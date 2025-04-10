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SH30替刃 SH30/51

SH30/51

シェーバーを新品の使い心地に

シェーバーヘッドは 2 年間で約 900 万本のヒゲを剃ります。性能を理想的な状態で維持するためにシェーバーヘッドを交換してください。シェーバー1000シリーズ、2000シリーズ、3000シリーズ、 X3000シリーズに対応

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対応製品
Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
ウェット＆ドライ電動シェーバー

S1880/00

Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
ウェット＆ドライ電動シェーバー

S1881/00

Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
ウェット＆ドライ電動シェーバー

S1882/00

Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
ウェット＆ドライ電動シェーバー

S1885/00

Shaver 2000 Series

Shaver 2000 Series
ウェット＆ドライ電動シェーバー

S2881/00

Shaver 2000 Series

Shaver 2000 Series
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Shaver 2000 Series

Shaver 2000 Series
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Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
ウェット＆ドライ電動シェーバー

S3882/00

Shaver 2000 Series

Shaver 2000 Series
ウェット＆ドライ電動シェーバー

S2885/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
ウェット＆ドライ電動シェーバー

S3881/00

性能を維持するため、ヘッドは約 2 年ごとに交換してください

シェーバーを新品の使い心地に

  • コンフォートカット刃

  • シェーバー1000シリーズ、2000シリーズ（S2xxx）

  • 3000シリーズ（S3xxx）、 X3000シリーズ（X3xxx）に対応

均一できれいな仕上がり

均一できれいな仕上がり

自動研磨システム搭載の 27 枚刃が肌の高さギリギリを一貫してカットし、いつでもスムーズで均一な仕上がりを実現します。自動研磨システム搭載刃は、新品のような鋭利な切れ味を 2 年間維持します。

シェーバー 3000, 2000＆1000 シリーズ用替刃　

シェーバー 3000, 2000＆1000 シリーズ用替刃　

SH30（3 パック）交換ヘッドは、シェーバー1000シリーズ、2000シリーズ（S2xxx）、3000シリーズ（S3xxx）、 X3000シリーズ（X3xxx）に対応しています。

簡単に交換可能なシェービングヘッド

簡単に交換可能なシェービングヘッド

1. リリースボタンを押してシェーバーを開きます。2. ロックを左に回して保持板を取り外します。3. 古いシェービングヘッドを取り外して、交換用ヘッドを慎重に取り付けます。ヘッドの位置が設定と一致するようにしてください。4. 保持板を戻し、ロックを右に回して固定します。5. シェービングヘッドを正しく閉じると、カチッという音がして所定の位置にはまります。

技術仕様

この製品に関するサポート

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