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  • ワイヤレスで自由自在 ワイヤレスで自由自在 ワイヤレスで自由自在

    3000 series ワイヤレスヘッドホン／マイク付き

    TAUN102BK/00

    ワイヤレスで自由自在

    コンパクトな UpBeat Bluetooth インイヤーヘッドホンは、ワイヤレスで最長 7 時間音楽を楽しめます。パワフルなサウンドをどこにでも持ち運べます。

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    この商品は販売を終了しました

    3000 series ワイヤレスヘッドホン／マイク付き

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    ワイヤレスで自由自在

    パワフルなサウンド。

    • 6mm ドライバー／クローズドバック
    • インイヤー
    • 7 時間の再生時間

    急速充電テクノロジー

    急速充電テクノロジーにより、バッテリー残量低下時にも急速充電が可能。わずか 15 分間の充電で 90 分間の再生が可能です。

    溝付きのマグネット式イヤーピースにより、すっきりと簡単に収納が可能

    溝付きのマグネット式イヤーピースにより、すっきりと簡単に収納できるスマートなデザイン。各イヤーピースの背面に埋め込まれたマグネットによりイヤーピース同士をくっつけることができ、ケーブルの絡まりや煩わしさの心配がありません。イヤーピースの背面同士を合わせ、絡まりを防ぐフラットケーブルでまとめて、バッグに収納。いつでも簡単に取り出して使うことができます。

    技術仕様

    • サウンド

      周波数特性
      20～20,000  Hz
      感度
      100  dB
      インピーダンス
      16  ohm

    • コネクティビティー

      Microphone
      内蔵マイク
      Bluetooth バージョン
      5.0
      Bluetooth 仕様
      • A2DP
      • HFP
      • HSP
      • AVRCP

    • 外箱

      Length
      35.4  cm
      Number of consumer packagings
      24
      Width
      21  cm
      Gross weight
      2.25  kg
      Height
      23.3  cm
      GTIN
      1 48 95229 10014 2
      Nett weight
      1.296  kg
      風袋重量
      0.954  kg

    • 内箱

      長さ
      18.9  cm
      販売用パッケージ数
      6
      16.6  cm
      高さ
      11  cm
      本体重量
      0.324  kg
      総重量
      0.48  kg
      風袋重量
      0.156  kg
      GTIN
      2 48 95229 10014 9

    • パッケージ寸法

      Height
      17.3  cm
      Packaging type
      カートン
      Type of shelf placement
      両方
      Width
      9.5  cm
      Depth
      2.5  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      48 95229 10014 5
      Gross weight
      0.069  kg
      Nett weight
      0.054  kg
      風袋重量
      0.015  kg

    • 製品寸法

      ケーブル長
      61.8  cm
      Height
      2.25  cm
      Width
      1.4  cm
      Depth
      0  cm
      Weight
      0.035  kg

    • アクセサリー

      クイックスタートガイド
      クイックスタートガイド
      USB ケーブル
      充電用に付属

    • UPC

      UPC
      8 40063 20056 2

    製品の仕様

    同梱物

    • イヤーキャップ（3 サイズ）
    • USB 充電ケーブル
    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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