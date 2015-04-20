高周波域を拡張する超軽量ボイスコイル

スピーカー内の超軽量ボイスコイルが、ボイスコイルに流れる電流との磁場反応を通じて起電力を発生させます。高周波域を正確に再現するにはスピーカー可動部の質量を減少させなくてはならないため、ボイスコイルは可能な限り軽量化する必要があります。