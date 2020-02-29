情熱的なサウンドを体験。プレミアムデザイン

このオーバーイヤーヘッドホンは、優れたサウンドだけでなく、驚きの着け心地も兼ね備えています。超軽量のソフトなインナーヘッドバンドは、調節して快適にフィットさせることができます。アウターヘッドバンドの重量により安定性が向上し、しっかりとフィットする軽量なメモリーフォームのイヤーカップクッションにより、優れた密閉性を実現。長時間のリスニングに理想的です。