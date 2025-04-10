簡単に交換可能なシェービングヘッド

1. リリースボタンを押してシェーバーを開きます。2. ロックを左に回して保持板を取り外します。3. 古いシェービングヘッドを取り外して、交換用ヘッドを慎重に取り付けます。ヘッドの位置が設定と一致するようにしてください。4. 保持板を戻し、ロックを右に回して固定します。5. シェービングヘッドを正しく閉じると、カチッという音がして所定の位置にはまります。