3000 series ワイヤレスヘッドホン／マイク付き
ワイヤレスで自由自在
コンパクトな UpBeat Bluetooth インイヤーヘッドホンは、ワイヤレスで最長 7 時間音楽を楽しめます。パワフルなサウンドをどこにでも持ち運べます。 さらに詳細をみる
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3000 series ワイヤレスヘッドホン／マイク付き
ワイヤレスで自由自在
パワフルなサウンド。
- 6mm ドライバー／クローズドバック
- インイヤー
- 7 時間の再生時間
急速充電テクノロジー
急速充電テクノロジーにより、バッテリー残量低下時にも急速充電が可能。わずか 15 分間の充電で 90 分間の再生が可能です。
溝付きのマグネット式イヤーピースにより、すっきりと簡単に収納が可能
溝付きのマグネット式イヤーピースにより、すっきりと簡単に収納できるスマートなデザイン。各イヤーピースの背面に埋め込まれたマグネットによりイヤーピース同士をくっつけることができ、ケーブルの絡まりや煩わしさの心配がありません。イヤーピースの背面同士を合わせ、絡まりを防ぐフラットケーブルでまとめて、バッグに収納。いつでも簡単に取り出して使うことができます。
技術仕様
-
サウンド
- 周波数特性
-
20～20,000
Hz
- 感度
-
100
dB
- インピーダンス
-
16
ohm
-
コネクティビティー
- Microphone
-
内蔵マイク
- Bluetooth バージョン
-
5.0
- Bluetooth 仕様
-
-
外箱
- Length
-
35.4
cm
- Number of consumer packagings
-
24
- Width
-
21
cm
- Gross weight
-
2.25
kg
- Height
-
23.3
cm
- GTIN
-
1 48 95229 10014 2
- Nett weight
-
1.296
kg
- 風袋重量
-
0.954
kg
-
内箱
- 長さ
-
18.9
cm
- 販売用パッケージ数
-
6
- 幅
-
16.6
cm
- 高さ
-
11
cm
- 本体重量
-
0.324
kg
- 総重量
-
0.48
kg
- 風袋重量
-
0.156
kg
- GTIN
-
2 48 95229 10014 9
-
パッケージ寸法
- Height
-
17.3
cm
- Packaging type
-
カートン
- Type of shelf placement
-
両方
- Width
-
9.5
cm
- Depth
-
2.5
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
48 95229 10014 5
- Gross weight
-
0.069
kg
- Nett weight
-
0.054
kg
- 風袋重量
-
0.015
kg
-
製品寸法
- ケーブル長
-
61.8
cm
- Height
-
2.25
cm
- Width
-
1.4
cm
- Depth
-
0
cm
- Weight
-
0.035
kg
-
アクセサリー
- クイックスタートガイド
-
クイックスタートガイド
- USB ケーブル
-
充電用に付属
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20056 2
製品の仕様
同梱物
- イヤーキャップ（3 サイズ）
- USB 充電ケーブル
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