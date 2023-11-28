低アレルギー性の刃を使用

刺激性が少なく、肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス*¹を使用。肌にやさしいシェービングを実現します。*¹低ニッケルのサージカルステンレス（医療器具にも使用されているASTM規格420相当を用いたステンレス刃）を使用しているため、ニッケルによるアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくくなっています。※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。