しさを受け継いでいます。イヤーカップを包む耐久性の高い Kvadrat 製ファブリックのブラックカラーに、メタルフレームのダークサテンフィニッシュが映えます。
アウター／インナーヘッドバンドは、環境面と倫理面を考慮して調達された、ブラックカラーの Muirhead 製スコティッシュレザーで包まれています。ソフトで優れた質感の高性能レザーが、ヘッドホンに高級感のある感触を与えています。
付属のケーブルには 6.3 mm - 3.5 mm ジャックアダプターを装備。スマートデバイスからホームオーディオまで、思いどおりのセットアップで、お気に入りのアルバムに浸ることができます。
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コネクティビティー
外箱
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製品寸法
アクセサリー
デザイン
UPC
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