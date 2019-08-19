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  • あなただけの時間 あなただけの時間 あなただけの時間

    ヘッドホン／マイク付き

    TAUH201WT/00

    あなただけの時間

    自分だけの空間を創造。オンイヤーヘッドホンで、くっきりとしたサウンドとパンチの効いた低音を実現。着けていることを忘れるくらい軽量なヘッドバンドと、絡まりにくいフラットなケーブルを採用。柔らかいイヤーカップは、携帯時にはフラットに折りたたみが可能。

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    ヘッドホン／マイク付き

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    あなただけの時間

    • 32mm ドライバー／クローズドバック
    • オンイヤー
    • 通気性の高いイヤークッション
    • コンパクトな折りたたみ式

    屋外での使用に理想的な 1.2m ケーブル

    オーディオ機器をどこでも好きな場所に置ける理想的なケーブル長になっています。

    32mm ネオジウムアコースティックドライバー。くっきりとしたサウンド。パンチの効いた低音。

    32mm ネオジウムアコースティックドライバーにより、くっきりとしたサウンドとパンチの効いた低音を実現。

    エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、クリアな音声を実現。

    エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、通話でのクリアな音声を実現。

    フラットに折りたためるデザインで、ポケットやバッグへの収納が簡単。

    イヤーカップはフラットに折りたたんだり内側に回転したりでき、ポケットやバッグへの収納に最適。折りたたんで、どこへでも持ち出せます。

    インラインリモコン。音楽と通話を簡単に切り換え可能。

    インラインリモコンにより、スマートフォンを操作することなく、着信への応答や曲の一時停止が簡単に行えます。エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、通話でのクリアな音声を実現します。

    軽量で調整可能なヘッドバンド。

    重量わずか 195g のワイヤレスオンイヤーヘッドホン。快適な着け心地でサウンドを楽しむことができます。

    ソフトなイヤーカップは角度調整可能。優れた装着感を実現。

    通気性の高いソフトなクッションにより、長時間のリスニングでも快適。

    コンパクトな折りたたみ式デザインで携帯に便利

    コンパクトに折りたためて旅行に最適、お気に入りの音楽をどこででも楽しめます。

    技術仕様

    • サウンド

      Frequency range
      20～20,000 Hz
      Speaker diameter
      32mm
      Impedance
      32 Ω
      Maximum power input
      10mW
      Sensitivity
      102 dB（1k Hz）
      Driver type
      ダイナミック

    • コネクティビティー

      Microphone
      内蔵マイク
      Finishing of connector
      クロムメッキ
      Cable length
      1.2  m
      コネクター
      3.5  mm

    • 外箱

      Length
      21.2  cm
      Number of consumer packagings
      3
      Width
      16.5  cm
      Gross weight
      0.928  kg
      Height
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 10053 1
      Nett weight
      0.4263  kg
      風袋重量
      0.5017  kg

    • パッケージ寸法

      Height
      22.5  cm
      Packaging type
      ボックス
      Type of shelf placement
      吊り下げ
      Width
      19.5  cm
      Depth
      4.8  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      48 95229 10053 4
      Gross weight
      0.247  kg
      Nett weight
      0.1421  kg
      風袋重量
      0.1049  kg

    • 製品寸法

      Height
      18.5  cm
      Width
      13.5  cm
      Depth
      4  cm
      Weight
      0.142  kg

    • デザイン

      ホワイト
      装着スタイル
      ヘッドバンド
      折りたたみ式デザイン
      フラット／内側
      Ear coupling material
      合成皮革
      Ear fitting
      オンイヤー
      イヤーカップタイプ
      クローズドバック

    • UPC

      UPC
      8 40063 20030 2

    Badge-D2C

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