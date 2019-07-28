溝付きのマグネット式イヤーピースにより、すっきりと簡単に収納が可能

溝付きのマグネット式イヤーピースにより、すっきりと簡単に収納できるスマートなデザイン。各イヤーピースの背面に埋め込まれたマグネットによりイヤーピース同士をくっつけることができ、ケーブルの絡まりや煩わしさの心配がありません。イヤーピースの背面同士を合わせ、絡まりを防ぐフラットケーブルでまとめて、バッグに収納。いつでも簡単に取り出して使うことができます。