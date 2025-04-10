SH30/51
シェーバーを新品の使い心地に
シェーバーヘッドは 2 年間で約 900 万本のヒゲを剃ります。性能を理想的な状態で維持するためにシェーバーヘッドを交換してください。シェーバー1000シリーズ、2000シリーズ、3000シリーズ、 X3000シリーズに対応
S1880/00
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コンフォートカット刃
シェーバー1000シリーズ、2000シリーズ（S2xxx）
3000シリーズ（S3xxx）、 X3000シリーズ（X3xxx）に対応
自動研磨システム搭載の 27 枚刃が肌の高さギリギリを一貫してカットし、いつでもスムーズで均一な仕上がりを実現します。自動研磨システム搭載刃は、新品のような鋭利な切れ味を 2 年間維持します。
SH30（3 パック）交換ヘッドは、シェーバー1000シリーズ、2000シリーズ（S2xxx）、3000シリーズ（S3xxx）、 X3000シリーズ（X3xxx）に対応しています。
1. リリースボタンを押してシェーバーを開きます。2. ロックを左に回して保持板を取り外します。3. 古いシェービングヘッドを取り外して、交換用ヘッドを慎重に取り付けます。ヘッドの位置が設定と一致するようにしてください。4. 保持板を戻し、ロックを右に回して固定します。5. シェービングヘッドを正しく閉じると、カチッという音がして所定の位置にはまります。
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