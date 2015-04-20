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  • 自宅と同じ快適さで高精細サウンドを再現 自宅と同じ快適さで高精細サウンドを再現 自宅と同じ快適さで高精細サウンドを再現

    Philips Fidelio Fidelio ヘッドフォン

    X2/00

    自宅と同じ快適さで高精細サウンドを再現

    Fidelio X2 ヘッドフォンは、まさに自宅にいるかのような洗練されたサウンドと快適さで、真のサウンド体験を実現。サウンドの細部まで再現して臨場感を高め、耳にフィットするデザインで、音楽に完全に浸れます。

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    Philips Fidelio Fidelio ヘッドフォン

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    自宅と同じ快適さで高精細サウンドを再現

    • ハイレゾオーディオ
    • オーバーイヤー
    • デラックス低反発フォームクッション
    音楽を最も忠実な形で再現するハイレゾオーディオ

    音楽を最も忠実な形で再現するハイレゾオーディオ

    ハイレゾオーディオは、最高のオーディオパフォーマンスを実現、16bit/44.1kHz の CD フォーマットを超えるオリジナルのスタジオマスターレコーディングを再現します。この妥協のない高品質により、ハイレゾオーディオは音楽ファンに愛されています。Fidelio ヘッドフォンは、その高品質を表す Hi-Res Audio スタンプの厳しい要件を満たしています。拡張された高周波域を滑らかに再現する Fidelio ヘッドフォンなら、ハイレゾコレクションはもちろん、従来の音源も存分に楽しむことができます。

    パワフルな 50mm ネオジウムドライバーが幅広く正確なレンジを実現

    パワフルな 50mm ネオジウムドライバーが幅広く正確なレンジを実現

    厳選、調整、テストを重ねた各スピーカーは、最もバランスのとれた自然なサウンドを再現するペアリングとなっています。50mm ドライバーは高出力のネオジウム磁石を採用し、抑えられた低音、透明感のある中音域、洗練された高周波域など、音楽の細部をすべて再現します。

    オリジナルサウンドを忠実に再現する音響オープンバック構造

    オリジナルサウンドを忠実に再現する音響オープンバック構造

    音響オープンバック設計はドライバーの後ろで増加する空気圧を排除し、振動板に十分な可動域を与えます。これによって、サウンドの透明感は大幅に向上し、拡張された高周波域は滑らかになります。

    圧力と熱を分散する通気性の高いベロア製クッション

    圧力と熱を分散する通気性の高いベロア製クッション

    フィリップス Fidelio X2 の製作は、機能性と人間工学的な快適さの観点からそれぞれの素材を慎重に選定するところから始まります。デラックス低反発フォームのイヤーパッドは、密度が最適化された通気性の高いベロア素材を使用し、圧力と熱を分散させることで長時間快適な装着感をキープします。

    正確なサウンドを実現するレイヤードモーションコントロールダイヤフラム

    正確なサウンドを実現するレイヤードモーションコントロールダイヤフラム

    レイヤードモーションコントロール（LMC）ドライバーは、ダンピングジェル層を包み込む多層ポリマーダイヤフラムを備えています。これらの層が柔軟な境界を形成し、ジェルとともに過剰な周波数を吸収して軽減するため、滑らかでよりフラットな周波数特性が生み出され、よりバランスのとれた、自然で洗練された高周波域が実現します。

    長時間快適な装着感をキープするデラックス低反発イヤーパッド

    長時間快適な装着感をキープするデラックス低反発イヤーパッド

    Fidelio X2 には、快適な装着感を長時間維持し、音響効果を向上するための厳選された素材が使用されています。通気性に優れたデラックス低反発フォームのイヤーパッドは、人間工学に基づいたデザインで最適なフィット感を提供します。フォームは耳の形にぴったりとフィットするだけでなく、低音を逃さずに周囲の雑音もブロックします。

    耳にフィットして反響音を最小限に抑えるプレチルトドライバー

    耳にフィットして反響音を最小限に抑えるプレチルトドライバー

    耳の形に自然にフィットする 15 度傾斜のイヤーシェルで、真に精確で純粋なサウンド体験を存分に楽しめます。音声信号は耳に直接届き、ダイナミックかつ本物のサウンド体験を作り出します。

    3D メッシュを採用した自己調節可能な軽量ハンモックが、最適なフィット感を実現

    3D メッシュを採用した自己調節可能な軽量ハンモックが、最適なフィット感を実現

    自己調節可能な軽量ハンモックは、軽い 3D メッシュを採用。高い通気性だけでなく、優れた柔軟性を発揮し、常に最適なフィット感を保証します。

    絡まりを防止する専用のケーブル収納クリップ

    絡まりを防止する専用のケーブル収納クリップ

    正確なサウンドを実現する二層型イヤーシェル

    Philips Fidelio X2 の二層型イヤーシェルは、共振や振動を軽減し、真の精確さと極上の細部再現力を実現します。確かな二層構造で耐久性を確保した X2 は、自宅での音楽鑑賞に最適なアイテムです。

    技術仕様

    • サウンド

      音響システム
      オープン
      周波数特性
      5 ～ 40,000  Hz
      Speaker diameter
      50 mm
      ダイヤフラム
      LMC
      Impedance
      30 Ω
      磁気タイプ
      ネオジウム
      種類
      ダイナミック
      Maximum power input
      500 mW
      Sensitivity
      100 dB @ 1mW
      歪率（THD）
      < 0.1％ THD

    • コネクティビティー

      ケーブル接続
      着脱式の無酸素ケーブル（3m）

    • 外箱

      Length
      26.5  cm
      Number of consumer packagings
      2
      Width
      25.5  cm
      Gross weight
      2.15  kg
      Height
      31  cm
      GTIN
      1 69 23410 73168 9
      Nett weight
      0.87  kg
      風袋重量
      1.28  kg

    • パッケージ寸法

      Height
      32  cm
      Packaging type
      カートン
      Type of shelf placement
      両方
      Width
      24  cm
      Depth
      12  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      69 23410 73168 2
      Gross weight
      0.91  kg
      Nett weight
      0.435  kg
      風袋重量
      0.475  kg

    • 製品寸法

      Height
      23  cm
      Width
      19  cm
      Depth
      11  cm
      Weight
      0.38  kg

    • アクセサリー

      アダプタープラグ
      3.5 ～ 6.3mm アダプター
      ケーブル収納
      ケーブルクリップ

    Badge-D2C

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