マルチファンクションボタン。音楽も通話も簡単にコントロール

マルチファンクションボタンで、音楽や通話をコントロールできます。再生中の曲を飛ばしたいときは、長押しして次の曲へスキップ。着信を拒否して音楽を聴き続けたいときは、ボタンを 1 回押すだけ。エコーキャンセレーション搭載の内蔵マイクで、通話中はクリアな音声を維持できます。