あなただけの時間

自分だけの空間を創造。オンイヤーヘッドホンで、くっきりとしたサウンドとパンチの効いた低音を実現。着けていることを忘れるくらい軽量なヘッドバンドと、絡まりにくいフラットなケーブルを採用。柔らかいイヤーカップは、携帯時にはフラットに折りたたみが可能。