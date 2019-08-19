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    ワイヤレスヘッドホン

    TAUH202BK/00

    響き渡るサウンド

    人気のプレイリストも、最新のポッドキャストも、ワイヤレスオンイヤーヘッドホンで、くっきりとしたサウンドとパンチの効いた低音を実現。着けていることを忘れるくらい軽量なヘッドバンドを採用し、イヤーカップはフラットに折りたたみ可能。15 時間の再生が可能で、一日中、または一晩中楽しめます。

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    ワイヤレスヘッドホン

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    響き渡るサウンド

    • 32mm ドライバー／クローズドバック
    • オンイヤー
    • 最長 15 時間の再生時間
    • コンパクトな折りたたみ式

    15 時間の再生時間。一日中、または一晩中楽しめます。

    15 時間の再生時間。32mm ネオジウムアコースティックドライバーにより、くっきりとしたサウンドとパンチの効いた低音を実現。満充電には 2～3 時間かかります。

    2～3 時間の充電時間。

    満充電には 2～3 時間かかります。

    32mm ネオジウムアコースティックドライバー。くっきりとしたサウンド。パンチの効いた低音。

    32mm ネオジウムアコースティックドライバーにより、くっきりとしたサウンドとパンチの効いた低音を実現。

    エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、クリアな音声を実現

    通話中の不快なエコーの心配はもうありません。アコースティックエコーキャンセレーションにより、常にクリアで快適な通話が可能です。

    ポケットやバッグへの収納に最適な、フラットに折りたためるデザイン

    イヤーカップはフラットに折りたたんだり内側に回転したりでき、ポケットやバッグへの収納に最適。折りたたんで、どこへでも持ち出せます。

    マルチファンクションボタン。音楽も通話も簡単にコントロール

    マルチファンクションボタンを使って、音楽や通話を簡単にコントロール。再生中の曲を飛ばしたいときは、長押しして次の曲へスキップ。ボタンを 1 回押せば、着信を拒否して音楽を聴き続けることができます。

    ソフトなイヤーカップは角度調整可能。優れた装着感を実現。

    通気性の高いソフトなクッションにより、長時間のリスニングでも快適。

    コンパクトな折りたたみ式デザインで、ポケットやバッグに簡単収納

    BASS+ ヘッドホンはフラットに折りたためるデザイン。簡単に折りたたんで収納でき、外出時の携帯にも最適。

    技術仕様

    • サウンド

      Frequency range
      20～20,000 Hz
      Speaker diameter
      32mm
      Impedance
      32 Ω
      Maximum power input
      10 mW
      Sensitivity
      102 dB（1k Hz）
      Driver type
      ダイナミック

    • コネクティビティー

      Microphone
      内蔵マイク
      Bluetooth バージョン
      4.2
      ワイヤレス
      Bluetooth 仕様
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大範囲
      最大 10  m
      ワイヤレス伝送のタイプ
      Bluetooth

    • 外箱

      Length
      21.2  cm
      Number of consumer packagings
      3
      Width
      16.5  cm
      Gross weight
      1.039  kg
      Height
      24  cm
      GTIN
      1 69 51613 99521 8
      Nett weight
      0.5166  kg
      風袋重量
      0.5224  kg

    • 利便性

      Volume control

    • 電源

      充電式
      音楽再生時間
      15  時間
      通話時間
      10 時間
      充電時間
      3  時間
      バッテリー容量（ヘッドホン）
      240  mAh
      バッテリー寿命スタンバイ時間
      160 hr
      バッテリータイプ（ヘッドホン）
      リチウムポリマー（内蔵）

    • パッケージ寸法

      Height
      22.5  cm
      Packaging type
      ボックス
      Type of shelf placement
      吊り下げ
      Width
      19.5  cm
      Depth
      4.8  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      69 51613 99521 1
      Gross weight
      0.284  kg
      Nett weight
      0.1722  kg
      風袋重量
      0.1118  kg

    • 製品寸法

      Height
      18.5  cm
      Width
      16.5  cm
      Depth
      4  cm
      Weight
      0.145  kg

    • アクセサリー

      Quick Start Guide
      充電ケーブル
      USB ケーブル

    • デザイン

      ブラック
      装着スタイル
      ヘッドバンド
      折りたたみ式デザイン
      フラット
      Ear coupling material
      合成皮革
      Ear fitting
      オンイヤー
      イヤーカップタイプ
      クローズドバック

    • UPC

      UPC
      8 40063 20208 5

    Badge-D2C

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