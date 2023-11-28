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簡単手入れでしっかり剃れる
簡単手入れでしっかりシェービングできます。27枚の自動研磨式パワーカット刃を採用し、ウェット＆ドライシェービング対応、ポップアップトリマーにより口ひげやもみあげも簡単にお手入れできます。また、USB Type A電源に対応しました。【１年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要ですさらに詳細をみる
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毎分55,000回カットの27枚刃搭載。効率的にヒゲをキャッチ＆カットしながら、パワフルな剃り味を実現。自動研磨システムを搭載し、オイル差し不要なのでシャープな切れ味が続きます。/ 画像はイメージです
ウェット＆ドライ設計。手早くドライシェービングを行うことも、シャワーを浴びながらお気に入りのジェルやフォームと組み合わせて爽快なウェットシェービング・お風呂シェーブを行うことができます。
4方向に動くフレックスヘッドが肌に密着しながらシェービング。
USB Type A（DC5V/1A）電源に対応しています。簡単＆らくらく充電可能。※電源アダプターは同梱されていません。
ポップアップトリマーはへアライン、もみあげやヒゲなどを整えるのに便利です。
刺激性が少なく、肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス*¹を使用。肌にやさしいシェービングを実現します。*¹低ニッケルのサージカルステンレス（医療器具にも使用されているASTM規格420相当を用いたステンレス刃）を使用しているため、ニッケルによるアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくくなっています。※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。
1時間の充電で約40分間使用可能。お急ぎの場合は、5分の急速充電で、約1回分のシェービングが可能です。
握りやすいゴム製ハンドルで、ぴったり快適にフィット。
ボタン 1 つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできます。
充電表示ランプが、残量少、充電切れ、または充電中をお知らせします。
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
シェービング性能
使いやすさ
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