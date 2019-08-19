ワイヤレスヘッドホン
響き渡るサウンド
人気のプレイリストも、最新のポッドキャストも、ワイヤレスオンイヤーヘッドホンで、くっきりとしたサウンドとパンチの効いた低音を実現。着けていることを忘れるくらい軽量なヘッドバンドを採用し、イヤーカップはフラットに折りたたみ可能。15 時間の再生が可能で、一日中、または一晩中楽しめます。 さらに詳細をみる
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響き渡るサウンド
- 32mm ドライバー／クローズドバック
- オンイヤー
- 最長 15 時間の再生時間
- コンパクトな折りたたみ式
15 時間の再生時間。一日中、または一晩中楽しめます。
15 時間の再生時間。32mm ネオジウムアコースティックドライバーにより、くっきりとしたサウンドとパンチの効いた低音を実現。満充電には 2～3 時間かかります。
2～3 時間の充電時間。
満充電には 2～3 時間かかります。
32mm ネオジウムアコースティックドライバー。くっきりとしたサウンド。パンチの効いた低音。
32mm ネオジウムアコースティックドライバーにより、くっきりとしたサウンドとパンチの効いた低音を実現。
エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、クリアな音声を実現
通話中の不快なエコーの心配はもうありません。アコースティックエコーキャンセレーションにより、常にクリアで快適な通話が可能です。
ポケットやバッグへの収納に最適な、フラットに折りたためるデザイン
イヤーカップはフラットに折りたたんだり内側に回転したりでき、ポケットやバッグへの収納に最適。折りたたんで、どこへでも持ち出せます。
マルチファンクションボタン。音楽も通話も簡単にコントロール
マルチファンクションボタンを使って、音楽や通話を簡単にコントロール。再生中の曲を飛ばしたいときは、長押しして次の曲へスキップ。ボタンを 1 回押せば、着信を拒否して音楽を聴き続けることができます。
ソフトなイヤーカップは角度調整可能。優れた装着感を実現。
通気性の高いソフトなクッションにより、長時間のリスニングでも快適。
コンパクトな折りたたみ式デザインで、ポケットやバッグに簡単収納
BASS+ ヘッドホンはフラットに折りたためるデザイン。簡単に折りたたんで収納でき、外出時の携帯にも最適。
技術仕様
-
サウンド
- Frequency range
-
20～20,000 Hz
- Speaker diameter
-
32mm
- Impedance
-
32 Ω
- Maximum power input
-
10 mW
- Sensitivity
-
102 dB（1k Hz）
- Driver type
-
ダイナミック
-
コネクティビティー
- Microphone
-
内蔵マイク
- Bluetooth バージョン
-
4.2
- ワイヤレス
-
有
- Bluetooth 仕様
-
- 最大範囲
-
最大 10
m
- ワイヤレス伝送のタイプ
-
Bluetooth
-
外箱
- Length
-
21.2
cm
- Number of consumer packagings
-
3
- Width
-
16.5
cm
- Gross weight
-
1.039
kg
- Height
-
24
cm
- GTIN
-
1 69 51613 99521 8
- Nett weight
-
0.5166
kg
- 風袋重量
-
0.5224
kg
-
利便性
- Volume control
-
有
-
電源
- 充電式
-
有
- 音楽再生時間
-
15
時間
- 通話時間
-
10 時間
- 充電時間
-
3
時間
- バッテリー容量（ヘッドホン）
-
240
mAh
- バッテリー寿命スタンバイ時間
-
160 hr
- バッテリータイプ（ヘッドホン）
-
リチウムポリマー（内蔵）
-
パッケージ寸法
- Height
-
22.5
cm
- Packaging type
-
ボックス
- Type of shelf placement
-
吊り下げ
- Width
-
19.5
cm
- Depth
-
4.8
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
69 51613 99521 1
- Gross weight
-
0.284
kg
- Nett weight
-
0.1722
kg
- 風袋重量
-
0.1118
kg
-
製品寸法
- Height
-
18.5
cm
- Width
-
16.5
cm
- Depth
-
4
cm
- Weight
-
0.145
kg
-
アクセサリー
- Quick Start Guide
-
有
- 充電ケーブル
-
USB ケーブル
-
デザイン
- 色
-
ブラック
- 装着スタイル
-
ヘッドバンド
- 折りたたみ式デザイン
-
フラット
- Ear coupling material
-
合成皮革
- Ear fitting
-
オンイヤー
- イヤーカップタイプ
-
クローズドバック
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20208 5
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