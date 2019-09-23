ワイヤレスヘッドホン
どなたの耳にも快適にフィット
快適な着け心地でサウンドを楽しめるこのインイヤーヘッドホンは、ぴったりフィットする小型設計で、完全ワイヤレスの自由を実現します。また、ポケットやバッグにスマートに収納できるコンパクト充電ケースで、最長 12 時間の再生が可能です。 さらに詳細をみる
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どなたの耳にも快適にフィット
- 6mm ドライバー／クローズドバック
- Bluetooth®
- ブラック
充電ケースを持ち歩けば、最長 12 時間の再生が可能
1 回の充電で再生時間は最長 3 時間。満充電しておけば、外出先で複数回充電することでさらに 9 時間の再生が可能になります。充電するにはヘッドホンをケースに戻すだけ。満充電には 2 時間かかります。
小型イヤホン設計。
ぴったりとフィットする軽量設計で、極めて快適に音楽を楽しめます。
6 mm ネオジウムアコースティックドライバー。高音質のサウンド、パンチの効いた低音
6 mm ネオジウムアコースティックドライバーにより、高品質のサウンドとパンチの効いた低音を実現。楕円形のアコースティックチューブによりパッシブノイズ遮断効果を最大限に発揮。モノモードでは、片耳を開放することで周囲の音を聞くことができます。
マルチファンクションボタン。音楽も通話も簡単にコントロール
マルチファンクションボタンで、音楽や通話をコントロールできます。再生中の曲を飛ばしたいときは、長押しして次の曲へスキップ。着信を拒否して音楽を聴き続けたいときは、ボタンを 1 回押すだけ。エコーキャンセレーション搭載の内蔵マイクで、通話中はクリアな音声を維持できます。
ボタンを 2 回押して携帯電話の音声アシスタントを起動
ボタンを 2 回押すと、携帯電話の音声アシスタントが起動します。Siri または Google アシスタントに、次のプレイリストの設定、友だちへの電話やメッセージの送信、天気の確認などをお願いしてみましょう。
スマートにペアリング。お使いの Bluetooth デバイスを自動的に検出
イヤホンはご購入後すぐにペアリングすることができます。一度ペアリングすると、最後にペアリングしたデバイスが記憶されます。
3 サイズのイヤーチップでどなたの耳にもぴったりフィット。
交換可能なゴム製イヤーチップカバーを使用すれば、耳の内側にぴったり快適にフィットします。
小型充電ケース。複数回充電可能。
このポータブル充電ケースがあれば、いつでもヘッドホンを充電できます。
エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、クリアな音声を実現
通話中の不快なエコーの心配はもうありません。アコースティックエコーキャンセレーションにより、常にクリアで快適な通話が可能です。
技術仕様
-
サウンド
- Speaker diameter
-
6 mm
- ダイヤフラム
-
PET
- Impedance
-
16 Ω
- 磁気タイプ
-
NdFeB
- 周波数特性
-
20～20,000
Hz
-
コネクティビティー
- Bluetooth バージョン
-
5.0
- Bluetooth 仕様
-
- 最大範囲
-
最大 10
m
- サポートされているコーデック
-
SBC
-
外箱
- Length
-
40
cm
- Number of consumer packagings
-
24
- Width
-
24
cm
- Gross weight
-
2.95
kg
- Height
-
24.5
cm
- GTIN
-
1 48 95229 10046 3
- Nett weight
-
1.272
kg
- 風袋重量
-
1.678
kg
-
利便性
- 通話コントロール
-
-
着信の応答／通話の終了
-
通話を保留
-
着信の拒否
-
2 つの通話を切り替え
-
内箱
- 長さ
-
19
cm
- 販売用パッケージ数
-
3
- 幅
-
11
cm
- 高さ
-
11.5
cm
- 本体重量
-
0.159
kg
- 総重量
-
0.32
kg
- 風袋重量
-
0.161
kg
- GTIN
-
2 48 95229 10046 0
-
電源
- バッテリーの種類
-
リチウムイオン
- 充電式
-
有
- 音楽再生時間
-
3+9
時間
- 待機時間
-
50 時間
- 通話時間
-
2.5 時間
- 充電時間
-
2
時間
-
パッケージ寸法
- Height
-
17
cm
- Packaging type
-
カートン
- Type of shelf placement
-
両方
- Width
-
9.5
cm
- Depth
-
3
cm
- EAN
-
48 95229 10046 6
- Gross weight
-
0.085
kg
- Nett weight
-
0.053
kg
- 風袋重量
-
0.032
kg
-
製品寸法
- Height
-
2.7
cm
- Width
-
5.3
cm
- Depth
-
3.57
cm
- Weight
-
0.0296
kg
-
アクセサリー
- Quick Start Guide
-
有
- イヤーキャップ
-
3 サイズ（S／M／L）
- 充電ケーブル
-
microUSB ケーブル
-
デザイン
- 色
-
ブラック
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