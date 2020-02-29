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    Fidelio X3 ワイヤードオーバーイヤーオープンバックヘッドホン

    X3/00

    まるでコンサートホールにいるような迫力

    歌手の息継ぎから奏者が指板に指を滑らせる音まで、オーディオファン納得の音質を提供するオープンバックヘッドホンなら、超軽量で快適な装着感とオリジナルのままのチューニングを実現します。新しい音の透明感とディテールを体感してください。

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    Fidelio X3 ワイヤードオーバーイヤーオープンバックヘッドホン

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    まるでコンサートホールにいるような迫力

    オーディオファンのための設計

    • ワイドで自然な音場
    • 超軽量で快適
    • レザー／メタルのプレミアム仕上げ
    • 取り外し可能な 3 m ケーブル
    優れたパフォーマンスのための設計

    優れたパフォーマンスのための設計

    フィリップス Fidelio X3 ヘッドホンには、共鳴・共振を防ぐ二層構造のイヤーシェルを搭載。耳の形に自然にフィットする 15 度傾斜で設計されたネオジウムドライバーにより、極めて精密な高域を再生。完璧なパフォーマンスと緻密なディテールを実現しています。

    情熱的なサウンドを体験。プレミアムデザイン

    情熱的なサウンドを体験。プレミアムデザイン

    このオーバーイヤーヘッドホンは、優れたサウンドだけでなく、驚きの着け心地も兼ね備えています。超軽量のソフトなインナーヘッドバンドは、調節して快適にフィットさせることができます。アウターヘッドバンドの重量により安定性が向上し、しっかりとフィットする軽量なメモリーフォームのイヤーカップクッションにより、優れた密閉性を実現。長時間のリスニングに理想的です。

    オープンバックデザイン。ワイドで自然な音場

    オープンバックデザイン。ワイドで自然な音場

    オープンバックのイヤーカップデザインには、音響的な透過性に優れた Kvadrat のスピーカー用ファブリックを採用。空気が生地を通して自由に流れるため、ダイヤフラム後方の空気圧の滞留を防ぎ、臨場感あふれる広がりのあるサウンドを再生します。

    絶妙なバランス。緻密にチューニングされた 50 mm ドライバー

    絶妙なバランス。緻密にチューニングされた 50 mm ドライバー

    50 mm アコースティックドライバーには、多層ポリマーにより形成されたダイヤフラムを搭載し、ダンピングジェルを充填。柔軟で滑らかなダイヤフラムドライバーにより、バランスに優れたサウンドを実現します。低域はインパクトがありながら主張しすぎず、中域は豊かでスムーズ、高域は緻密で繊細です。

    ハイレゾオーディオ。細部まで再生可能

    ハイレゾオーディオ。細部まで再生可能

    きらめくピアノ、パワフルなロック。このハイレゾオーディオヘッドホンで、お気に入りの音楽の音の一つひとつのインパクトを、余すことなく体感できます。ハイレゾ音源に接続すれば、CD よりも高いサンプルレートで録音されたロスレスオーディオを再生可能。鮮やかで生き生きとしたパフォーマンスを楽しむことができます。

    音響的な透過性に優れた Kvadrat のファブリック

    音響的な透過性に優れた Kvadrat のファブリック

    洗練されたエレガントなデザインは、旧機種である伝説的な Fidelio X2 の美しさを受け継いでいます。イヤーカップを包む耐久性の高い Kvadrat 製ファブリックのブラックカラーに、メタルフレームのダークサテンフィニッシュが映えます。

    高級 Muirhead 製レザー。さまざまな面に配慮した調達

    高級 Muirhead 製レザー。さまざまな面に配慮した調達

    アウター／インナーヘッドバンドは、環境面と倫理面を考慮して調達された、ブラックカラーの Muirhead 製スコティッシュレザーで包まれています。ソフトで優れた質感の高性能レザーが、ヘッドホンに高級感のある感触を与えています。

    音源を選ばない、本格的なサウンド

    音源を選ばない、本格的なサウンド

    付属のケーブルには 6.3 mm - 3.5 mm ジャックアダプターを装備。スマートデバイスからホームオーディオまで、思いどおりのセットアップで、お気に入りのアルバムに浸ることができます。

    6.3 mm - 3.5 mm ファイバーケーブル付属

    -

    タイトでインパクトのある低域。バランスに優れた中域

    -

    技術仕様

    • サウンド

      音響システム
      オープン
      Frequency range
      5～40,000 Hz
      Speaker diameter
      50 mm
      Impedance
      30 Ω
      Maximum power input
      100 mW
      Sensitivity
      98 dB @ 1mW
      歪率（THD）
      < 0.1％ THD
      Driver type
      ダイナミック
      ハイレゾオーディオ

    • コネクティビティー

      取り外し可能ケーブル
      ヘッドホンソケット
      3.5  mm

    • 外箱

      Length
      26.5  cm
      Number of consumer packagings
      2
      Width
      26  cm
      Gross weight
      3.18  kg
      Height
      31  cm
      GTIN
      1 48 95229 10278 8
      Nett weight
      2.8  kg
      風袋重量
      0.38  kg

    • パッケージ寸法

      Height
      29  cm
      Packaging type
      ボックス
      Type of shelf placement
      吊り下げ
      Width
      24.5  cm
      Depth
      12.2  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      48 95229 10278 1
      Gross weight
      1.59  kg
      Nett weight
      1.4  kg
      風袋重量
      0.19  kg

    • 製品寸法

      Height
      22  cm
      Width
      17.5  cm
      Depth
      11  cm
      Weight
      0.34  kg

    • アクセサリー

      その他
      • 2.5～3.5mm TRRS ケーブル、長さ 3m
      • ケーブル収納クリップ 1 つ
      オーディオケーブル
      3.5Mm ステレオケーブル、L=3m
      付属アダプター
      3.5～6.3mm アダプタープラグ
      OFC（無酸素銅ケーブル）

    • デザイン

      Color
      ブラック
      装着スタイル
      ヘッドバンド
      Ear coupling material
      繊維
      Ear fitting
      オーバーイヤー
      イヤーカップタイプ
      オープンバック

    • UPC

      UPC
      8 40063 20130 9

    Badge-D2C

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