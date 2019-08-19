ヘッドホン／マイク付き
あなただけの時間
自分だけの空間を創造。オンイヤーヘッドホンで、くっきりとしたサウンドとパンチの効いた低音を実現。着けていることを忘れるくらい軽量なヘッドバンドと、絡まりにくいフラットなケーブルを採用。柔らかいイヤーカップは、携帯時にはフラットに折りたたみが可能。 さらに詳細をみる
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あなただけの時間
- 32mm ドライバー／クローズドバック
- オンイヤー
- 通気性の高いイヤークッション
- コンパクトな折りたたみ式
屋外での使用に理想的な 1.2m ケーブル
オーディオ機器をどこでも好きな場所に置ける理想的なケーブル長になっています。
32mm ネオジウムアコースティックドライバー。くっきりとしたサウンド。パンチの効いた低音。
32mm ネオジウムアコースティックドライバーにより、くっきりとしたサウンドとパンチの効いた低音を実現。
エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、クリアな音声を実現。
エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、通話でのクリアな音声を実現。
フラットに折りたためるデザインで、ポケットやバッグへの収納が簡単。
イヤーカップはフラットに折りたたんだり内側に回転したりでき、ポケットやバッグへの収納に最適。折りたたんで、どこへでも持ち出せます。
インラインリモコン。音楽と通話を簡単に切り換え可能。
インラインリモコンにより、スマートフォンを操作することなく、着信への応答や曲の一時停止が簡単に行えます。エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、通話でのクリアな音声を実現します。
軽量で調整可能なヘッドバンド。
重量わずか 195g のワイヤレスオンイヤーヘッドホン。快適な着け心地でサウンドを楽しむことができます。
ソフトなイヤーカップは角度調整可能。優れた装着感を実現。
通気性の高いソフトなクッションにより、長時間のリスニングでも快適。
コンパクトな折りたたみ式デザインで携帯に便利
コンパクトに折りたためて旅行に最適、お気に入りの音楽をどこででも楽しめます。
技術仕様
-
サウンド
- Frequency range
-
20～20,000 Hz
- Speaker diameter
-
32mm
- Impedance
-
32 Ω
- Maximum power input
-
10mW
- Sensitivity
-
102 dB（1k Hz）
- Driver type
-
ダイナミック
-
コネクティビティー
- Microphone
-
内蔵マイク
- Finishing of connector
-
クロムメッキ
- Cable length
-
1.2
m
- コネクター
-
3.5
mm
-
外箱
- Length
-
21.2
cm
- Number of consumer packagings
-
3
- Width
-
16.5
cm
- Gross weight
-
0.928
kg
- Height
-
24
cm
- GTIN
-
1 48 95229 10053 1
- Nett weight
-
0.4263
kg
- 風袋重量
-
0.5017
kg
-
パッケージ寸法
- Height
-
22.5
cm
- Packaging type
-
ボックス
- Type of shelf placement
-
吊り下げ
- Width
-
19.5
cm
- Depth
-
4.8
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
48 95229 10053 4
- Gross weight
-
0.247
kg
- Nett weight
-
0.1421
kg
- 風袋重量
-
0.1049
kg
-
製品寸法
- Height
-
18.5
cm
- Width
-
13.5
cm
- Depth
-
4
cm
- Weight
-
0.142
kg
-
デザイン
- 色
-
ホワイト
- 装着スタイル
-
ヘッドバンド
- 折りたたみ式デザイン
-
フラット／内側
- Ear coupling material
-
合成皮革
- Ear fitting
-
オンイヤー
- イヤーカップタイプ
-
クローズドバック
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20030 2
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