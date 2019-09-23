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    ワイヤレスヘッドホン

    TAUT102BK/00

    どなたの耳にも快適にフィット

    快適な着け心地でサウンドを楽しめるこのインイヤーヘッドホンは、ぴったりフィットする小型設計で、完全ワイヤレスの自由を実現します。また、ポケットやバッグにスマートに収納できるコンパクト充電ケースで、最長 12 時間の再生が可能です。

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    ワイヤレスヘッドホン

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    どなたの耳にも快適にフィット

    • 6mm ドライバー／クローズドバック
    • Bluetooth®
    • ブラック

    充電ケースを持ち歩けば、最長 12 時間の再生が可能

    1 回の充電で再生時間は最長 3 時間。満充電しておけば、外出先で複数回充電することでさらに 9 時間の再生が可能になります。充電するにはヘッドホンをケースに戻すだけ。満充電には 2 時間かかります。

    小型イヤホン設計。

    ぴったりとフィットする軽量設計で、極めて快適に音楽を楽しめます。

    6 mm ネオジウムアコースティックドライバー。高音質のサウンド、パンチの効いた低音

    6 mm ネオジウムアコースティックドライバーにより、高品質のサウンドとパンチの効いた低音を実現。楕円形のアコースティックチューブによりパッシブノイズ遮断効果を最大限に発揮。モノモードでは、片耳を開放することで周囲の音を聞くことができます。

    マルチファンクションボタン。音楽も通話も簡単にコントロール

    マルチファンクションボタンで、音楽や通話をコントロールできます。再生中の曲を飛ばしたいときは、長押しして次の曲へスキップ。着信を拒否して音楽を聴き続けたいときは、ボタンを 1 回押すだけ。エコーキャンセレーション搭載の内蔵マイクで、通話中はクリアな音声を維持できます。

    ボタンを 2 回押して携帯電話の音声アシスタントを起動

    ボタンを 2 回押すと、携帯電話の音声アシスタントが起動します。Siri または Google アシスタントに、次のプレイリストの設定、友だちへの電話やメッセージの送信、天気の確認などをお願いしてみましょう。

    スマートにペアリング。お使いの Bluetooth デバイスを自動的に検出

    イヤホンはご購入後すぐにペアリングすることができます。一度ペアリングすると、最後にペアリングしたデバイスが記憶されます。

    3 サイズのイヤーチップでどなたの耳にもぴったりフィット。

    交換可能なゴム製イヤーチップカバーを使用すれば、耳の内側にぴったり快適にフィットします。

    小型充電ケース。複数回充電可能。

    このポータブル充電ケースがあれば、いつでもヘッドホンを充電できます。

    エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、クリアな音声を実現

    通話中の不快なエコーの心配はもうありません。アコースティックエコーキャンセレーションにより、常にクリアで快適な通話が可能です。

    技術仕様

    • サウンド

      Speaker diameter
      6 mm
      ダイヤフラム
      PET
      Impedance
      16 Ω
      磁気タイプ
      NdFeB
      周波数特性
      20～20,000  Hz

    • コネクティビティー

      Bluetooth バージョン
      5.0
      Bluetooth 仕様
      • A2DP
      • HFP
      • AVRCP
      最大範囲
      最大 10  m
      サポートされているコーデック
      SBC

    • 外箱

      Length
      40  cm
      Number of consumer packagings
      24
      Width
      24  cm
      Gross weight
      2.95  kg
      Height
      24.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 10046 3
      Nett weight
      1.272  kg
      風袋重量
      1.678  kg

    • 利便性

      通話コントロール
      • 着信の応答／通話の終了
      • 通話を保留
      • 着信の拒否
      • 2 つの通話を切り替え

    • 内箱

      長さ
      19  cm
      販売用パッケージ数
      3
      11  cm
      高さ
      11.5  cm
      本体重量
      0.159  kg
      総重量
      0.32  kg
      風袋重量
      0.161  kg
      GTIN
      2 48 95229 10046 0

    • 電源

      バッテリーの種類
      リチウムイオン
      充電式
      音楽再生時間
      3+9  時間
      待機時間
      50 時間
      通話時間
      2.5 時間
      充電時間
      2  時間

    • パッケージ寸法

      Height
      17  cm
      Packaging type
      カートン
      Type of shelf placement
      両方
      Width
      9.5  cm
      Depth
      3  cm
      EAN
      48 95229 10046 6
      Gross weight
      0.085  kg
      Nett weight
      0.053  kg
      風袋重量
      0.032  kg

    • 製品寸法

      Height
      2.7  cm
      Width
      5.3  cm
      Depth
      3.57  cm
      Weight
      0.0296  kg

    • アクセサリー

      Quick Start Guide
      イヤーキャップ
      3 サイズ（S／M／L）
      充電ケーブル
      microUSB ケーブル

    • デザイン

      ブラック

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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