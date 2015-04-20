インイヤー ヘッドフォン／マイク付き
ハイレゾサウンド
Philips TX2 は、高性能のドライバーと楕円形のサウンドチューブで低音域を広げたハイレゾサウンドを提供。快適なフィット感を選べるイヤーキャップで没入型のサウンドを体感できます。フラットケーブルで絡まりを防ぎます。 さらに詳細をみる
この商品は販売を終了しました
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
ハイレゾサウンド
高性能のドライバーと楕円形のサウンドチューブ
- 13.5mm ドライバー／クローズドバック
- インイヤー
音楽と通話を簡単に切り替える内蔵マイク
内蔵マイクで音楽と通話を簡単に切り替えられるため、いつでも最優先事項につながった状態でいられます。
正確なサウンドと深みのある低音を実現するハイブリッド構造
高出力のネオジウム磁石を採用したハイブリッド構造が、高精度で低音の効いたサウンドを実現します。コンパクトなヘッドフォン挿入口に 13.5mm の大型スピーカーを採用したハイブリッドなフォームファクターにより、さらに向上した音質を快適にお楽しみいただけます。
周囲の雑音をブロックするノイズ遮断イヤーキャップ
ノイズ遮断イヤーキャップが周囲の雑音をブロックするため、何にも煩わされることなく、好きな音楽に没頭できます。
3 つのサイズから選べるイヤーキャップで最適なフィット感を確保
3 つのサイズ（S、M、L）から選べるイヤーキャップで、自分に合った最適なフィット感を確保できます。
音楽を最も忠実な形で再現するハイレゾオーディオ
ハイレゾオーディオは、最高のオーディオパフォーマンスを実現、16bit/44.1kHz の CD フォーマットを超えるオリジナルのスタジオマスターレコーディングを再現します。この妥協のない高品質により、ハイレゾオーディオは音楽ファンに愛されています。このヘッドフォンは、その高品質を表す Hi-Res Audio スタンプの厳しい要件を満たしています。
振動を軽減しクリアなサウンドを実現する真鍮の金属リング
真鍮の軽量金属リングが振動を軽減し、クリアで正確なサウンドをお届けします。
ぴったり快適にフィットする人間工学に基づいた楕円形のサウンドチューブ
人間の耳を幅広く研究した結果生まれた、楕円形のサウンドチューブを採用。どんな耳にも快適にフィットする人間工学に基づいた形状が、あらゆる環境で音楽を快適に楽しめる最適なフィット感をもたらします。
ケーブルリリーフの強化により耐久性と接続性を向上
ヘッドフォンとケーブルとの接続部分を柔らかいゴム製リリーフで保護し、繰り返し曲げられることで生じる損傷を防ぎ、製品寿命を延ばします。
携帯に便利な、スライダー付きの絡まりにくいフラットケーブル
コードを常にスムーズな状態に保つ、絡まりにくいフラットケーブルを採用。スタイリッシュで使いやすいケーブルスライド付きで、携帯にも便利です。
高周波域を拡張する超軽量ボイスコイル
スピーカー内の超軽量ボイスコイルが、ボイスコイルに流れる電流との磁場反応を通じて起電力を発生させます。高周波域を正確に再現するにはスピーカー可動部の質量を減少させなくてはならないため、ボイスコイルは可能な限り軽量化する必要があります。
技術仕様
-
サウンド
- 音響システム
-
クローズド
- 周波数特性
-
6 ～40,000
Hz
- ダイヤフラム
-
マイラー
- 磁気タイプ
-
ネオジウム
- ボイスコイル
-
CCAW
- スピーカー直径
-
13.5
mm
- 感度
-
108
dB
- 最大入力
-
30
mW
- インピーダンス
-
32
ohm
-
コネクティビティー
- ケーブル接続
-
Y 字型
- ケーブル長
-
1.2m
- Type of cable
-
銅
- Finishing of connector
-
金メッキ
- 対応機種：
-
iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、NOKIA*、SAMSUNG*、SONY（* は最新モデルのみ）。Sony Ericsson モデル、NOKIA および SAMSUNG の旧モデルには対応コネクターがあります。カスタマーサポートまでお問い合わせください。
- コネクター
-
3.5
mm
-
外箱
- Length
-
38
cm
- Number of consumer packagings
-
24
- Width
-
19.3
cm
- Gross weight
-
2.108
kg
- Height
-
25
cm
- GTIN
-
1 69 23410 72456 8
- Nett weight
-
0.4176
kg
- 風袋重量
-
1.6904
kg
-
内箱
- 長さ
-
18
cm
- 販売用パッケージ数
-
3
- 幅
-
8.6
cm
- 高さ
-
10.5
cm
- 本体重量
-
0.0522
kg
- 総重量
-
0.2275
kg
- 風袋重量
-
0.1753
kg
- GTIN
-
2 69 23410 72456 5
-
パッケージ寸法
- Height
-
17.5
cm
- Packaging type
-
カートン
- Type of shelf placement
-
両方
- Width
-
9.5
cm
- Depth
-
2.6
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
69 23410 72456 1
- Gross weight
-
0.064
kg
- Nett weight
-
0.0174
kg
- 風袋重量
-
0.0466
kg
-
デザイン
- 色
-
ホワイト
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。