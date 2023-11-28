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    Shaver 3000X Series ウェット＆ドライ電動シェーバー

    X3051/00

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    簡単手入れでしっかり剃れる

    簡単手入れでしっかりシェービングできます。27枚の自動研磨式パワーカット刃を採用し、ウェット＆ドライシェービング対応、ポップアップトリマーにより口ひげやもみあげも簡単にお手入れできます。また、USB Type A電源に対応しました。【１年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です。

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    Shaver 3000X Series ウェット＆ドライ電動シェーバー

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    簡単手入れでしっかり剃れる

    ウェット＆ドライシェービング対応

    • パワーカット刃
    • ウェット＆ドライシェービング
    • ポップアップトリマー
    • USB Type A充電方式
    パワーカット刃

    パワーカット刃

    毎分55,000回カットの27枚刃搭載。効率的にヒゲをキャッチ＆カットしながら、パワフルな剃り味を実現。自動研磨システムを搭載し、オイル差し不要なのでシャープな切れ味が続きます。/ 画像はイメージです

    ウェット＆ドライシェービング

    ウェット＆ドライシェービング

    ウェット＆ドライ設計。手早くドライシェービングを行うことも、シャワーを浴びながらお気に入りのジェルやフォームと組み合わせて爽快なウェットシェービング・お風呂シェーブを行うことができます。

    4D フレックスヘッド

    4D フレックスヘッド

    4方向に動くフレックスヘッドが肌に密着しながらシェービング。

    USB充電対応

    USB充電対応

    USB Type A（DC5V/1A）電源に対応しています。簡単＆らくらく充電可能。※電源アダプターは同梱されていません。

    ポップアップトリマー

    ポップアップトリマー

    ポップアップトリマーはへアライン、もみあげやヒゲなどを整えるのに便利です。

    低アレルギー性の刃を使用

    低アレルギー性の刃を使用

    刺激性が少なく、肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス*¹を使用。肌にやさしいシェービングを実現します。*¹低ニッケルのサージカルステンレス（医療器具にも使用されているASTM規格420相当を用いたステンレス刃）を使用しているため、ニッケルによるアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくくなっています。※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。

    約45分使用可能＆急速充電機能搭載

    約45分使用可能＆急速充電機能搭載

    1時間の充電で約45分間使用可能。お急ぎの場合は、5分の急速充電で、約1回分のシェービングが可能です。

    握りやすいグリップ

    握りやすいグリップ

    握りやすいゴム製ハンドルで、ぴったり快適にフィット。

    ワンタッチオープン

    ワンタッチオープン

    ボタン1つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできます。

    充電表示ランプ

    充電表示ランプ

    充電表示ランプが、残量少、充電切れ、または充電中をお知らせします。

    技術仕様

    • アクセサリー

      保護キャップ
      ポップアップトリマー付属

    • 電源

      使用時間
      約 45 分
      充電時間
      約 1 時間
      バッテリーの種類
      ニッケル水素電池
      急速充電
      有、5 分間

    • デザイン

      ブラック
      ハンドル
      握りやすいグリップとハンドル

    • サービス

      替刃
      2 年ごとに SH30 と交換してください
      本体 2 年間保証

    • シェービング性能

      肌に密着
      4D フレックスヘッド
      シェービングシステム
      • パワーカット刃
      • 自動研磨システム搭載の27枚刃
      • 55,000 回カット／分

    • 使いやすさ

      クリーニング
      • ワンタッチオープン
      • 本体丸洗い可能
      ディスプレイ
      充電表示ランプ
      ウェット＆ドライ
      ウェット＆ドライシェービング
      電源方式
      充電式
      防水
      • 防水仕様の IPX7*
      • 防水加工

    Badge-D2C

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